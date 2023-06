De acuerdo con el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, actualmente existe el riesgo de que seis electrificadoras del Estado colapsen financieramente y no puedan prestar el servicio de energía durante la época más fuerte del fenómeno de El Niño.



Este riesgo nace porque las empresas no han podido recuperar más de 4,9 billones de pesos de la opción tarifaria. Además, no se han garantizado los 2,3 billones de pesos que se requieren para pagar los subsidios de energía durante este año.



Foto: Guillermo González. Archivo EL TIEMPO

Las mayores deudas las tienen Aire (1,02 billones de pesos), Afinia (1,3 billones de pesos), EPM (617.000 millones de pesos), Enel Colombia (615.000 millones de pesos) y Celsia (487.000 millones de pesos).



Sin embargo, el superintendente aseguró que las empresas que están en mayor riesgo son Dispac (Chocó), Electrohuila, Enelar (Arauca), EnerGuaviare, CEO (Cauca) y Cedenar (Nariño).



Para evitar este "colapso financiero", el viceministro de Energía (e), Cristian Díaz, aseguró que actualmente se están estudiando dos opciones. La primera es que la deuda de la opción tarifaria la pueda asumir alguna entidad del Gobierno.



Viceministro de Energía (e), Cristian Díaz Foto: Andesco

Otra alternativa que está en evaluación es que, desde el Ministerio de Hacienda, se habilite una línea de crédito para darle flujo de caja a las empresas que están atravesando una difícil situación financiera.



No obstante, el funcionario aclaró que todo esto "son opciones, en el momento siguen en evaluación y saldrán publicadas a comentarios en su momento para escuchar a la población".



Adicionalmente, el viceministro (e) dijo que los subsidios de energía se han venido desembolsando a las empresas tal y como lo establece la ley y también se garantizaron en la adición presupuestal más recursos para garantizar los pagos durante el 2023.



Congreso Andesco Foto: Andesco

Soluciones estructurales para mayor liquidez

Es un problema que seguramente va a tomar tiempo en resolverse,

El director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), José Fernando Prada, aseguró que se están estudiando medidas estructurales para resolver este problema financiero por el que atraviesan las empresas.



Precisamente, en la nueva metodología de comercialización que próximamente va a salir a consulta se incluirán algunas alternativas para el tratamiento de la recuperación de los saldos pendientes de la opción tarifaria y liberar esa presión sobre la liquidez de las empresas.



Sin embargo, el director ejecutivo de la Creg también manifestó que "es un problema que seguramente va a tomar tiempo en resolverse, no se va a resolver inmediatamente".



Aunque también destacó que desde hace un año se está dando financiación a las obligaciones de pago de los comercializadores en el Mercado de Energía Mayorista para que puedan tener un alivio en caj.