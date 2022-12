El anuncio del Gobierno nacional de que se establece un arancel permanente del 40 por ciento a la ropa importada, el máximo consolidado permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que se había establecido en abril de 2021, pero tenía una vigencia de dos años.

Pero gremios como la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, y la Asociación Nacional de Comercio Exterior , Analdex están en contra de la medida.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal dijo que la medida planteada es un retroceso que afectará a los consumidores colombianos.



"El arancel impuesto del 40 por ciento, es un retroceso dentro de la globalización y la apertura económica del país y va a perjudicar a los colombianos, a los consumidores que van a encontrar prendas de vestir mucho más costosas, en un momento en que la inflación del país es alta, es una medida contraproducente y proteccionista que no va a tener ningún impacto en el mejoramiento del sector de las confecciones de Colombia", explicó el directivo gremial.



Sobre la propuesta que había hecho el gremio, Cabal enfatizó en que la idea de solo imponer el arancel a las prendas de vestir que se hacen en Colombia, no prosperó.



"La industria de las confecciones de Colombia, es importante y genera empleo, pero lamentablemente no produce todos los tipos de prendas de vestir que hoy se consumen en el país y por tanto hoy un 40 por ciento de ellas de importan y ahora los consumidores serán los grandes perjudicados y los beneficiados serán los contrabandistas que aprovechan estas medidas ", estableció.



De acuerdo con el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, este arancel impulsará la creación de empleo en el país, especialmente para las mujeres. Serían 250.000 puestos de trabajo adicionales en el primer año de vigencia y un millón en los próximos cuatro años.

Cabal agregó que la decisión del gobierno es lamentable y más en un momento de alta inflación.

'No es la manera'

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

"La manera de estimular los sectores productivos del país y la reindustrialización no es con medidas arancelarias, sino generando una

política industrial, con desarrollo tecnológico con innovación y formación de talento humano junto con el acceso a la financiación y no a punta de aranceles", expuso.



A su vez,el presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que esta iniciativa incrementará aún más el contrabando en el país porque permite que entre mercancía a Colombia a precios más bajos; por lo tanto, esta sería la principal competencia de la industria nacional de la confección.



Entre enero y agosto de 2022 las importaciones colombianas de prendas de vestir sumaron 444 millones de dólares, mientras que en el octavo mes del año el gasto en moda alcanzó los $19,5 billones, es decir, un 9 por ciento más que el mismo periodo de 2021, según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.

