'Es un alza para complacer más a las centrales obreras': Fenalco sobre salario mínimo

Mientras el Gobierno Nacional señala que el aumento del 12,07 por ciento para el salario mínimo en 2024 no generará presiones inflacionarias, algunos empresarios consideran todo lo contrario.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dice que este incremento puede jalonar la inflación al alza y evitar que el Banco de la República apure la baja de su tasa de interés.



¿Cree que el alza de 12,07 % del salario mínimo es positivo?



Lo que fija el decreto va en la dirección contraria a lo que requiere la economía del país en medio de un comportamiento pobre o incluso negativo, en un momento en el que las tasas de interés pudieran empezar a bajar de manera lenta, pero este incremento genera efectos inflacionarios, algo sobre lo que el Banco de la República había enviado alguna señal, en el sentido de que un alza muy por encima de la inflación menos posibilidad de seguir bajando las tasas tendrían. Estamos hablando de un alza ponderada, con el ajuste del subsidio de transporte del 12,41 por ciento.

¿Qué tanto impacta las nóminas?

Estimamos que el alza tendrá un impacto de entre 4 y 6 puntos de salario real y hará que el costo de generación de empleo formal sea cada vez más difícil, sobre todo para las pymes, pues con esto se supera la barrera de los 2 millones de pesos el costo de crear un empleo de salario mínimo.



A su vez, estimula la informalidad, que era una de las mayores preocupaciones en la mesa de concertación. El 12 por ciento es 3 o 4 puntos por encima de la inflación y uno más por encima de la productividad que fue negativa, luego esa alza no está sustentada en cifras coherentes desde el punto de vista económico, es un ajuste mucho más de corte populista para complacer a las centrales obreras.



¿Qué tanto lograron acercarse cada una de las posiciones?



Desde el primer día en que las centrales lanzaron su propuesta del 18 por ciento dijimos que era una cifra sin ninguna metodología técnica y eso alejó cualquier posibilidad de una concertación.



Pero luego plantearon 12 por ciento y no se volvieron a mover de allí, mientras nosotros sugerimos en principio 10 por ciento y logramos avanzar hasta el 11 por ciento.



Incluso la ministra Ramírez (Gloria Inés) sugirió que si llegábamos al 11,5 por ciento ella creía que se podría lograr la concertación, pero las centrales prefirieron jugársela por la decisión del Presidente (Gustavo Petro) y no se movieron de su última oferta. Así que nosotros sí hicimos ofertas en la mesa buscando la concertación, pero no se logró.

¿Cuál es el mensaje al no haber un acuerdo?



Este año el alza fue del 16 por ciento, pero la economía crecía 7,5 por ciento. Este año con una economía cayendo y una inflación aún muy alta, la señal nuestra como empresarios es de mucha seriedad, de ortodoxia y acompañando al país en lo que le conviene, tal como lo han hecho saber tanto el Banco de la República como Fedesarrollo, dos entidades de mucho respeto.



La lectura que uno hace es que las centrales obreras quieren aprovechar de alguna manera el cuarto de hora de un presidente de izquierda para que los acompañen en unas pretensiones equivocadas de creer que con salarios más altos se reactiva la economía y eso no es cierto, porque hay más recursos para consumir sí, pero también mayores costos para producir y precios más elevados.

¿El ajuste influirá en el curso de la reforma laboral?



Este es un campanazo para que los congresistas se tomen la discusión de la reforma seriamente y de cara a lo que le conviene al país y no a sus intereses personales, olvidándose de los intereses colectivos del país.



Entonces, uno pensaría que si le sumamos este incremento del salario a los costos que generaría la reforma laboral de aprobarse, ahí sí que en Colombia desaparecerán muchas empresas y será muy difícil generar empleos formales. De hecho, ya se han aprobado algunos artículos que son bastante lesivos para la salud de las empresas y el empleo en el país.

