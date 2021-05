Es oficial: terminó el fenómeno de La Niña

“La Niña ha culminado”. Así reporto la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos en un informe dado a conocer en las últimas horas. Así las cosas, el fenómeno climático estuvo presente por ocho meses, entre agosto de 2020 y marzo pasado.



La Noaa indicó que ya para lo que resta del primer semestre, las condiciones climáticas serán de ‘normalidad’ es decir, cada una de las distintas zonas geográficas mantendrá sus condiciones climáticas habituales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el fenómeno de ‘La Niña’ incide sobre los países del continente americano con costas en el océano Pacífico.



Ahora, vale la pena anotar que, precisamente, Colombia y particularmente la zona Andina está soportando la primera temporada lluviosa, que se extiende entre los meses de abril y junio, lo que no permite identificar plenamente la ida de ‘La Niña’.



En su informe, la Noaa indicó que durante el pasado abril el océano Pacífico tropical regresó a condiciones neutrales, como las que se tienen en cuenta para las alteraciones climáticas, como la temperatura superficial, la incidencia en los vientos y las masas de agua que transitan a lo largo y ancho del océano.



La predicción de la Noaa fue acertada, en la medida que para septiembre de 2020 informó que los modelos analizados no anticipaban que fuera un fenómeno ‘fuerte’.



Durante los últimos 25 años, Colombia ha sido afectada cuatro veces por este fenómeno climático: entre julio de 1998 y marzo del 2001, un evento que se extendió por 33 meses; uno segundo ocurrió entre agosto de 2007 y junio del 2008, con una duración de once meses.



El peor sucedió entre junio del 2010 y abril del 2011, que ocasionó daños al país por el equivalente a 2 por ciento del PIB y el último fenómeno reportado fue entre junio de 2011 y marzo del 2012, con una duración de ocho meses.



La mayoría de los modelos analizados predicen la continuación de condiciones neutrales durante el tercer trimestre del presente año, indicó la Noaa.



JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ

Especial para EL TIEMPO