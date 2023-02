En el marco del foro sobre la reforma tributaria, que está en vigencia y analizó sus efectos en el contexto macroeconómico, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), dijo que si se aprueba una reforma laboral tal y como se viene anunciando, los costos de la contratación en Colombia aumentarán entre 40 y el 50 por ciento dependiendo del sector.



“Esta es la mayor alerta que podemos hacer. Si en Colombia prospera la reforma laboral como está anunciada, este país será otro en consumo, crecimiento y empleo. En este momento, si tomamos los costos de lo que ya es la reducción de la jornada semanal de trabajo y le incrementamos el valor del salario mínimo, las horas extras y el pago de las horas del sábado, yo no me explico qué empresa podrá con estos valores”, dijo Cabal.



El líder gremial recordó que el 93 por ciento de las empresas del país son pequeñas, microempresas y medianas.



“Esto sería devastador para las empresas, para su sostenimiento y para el empleo. De acuerdo con un ejercicio hecho por Fedesarrollo, el impacto de la reforma está entre el 12 y el 17 por ciento en los costos del año pasado. Si esto prospera, haría que la contratación de las empresas, dependiendo del sector, suba entre 40 y 50 por ciento”, señaló.



Del mismo modo, en un clima de mayor inflación, Cabal apuntó que “el crecimiento de la economía será negativo, ni siquiera del 0 o del 0,2 o del 1 por ciento. Un escenario es con reforma laboral y otro es sin esta. Esa es la mayor alerta del año y es un llamado al Gobierno a reconsiderar hacerla”.



Cabal indicó que la reforma está enfocada en los que hoy tienen empleos y no en los desempleados o los informales.



“Esto se constituye en una nueva barrera para generar más trabajo”, dijo.

Así mismo, explicó las consecuencias que ha tenido la ley de reforma tributaria.



“Cuando estaba en proceso de trámite en Fenalco dijimos que si uno no analizaba artículo por artículo sino de manera integral, pues iba –y lo reitero– a causar serios efectos en el ahorro, en el consumo y en la inversión”, puntualizó.

presidenta Corficolombiana Foto: Diego Caucayo/ El Tiempo

De otro lado, María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana, expuso que la reforma tributaria aumentó el costo de capital. “Ese subió casi 10 puntos y está en 47,8 por ciento en Colombia y eso va a afectar la inversión en el país. Esto sumado a otros mensajes, como los de las reformas hace que haya una mayor incertidumbre”, explicó.



El foro organizado por el diario económico Portafolio contó con la participación de Luz Stella Murgas, presidenta Naturgas; Juan Guillermo Ruíz, socio director del equipo tributario y de comercio exterior de la firma legal, Posse Herrera Ruiz.



Además de los expertos Juan Camilo de Bedout, socio del área de litigio y controversia tributaria, aduanera y de precios de transferencia de la firma Posse Herrera Ruiz; Juan Daniel Oviedo, experto económico, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, y ahora precandidato a la Alcaldía de Bogotá, y Camilo Herrera, presidente de la firma de consultoría Raddar.​

