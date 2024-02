Duro reclamo de comerciantes al Gobierno por demora en plan para reactivar la economía

Mientras los principales sectores de la producción y, a su vez mayores generadores de empleo del país continúan hundiéndose (industria, construcción y comercio), el Gobierno se resiste a poner a andar el plan de choque para reactivar a la economía, que desde hace más de ocho meses le vienen solicitando los empresarios colombianos, quienes además, le reclaman por el silencio prolongado frente a esa petición urgente.



El Gobierno "no responde el llamado de los gremios y de académicos a trabajar unidos para sacar adelante un plan de choque y reactivación", señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien sostiene que "la empresa privada vive un estado alarmante de postración, hecho que se refleja en la caída del PIB", por lo que no adoptar medidas urgentes para frenar esa situación tendrá graves repercusiones en la generación de empleo, entre otros.



"Fenalco coincide con Anif, que excluyendo la actividad del gasto público, los

sectores productivos ya están prácticamente en recesión, como consecuencia del

crecimiento negativo de la economía", insistió el vocero de los comerciantes.



Cómo lo reveló el Dane unas semanas atrás tres de las actividades más importantes de la producción terminaron con números rojos el año pasado: la industria retrocedió 3,5 por ciento, el comercio lo hizo en 2,8 por ciento, mientras la construcción se desplomó un 4,2 por ciento.

Construcción retrocedió el año pasado 4,2 por ciento anual, según lo reveló el Dane. Foto: Pixabay

Según Cabal Sanclemente, las compras de bienes y servicios que demanda la clase media han sufrido una caída muy fuerte en los últimos 12 meses por la incapacidad de los compradores de adquirirlos, entre estos, muebles y electrodomésticos, productos para la remodelación del hogar, computadores, vehículos de gama media, servicios educativos, restaurantes y hoteles. Otro caso preocupante es el de los desistimientos de compra de vivienda que se registran con gran intensidad en los estratos medios.



El problema, mencionó el vocero gremial, es que esa tendencia que ha continuado en enero y febrero del presente año, en medio de un ambiente de incertidumbre y desconfianza, lo cual hace más grave la situación.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Para los comerciantes colombianos preocupa el hecho de que ese clima de desconfianza e incertidumbre que reina en el país no lo están generando factores externos sino las "declaraciones y decisiones del Gobierno que

enrarecen sobremanera el panorama y generan más incertidumbre política y

económica", lo cual no ayuda a preservar, entre otros, la confianza inversionista.



El presidente de Fenalco cita, por ejemplo, episodios recientes como "cerrar la llave al financiamiento de la Concesión Autopistas del Caribe; el

sugerir darle poderes adicionales al presidente de la República para asignar los recursos públicos; no desglosar partidas presupuestales para vigencias futuras o

insistir en la aprobación de las reformas laboral, a la salud y pensional, cuya relación costo/beneficio para el país es muy negativa", subraya Cabal Sanclemente.



Con ese estado de cosas, el vocero gremial advierte que si el Gobierno no diseña urgente y concertadamente un plan anticíclico, el comportamiento del PIB en este año podría incluso ser peor que el del 2023, lo que se reflejaría en un empobrecimiento de la población... Un plan de choque ya no da más espera", concluyó.