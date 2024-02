Fenómeno de El Niño: así funcionarán los cobros por consumos excesivos de agua

El fenómeno de El Niño es sinónimo de sequías, que no solo ponen en riesgo la agricultura y el suministro de agua potable a los hogares, sino también el servicio de energía eléctrica, pues, en condiciones normales, el 70 por ciento de ella la generan las hidroeléctricas.



Datos del Ministerio de Vivienda indican que actualmente 233 municipios de 16 departamentos se encuentran con problemas de desabastecimiento; de estos, 34 se declararon en calamidad y otros 602 tienen posibilidad de afectación.



(Lea también: Subieron gasolina y ACPM en febrero: las ciudades donde quedó más caro el combustible)

Por eso, desde noviembre de 2023, cuando el Ideam declaró oficialmente este fenómeno climático en el país, que irá hasta mayo de este año, se redoblaron las medidas preventivas y el llamado prioritario ha sido a hacer un uso racional del agua.



En ese sentido, esta semana la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunció una medida para desincentivar el consumo excesivo de este líquido entre las familias.



Por lo tanto, si desde el 26 de enero un usuario excede los límites establecidos, verá subir el valor de su factura que corresponde al servicio de acueducto. Para esto, se tendrán en cuenta los pisos térmicos, ya que en todas las regiones del país no se registra la misma temperatura y, por ende, tampoco es igual el consumo de agua de las familias.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

Se considera un consumo excesivo cuando un usuario residencial que está en una ciudad o municipio con una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar (por ejemplo, Sogamoso, Tunja o Pasto) gasta más de 22 metros cúbicos de agua al mes.



En ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar (como Medellín, Cali o Armenia) el tope es 26 metros cúbicos al mes, y en los que estén por debajo de los 1.000 metros (por ejemplo, Barranquilla, Santa Marta o Cartagena), de 32 metros cúbicos al mes.



En términos más sencillos, según explica la CRA, si un usuario de estrato 4 que vive en una ciudad de clima frío como Bogotá consumió 25 metros cúbicos de agua en el mes, se le hará efectivo el cobro adicional porque sobrepasó el límite de 22 metros cúbicos.



Su factura, antes de que comenzara a regir esta medida de desincentivo, le llegaría por 65.000 pesos, correspondientes a un cargo fijo por consumo de 15.000 pesos y 50.000 pesos equivalentes al cargo por consumo, que es de 2.000 pesos por cada metro cúbico.



(Lea también: CCI dice que no ajustar los peajes con IPC del 2023 dejaría hueco de $10,8 billones)

El valor de cada metro cúbico adicional depende del costo que factura cada empresa FACEBOOK

TWITTER

Teniendo en cuenta que el usuario consumió tres metros cúbicos por encima de lo establecido como consumo excesivo en clima frío, que es 22 metros cúbicos, tendrá que pagar 2.000 pesos adicionales por cada uno de los metros cúbicos de más que gastó, es decir, 6.000 pesos. En definitiva, el costo de la factura final será de 71.000 pesos.



Vale la pena aclarar que el valor de cada metro cúbico adicional depende del costo que factura cada empresa al momento de generar el cobro del servicio de acueducto por cada metro cúbico. Este valor de referencia (sin subsidio ni contribuciones) es el que se viene aplicando por la empresa.

Para evitar los cobros adicionales, la CRA recomienda a los colombianos hacer un uso eficiente y racional del agua, teniendo en cuenta el umbral máximo establecido por cada piso térmico para que no se sobrepase y no se vean abocados a asumir un mayor costo por cada metro cubico que supere este tope.



Además, para no desperdiciar agua durante el fenómeno de El Niño, especialmente en febrero que es uno de los meses más fuertes de las sequías, la comisión también recomienda disminuir el tiempo en la ducha, revisar las llaves para evitar cualquier fuga en los sistemas hidrosanitarios, regar las plantas en la noche para evitar la evaporación del agua en el día, no dejar la llave abierta mientras se cepillan los dientes y utilizar la carga máxima de la lavadora y lava vajillas.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo El Tiempo

Esta medida regulatoria de desincentivo al consumo de agua potable regirá en todo el territorio nacional y se mantendrá vigente hasta que el Ideam informe que los efectos del fenómeno de El Niño sobre el déficit de lluvias han terminado.



Sin embargo, la CRA también aclara que esta medida no aplicará para los inquilinatos, los hogares comunitarios de bienestar y sustitutos y los usuarios de las áreas comunes de los inmuebles residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal.



Todo el dinero que se recaude por los cobros adicionales al consumo excesivo de agua potable será recaudado por la empresa que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en las ciudades o municipios y después deberá girarlos al Fondo Nacional Ambiental (Fonam) que administra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Estos recursos son usados para financiar acciones para la protección, reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos municipales y a campañas que incentiven el uso eficiente y ahorro del agua.



(Lea también: Precios y marcas de los carros más vendidos en enero del 2024 en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Andesco, Camilo Sánchez. Foto: Andesco

Para el usuario el órgano más sensible es el bolsillo FACEBOOK

TWITTER

No obstante, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, ha puesto sobre la mesa una propuesta para premiar a aquellos usuarios que registren un consumo moderado y responsable de agua.



Concretamente, dice que los recursos que se recauden por los consumos excesivos deberían destinarse a "reducir en un 3, 4 o 5 por ciento el valor de la factura de aquellos usuarios que aportan a la atención de esta contingencia al hacer uso del servicio de una manera consciente y solidaria".



Considera que es una medida que se debería evaluar para incentivar de una manera efectiva el ahorro de agua. "Es urgente que el Gobierno analice esta propuesta y decida con prontitud el porcentaje de reducción en las tarifas. Para el usuario el órgano más sensible es el bolsillo, la vez pasada gracias a estos mecanismos el ahorro que se evidenció en agua potable fue muy significativo, así que debemos trabajar en eso", manifestó Camilo Sánchez.



También recalcó que el fenómeno de El Niño no es un juego y que se debe almacenar agua para los momentos más críticos, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de fraude o robo de los recursos.