El impacto que tendrá el fenómeno de El Niño en la inflación y en el PIB en Colombia

De seguir el Fenómeno de El Niño fuerte que vive Colombia, tanto el sector agropecuario como el energético crecerían este año 0,3 puntos porcentuales (pps) menos que en un escenario climático neutro. En su conjunto, esto se traduciría en una afectación aproximada de 0,04 puntos en la producción nacional para el 2024.



Así lo proyecta el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana en un documento que evalúa el impacto que podrían llegar a tener las condiciones climáticas que experimenta el país, con altas temperaturas y déficit de precipitaciones.

En medio de las altas temperaturas que caracterizan a Medellín, con termómetros que superan los 30 grados, los habitantes de la ciudad han encontrado una refrescante solución en las fuentes de agua. Foto: Jaiver NIeto Álvarez /El Tiempo

Sin embargo, como el agro ha venido teniendo una tendencia de recuperación, estiman que el PIB del sector habría crecido entre 1,2 -1,5 por ciento en el 2023 y en un rango de 1,0 a 2,0 por ciento en el 2024 con sesgo alcista, aun incorporando el efecto estimado de El Niño fuerte.

¿Qué es lo que más se afecta?



Específicamente, dice que la subrama de la pesca crecería 1,6 puntos menos; la de la silvicultura 0,9 puntos menos; la de los cultivos agrícolas otros 0,4 puntos menos; y la de la ganadería otros 0,2 puntos menos. Entre tanto, el efecto esperado para el café es cercano a cero.



Dentro de los cultivos agrícolas, los más afectados por El Niño, los cuales tienen gran peso en áreas sembradas del país, son el arroz, el plátano, la caña de azúcar, la yuca y la papa.



Y en la ganadería, el subproducto más afectado es la oferta de leche.

Los impactos se sentirían en el arroz, el plátano, la caña de azúcar, la yuca y la papa. Foto: Oswaldo Rocha

Impacto en la inflación



Como resultado de la afectación a la oferta de productos agropecuarios, el fenómeno de El Niño genera una presión inflacionaria en el rubro de alimentos, especialmente en el componente de productos perecederos.



Según calcula Corficolombiana, en los periodos de Niño débil-moderado la inflación de alimentos ha sido 1 puntos más alta y en intensidad fuerte, de puntos más elevada.



De momento, para este 2024 su impacto se estima en 0,9 puntos y la inflación de alimentos cierre este año en 5,3 por ciento después del 5,0 por ciento de 2023

"Aún con la afectación alcista en precios por el impacto de El Niño fuerte, el choque será transitorio, y prevemos que la inflación de alimentos en 2024 se mantenga entre el rango 2,9 - 6,1 por ciento en nuestro escenario base, como resultado de factores asociados al comportamiento de los costos de los principales insumos de producción (urea, maíz, trigo y soya)", se puede leer en el informe.

El PIB del sector eléctrico crece 0,6 puntos menos anualmente. Foto: Archivo EL TIEMPO

Riesgos para la energía

En promedio, Corficolombiana calcula que durante los periodos de El Niño el PIB del sector eléctrico crece 0,6 puntos menos anualmente y cuando es fuerte la expansión es 0,8 puntos menos.



Con ello, el equipo de Investigaciones estima que en el 2024 el sector crecerá 0,3 puntos menos que en un escenario climático neutro.



Además, señala que este fenómeno genera presiones alcistas en los precios de la energía en bolsa, mayoritariamente, y de forma residual en los precios pactados en los contratos de compra de energía de largo plazo.



"No obstante, los movimientos del precio de energía en bolsa a la fecha no reflejan condiciones de estrés hídrico, pero no descartamos que persistan riesgos inflacionarios durante el próximo trimestre, por un recrudecimiento de las condiciones climáticas en el país, con consecuencias esperables en los embalses y los precios de la energía", señalaron.