'Ninguno de estos comercios ha sido cerrado por no pago de impuestos': Fenalco

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, salió en defensa de los supermercados que han sido afectados con la medida de los cierres temporales por fallas en facturación electrónica.

De acuerdo con Cabal, hay que tener claro que los cierres de esos comercios se originaron como consecuencia de tecnicismos en la implementación de la factura electrónica, pues a criterio de funcionarios de la Dian no se cumplían con los requerimientos.



"Ninguno de estos comercios ha sido cerrado por no pago de impuestos, como equivocadamente lo dice el presidente Gustavo Petro. Fenalco y sus agremiados, de la mano de la Dian lleva años trabajando en la implementación de este modelo de facturación y los comercios se han comprometido con el proceso, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, aún cuando los

tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes. Los recursos

invertidos en tiempo, personal y dinero son muy significativos” dijo.



El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), quien respondió “por favor paguen los impuestos…” a una noticia sobre el cierre temporal por parte de la Dian de algunos almacenes de cadena.

Por favor paguen los impuestos...

Según Cabal, el gremio, hace un respetuoso llamado al Presidente y a los

demás representantes del Gobierno, "a no confundir a la opinión pública generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país, ya que el sector genera el 12,9 por ciento del PIB y emplea al 32 por ciento de la fuerza laboral. Es, además, uno de los mayores aportantes al fisco. Aporta más de la tercera parte del recaudo de industria y comercio", señaló.​

Funcionarios de la Dian inspeccionan los locales de centros comerciales para que expidan la factura electrónica. Foto: Dian

Las tiendas de grandes almacenes cerradas por la Dian en 2023

De acuerdo con la Dian, la ciudad donde se efectuaron la mayoría de cierres fue Bogotá, con 83 locales. De estos, 13 se presentaron en el San Andresito de San José; 12 en el San Andresito de la 38; ocho en San Victorino; cuatro en Unilago y Fontibón, y tres en el Centro Comercial Santafé.



También se realizaron sellamientos a locales en Titán, Galerías, Portal 80, Mall Plaza, Hayuelos y Unicentro.

A principios de 2023, la Dian informó del cierre temporal del almacén Jumbo ubicado en el Centro Comercial Santafé en el norte de Bogotá. La medida se adoptó luego de que se realizara una visita en el marco del proceso de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la expedición de la factura electrónica.



En ese contexto, se identificó que el comercio no estaba cumpliendo con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 2155 de 202, el cual señala que "los tiquetes emitidos a través del sistema P.O.S. solo pueden ser expedidos por los negocios obligados a facturar, siempre que el valor de la venta del bien y/o servicio no supere las cinco Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, lo equivalente a $212.060 en 2023".



El 26 de diciembre de 2023 se dio a conocer que la Dian había sellado por tres días el local de almacenes Éxito en el Centro Comercial Unicentro por incumplimientos relacionados con la factura electrónica.



Tras darse a conocer la decisión, la empresa emitió un comunicado en el que señaló que acataba la instrucción, no obstante no la compartían.



El sellamiento más reciente efectuado por la Dian se efectuó el 2 de enero. El Superalmacen Olímpica Portal 80, ubicado en el occidente de la capital, fue sancionado según explicó la entidad, porque la factura no se entregaba en todas las operaciones.



Se identificó que el documento solo le era proporcionado a los clientes previamente registrados en el sistema, mientras que los que no "salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarla a través de la página web, lo cual constituye requisitos adicionales a los establecidos para su expedición".

