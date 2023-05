En los años 2015 y 2016 coincidieron varios factores que pusieron a Colombia en un alto riesgo de enfrentar un racionamiento de energía como el que se registró hace 31 años. Sin embargo, la campaña de ahorro 'Apagar Paga' fue muy importante para evitar que los colombianos se quedaran sin electricidad.



Ahora, siete años después, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, asegura que el país está mejor preparado que entonces para afrontar un fenómeno de El Niño y, además, en este tiempo se han solucionado varios de los inconvenientes que se tuvieron en aquella época.



En esa oportunidad el problema no fue la disponibilidad de las plantas sino aspectos financieros porque el precio de escasez estaba "mal valorado" y a las térmicas les pagaban menos de lo que le costaba generar energía.

Este asunto ya se modificó y, hoy en día, se puede decir que el mencionado precio está "bien definido y se encuentra en aproximadamente 1.200 pesos, eso significa que todas las plantas tienen el incentivo para producir energía".



Otra diferencia es que ya se cuenta con la planta de regasificación en Cartagena, que entró en operación en diciembre de 2016 y permite un mejor suministro de gas para las termoeléctricas (1.800 MW) que están ubicadas en la Costa Caribe.



"Esto no es para asegurar que hay 100 por ciento de tranquilidad, pero sí que es una situación de arranque distinta", aseguró el líder gremial.



Además, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, asegura que actualmente el país tiene una matriz de generación que asciende a los 18,9 gigavatios, un 15 por ciento adicional a lo que se tenía en 2015.

'No estamos viendo riesgo de desatención de la demanda'

En diálogo con EL TIEMPO, Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND) aseguró que no hay ningún riesgo de racionamiento de energía en Colombia y que el sistema nacional está preparado para atender el consumo de los usuarios cuando llegue el fenómeno de El Niño.

¿Colombia está preparada para el fenómeno de El Niño?

Sí. El sistema eléctrico colombiano tiene una capacidad cercana a los 19.000 megavatios hora y tenemos una demanda, normalmente, de aproximadamente 11.000 megavatios hora. Entonces, desde ese punto de vista tenemos buena capacidad para atender la demanda de energía de nuestro país.



La atención de la demanda, en condiciones normales, es cercana al 80 por ciento con generación hidráulica y el 20 por ciento restante es con generación térmica. Cuando vemos que comienzan a disminuir los aportes de generación hidráulica para la atención de la demanda, empieza a tener mucho más relevancia la diversidad de la matriz de generación que tenemos.

Como operadores hacemos diferentes escenarios para estar preparados y poder atender la demanda sin ningún contratiempo. Encontramos, incluso, que para el fenómeno de El Niño que tendremos en 2023 tenemos cómo atender la demanda de energía del país.



Obviamente, siempre dejamos clara la necesidad de la entrada de los proyectos de transmisión y generación que están en curso porque en la medida en que la demanda va creciendo, es importante que los proyectos vayan entrando; no obstante, con la capacidad que hay tenemos cómo atender la demanda, por ahora.



Pero también es importante recalcar que, en la medida en que no entren los proyectos, el sistema va quedando más vulnerable. Si crece la demanda y no entran nuevos proyectos, se mantiene la misma capacidad y se aumenta la vulnerabilidad, que se vería reflejada ante cualquier contingencia, daños grandes de algún equipo de la red o cualquier recurso generación.



¿Los retrasos que tienen los proyectos de la subasta de 2019 generan un riesgo no previsto?

Para el 2023 y para el año entrante no estamos viendo riesgo de desatención de la demanda, incluso, si no entran proyectos. Cabe anotar que sí estamos dando todas las señales y trabajando mancomunadamente con el Gobierno y con todos los actores para tratar de que esos proyectos sí entren en operación en la medida de lo posible.



Muchos proyectos se encuentran atrasados por temas sociales que, de alguna manera, con las mesas de trabajo que se han instaurado en el mediano plazo tendremos luz verde para que estos proyectos vayan entrando a nuestra matriz.

¿Hacia 2028 habría riesgo de racionamiento por estos retrasos, ya que se estima un déficit de energía?

No, para el largo plazo estos no son los únicos proyectos que estamos esperando. Para 2027 estamos esperando las otras cuatro unidades de Hidroituango y hay otros proyectos de generación térmica que también están en curso.



Esa fecha es a más largo plazo y adicionalmente hay otros proyectos que amplían la red de transmisión. De irse cumpliendo las condiciones y los supuestos con los que corren las sensibilidades, también tendríamos cómo atender la demanda en el país.



Si no entra nada en ese horizonte de tiempo y la demanda sigue creciendo, tenemos cómo atenderla, pero dependemos mucho de los aportes hídricos que tengamos en el país.



¿El nivel actual de los embalses es una buena señal para afrontar El Niño?

Tenemos un buen nivel de embalses en este momento para afrontar las condiciones actuales. Los aportes hídricos de los primeros 15 días de mayo sí están por debajo de la media histórica y eso nos pone en una condición de seguimiento permanente y de vigilancia para ir evaluando qué más señales tenemos que ir dando.



Esto debe ir acompañado del uso eficiente de la energía y las campañas que nunca sobran, en la medida en que usemos eficientemente la energía, mejor preparados estaremos en cualquier momento para cualquier situación.



Tenemos un nivel de embalse del 58 por ciento del volumen útil, es un muy buen nivel, pero si los aportes hídricos se siguen debilitando, ese nivel se irá bajando muy rápido. En este momento es un buen nivel para comenzar la atención de la demanda con un fenómeno de El Niño.