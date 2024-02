El plan del Gobierno para que no suba el precio de los alimentos por  El Niño

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó en entrevista con El Tiempo, el plan que tiene el Gobierno para proteger los alimentos, su producción y sus precios, todo esto en el marco de la sequía que se espera sienta el país en los próximos meses y que originará el fenómeno de El Niño.

De acuerdo con Mojica hasta este momento se ha establecido un puesto de mando unificado (PMU) que integra todo el sector y a nivel territorial para que no haya crisis de desabastecimiento en Colombia y para que no haya alza en los precios.



"Tenemos cosas positivas y es que teníamos una agricultura que cerró el año muy bien, con un buen funcionamiento, unos indicadores de reducción de los costos de la inflación en alimentos muy positivos, un aumento de la producción del PIB rural, o sea, aumentaron los productos y las siembras y ​ como hubiera sido si hubiéramos tenido un mal comportamiento en el año pasado", dijo.



La ministra señaló que hasta el momento no hay impacto en los precios de los alimentos, que traen un comportamiento normal y "adoptamos medidas para auxiliar en casos de contingencia y de afectaciones", agregó.



Nosotros venimos aplicando un plan de preparación desde mayo del año pasado, empezamos a cumplir un plan preventivo que era darles capacidad a los productores para que aseguraran sus cosechas, para que alistaran solución en el agua, para que pusieran riego, para que generaran otras alternativas económicas.

Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La ministra señaló que el año pasado se entregaron 230.000 millones de pesos y eso ayudó a menguar un poco. "Este año hemos destinado 445.000 millones para todo esto".



Estos recursos van a intensificar respuesta a los productores, para que tengan soluciones de agua, reservorios, riegos, rehabilitaciones de jagüeyes, distintas soluciones de agua para que hagan todo el tema de alimentación complementaria de animales, que eso es uno de los principales afectados.



"Como aquí tenemos las vacas, en la mayoría en potreros al aire libre, cuando se seca lo primero que se pierde son los pastos, entonces eso hace que los animales no tengan suficiente alimentación. Entonces en todo el tema complementario estamos transfiriendo insumos directos a los productores, subsidios directos en temas de insumos agropecuarios hasta silo y bloque de alimentación, y también soluciones en aseguramientos de cosecha, con pólizas de seguros que son pagadas por el Estado, con subsidio y todo lo que tenga que ver con generar abastecimiento", detalló.



Además el Gobierno piensa en hacer compras de alimentos para llevar en el caso en que se presente algún riesgo de desabastecimiento en las regiones.

