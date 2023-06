De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, ya comenzó el fenómeno de El Niño que se venía pronosticando desde hace meses y que puede generar un estrés en el sistema eléctrico.



Ante la escasez de agua, las térmicas cobran un gran protagonismo en la generación de energía. Están llamadas a garantizar el suministro de electricidad para todos los colombianos, pues pueden llegar a aportar entre un 55 y 65 por ciento del total del consumo.



Director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda

Con el fion de brindar esta confiabilidad, las térmicas necesitan contar con una liquidez suficiente para comprar el combustible que se requiere para producir energía, aseguró el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda.



"En el 2015 – 2016 el problema fue por un problema de liquidez por una mala señal regulatoria. En este momento esto está ajustado y con la regulación como está hoy deberíamos ser capaces de tener todos los activos y capacidad disponibles para poder atender El Niño", dijo.



Específicamente, los cálculos de las termoeléctricos indican que necesitan aproximadamente 380 millones de dólares (1,6 billones de pesos) para garantizar que las plantas estén completamente disponibles durante el fenómeno de El Niño y generar energía.



Foro Energético Andeg

Para adquirir entre 400 y 500 millones de pies cúbicos día de gas natural, se necesitan 250 millones de dólares; para 700.000 barriles de combustibles líquidos, se requieren 80 millones de dólares y en carbón se deben comprar 450.000 toneladas al mes, que pueden costar unos 50 millones de dólares.



Estas compras ya comenzaron y, en la primera quincena de junio, llegarán a la Regasificadora de Cartagena tres barcos metaneros con 100.000 metros cúbicos de gas para abastecer las termoeléctricas de la región Caribe. También se iniciaron las compras de carbón y combustibles líquidos.



No obstante, el líder gremial aseguró que la liquidez de las empresas se está viendo amenazado porque la semana salieron dos resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que las compras de los comercializadores a los generadores en la bolsa de energía se puedan pagar en 18 meses.



Esto puede llegar a pesar aproximadamente 430.000 millones de pesos trimestrales en las cuentas de las térmicas.



"Si nos desenfocan de la actividad principal, que es comprar combustible para generar energía, no vamos a poder cumplir con las dos cosas. Lo que le dijimos al Gobierno es o lo uno o lo otro, pero no hay plata para financiar terceros", señaló Alejandro Castañeda.



Como una solución a esta situación, se está trabajando con Findeter para activar una línea de crédito blando con el fin de que los comercializadores tengan la liquidez suficiente para operar.



El director ejecutivo de Andeg espera que estos recursos estén disponibles en uno o dos meses para que las termoeléctricas se liberen de la responsabilidad de tener pagos diferidos.



"Nosotros estamos totalmente listos y preparados (para el fenómeno de El Niño). Tenemos las plantas listas y el Cargo por Confiabilidad no ha dado los ingresos para tener los manteamientos mayores y menores, las nóminas y los seguros para poder operar", indicó.