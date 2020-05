Preocupación por largas filas en Colpensiones, sin cumplir protocolos

Una denuncia ciudadana señala que para hacer trámites en Colpensiones se están presentando largas filas que, en ocasiones, no cumplen con los protocolos establecidos para mantener el aislamiento social y las aglomeraciones.

De acuerdo con lo relatado por la ciudadana, "el pasado viernes (hace 8 días), llegué a las 9 a.m. y la fila era aun mayor. Entonces decidí retirarme y madrugar hoy. Llegué a las 6 a.m. esperanzada en que por la hora, podría realizar mi trámite sin dificultad, sin embargo, ya a esa hora había fila de mas de 100 personas".



Los hechos se presentan, principalmente en horas de la mañana, en el sector de la calle 13 con carrera 28. Las personas conversan, a veces sin el tapabocas y no mantienen la distancia exigida, de al menos 2 metros, lo que aumenta el riesgo de contagio. A ello se le agrega que las personas que hacen trámites ante Colpensiones, por lo general, están ubicadas en la franja más vulnerable de, una vez adquirido el virus, tengan complicaciones.

La explicación de Colpensiones

Segùn explicaciones del presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, "el tema es que sólo pueden estar 15 personas al interior de la oficia, el resto tiene que hacer fila afuera distanciados cada 2 metros. Por eso se ve larga".



Villa agregó además que, "estamos experimentando colas en nuestro punto de atención de Teusaquillo en Bogotá. Les informamos a todos que desde esta semana están habilitados nuestros puntos de Cl. 94 y Salitre (allá no hay colas)".



El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos a utilizar más los canales virtuales de la entidad, puesto que, "la mitad son de trámites que se pueden hacer en línea".



