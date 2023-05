El último gran Mogul, el empresario de medios y periodista Felipe López Caballero, habla por primera vez de la venta de Semana, donde trabajó 40 años de su vida. De cómo ve el gobierno Petro y explica por qué tiene un diagnóstico pesimista de la ‘paz total’.

Desde que vendió 'Semana' no hemos sabido nada de usted. ¿En qué anda?



Estoy retirado. Lo curioso es que el trabajo intenso que tuve en Semana durante 40 años me gustaba mucho, pero haberlo dejado me ha gustado igual. Lo único que hago es leer un poco, mirar mucho YouTube, viajar y ver amigos. Lo que me ha sorprendido es que cuando uno no hace nada, le alcanza menos el tiempo que cuando tiene un trabajo.

¿Sabe que no me convence lo de su retiro? Usted fue durante esos 40 años un protagonista muy importante en la vida nacional y está siempre al día en todos los temas. No veo a su ego tan resignado como usted dice.



Por ahora no estoy en eso. García Márquez citaba a Rilke, un poeta alemán que había escrito “Si puedes vivir sin escribir, no escribas”. Eso no me pasa a mí. Me gusta escribir, pero puedo vivir aún sin hacerlo.

¿Y si de pronto le ofrecen una columna, la aceptaría?



Me han ofrecido varias, pero por ahora me estoy ajustando a mi nueva vida.



Nunca ha contestado esta pregunta: ¿Qué lo llevó a vender 'Semana'?



Los medios tradicionales, sin los ingresos que antes daba el papel, han enfrentado una crisis que ha requerido grupos económicos para su supervivencia. Por ejemplo, durante la pandemia, de las ocho revistas que tenía la empresa: Semana, Dinero, Soho, Fucsia, Jet-Set, Arcadia y otras especializadas, tuvieron que cerrarse todas menos Semana. La nómina, que era de 650 personas, pasó a 350. Todo ese proceso de ajuste tuvo un costo enorme. Yo ni tenía esa plata ni sabría cómo despedir a 300 personas que habían construido la empresa conmigo. Sin esas medidas, Semana de pronto no hubiera podido sobrevivir la pandemia.

¿Cómo ve a 'Semana' hoy?



Creo que ha sido un experimento audaz. Vicky Dávila, al análisis político, le ha agregado sus entrevistas y una gran agilidad en la información diaria, con presencia en todas las plataformas digitales; y eso ha producido millones de usuarios. Se trata de un nuevo modelo económico que ha funcionado. Ya están contratando gente otra vez y revivieron las revistas que habían sido cerradas.

Pasemos a la actualidad nacional. ¿Qué opina del gobierno Petro?



Tengo críticas frente a Petro, pero diferentes a las que generalmente se le hacen. No creo que sea comunista, ni que se vaya a perpetuar en el poder, ni que su esposa vaya a ser candidata, ni que vaya a convertir a Colombia en Venezuela. Lo que sí creo es que es un gobernante caótico, utópico y un poco irracional.

Bueno, hay muchas maneras de perpetuarse en el poder. O de manera personal, o por interpuesta persona. De hecho, el expresidente Gaviria, en su entrevista con Vicky Dávila, dijo que no descartaba esa posibilidad….



López califica a Petro como "un gobernante caótico, utópico y un poco irracional". Foto: EFE/ Carlos Ortega

Yo creo que va a tratar, pero no va a poder. Atornillarse requiere mucha popularidad y eso no depende de los “balconazos” y ni siquiera de las reformas. A los colombianos sólo les interesan tres cosas: la seguridad, el empleo y la inflación, y no veo ningún milagro a corto plazo en esos tres frentes.

Pero faltan tres años para que se acabe este Gobierno y Petro va a hacer mucho populismo con la chequera del Estado. ¿Usted no cree que eso le pueda dar oxígeno para reelegirse , poner a otro petrista o inclusive a su esposa, en lo cual yo no creo?



Lo de la candidatura de su esposa es uno de esos cuentos que se ponen de moda y que no tiene ni pies ni cabeza. Es como cuando se decía que Tomás Uribe iba a ser candidato presidencial. Lo que sí es serio es lo de la chequera. Petro es el presidente de la historia reciente que más plata va a tener. No sólo contará con la Reforma Tributaria, sino con la adición presupuestal y las utilidades de Ecopetrol. Va a repartirle a los viejitos sin pensión, a las madres cabeza de familia, a los gestores de paz y a muchos otros. Esa gente se va a volver incondicional y junto con sus familias pueden llegar a ser 7 millones de personas o más. Pero si el país está descuadernado, los frustrados serán siempre más que los agradecidos.

¿Con la palabra 'descuadernado' se refiere usted a la economía o al orden público?



A los dos. Este año el crecimiento de la economía probablemente no va a llegar al 1 %. La incertidumbre tiene frenada la inversión. El petróleo, la vivienda, la infraestructura y la minería legal están paralizadas. Y el empleo no tiene buen pronóstico con las reformas presentadas. En cuanto al orden público, la inseguridad está disparada en todo el país. Según el Gobierno, hay más de 20.000 hombres en armas. Los grupos armados son más de 50. Hay que reconocerle a Petro que esos problemas existían antes de que él llegara, pero con el radicalismo de su Gobierno se han agravado.

¿Cuál es su diagnóstico y cuál su pronóstico sobre la ‘paz total’?



Yo no creo que el Gobierno vaya a firmar con el Eln. Puede que ahora logre acordarse un cese al fuego bilateral, pero las exigencias que ellos hacen son inaceptables para el país. Sin la firma con el Eln, la ‘paz total’ pierde el ancla que le podía dar credibilidad. Sin eso, las negociaciones serán con las disidencias de las Farc y con un poco de bandidos y narcotraficantes. Para mí eso va a acabar en una paz parcial con impunidad casi total y sin disminución de la violencia. Este proceso de paz, a diferencia de los anteriores tiene zanahoria, pero no tiene garrote. Los guerrilleros y los bandidos están felices sabiendo que la Fuerza Pública que está desmotivada y sin mística, no los va a perseguir.



Hace una semana empezó el tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Eln, al que le falta más garrote, según Felipe López-. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿No cree que si Petro hubiera cambiado al Ministro de Defensa por alguien de mano dura, o con alguna clase de liderazgo, o que por lo menos sepa dónde está parado, se podría enderezar la cosa?



No lo creo. Un gobierno de Gustavo Petro no tiene un ADN de mano dura, sin importar quién sea el Ministro de Defensa. Él está jugado con el concepto de ‘Colombia potencia de vida’, que es una causa noble, pero que va en contra de la realidad del país en la actualidad. La inseguridad en este momento está adquiriendo una dinámica comparable a la que produjo el Caguán al final del gobierno de Andrés Pastrana. Yo creo que la paz requiere una negociación, pero con zanahoria y garrote, y aquí está faltando el garrote.



Usted al comienzo describió a Petro cómo caótico, utópico e irracional. Lo de caótico lo sabe todo el mundo. ¿Cómo es lo de utópico e irracional?



Petro cree que los problemas de Colombia no se han podido solucionar porque unos señores que son malos porque solo quieren defender sus intereses bloquean el cambio. Él encasilla a sus críticos en esa categoría. Eso es meterle lucha de clases a un debate que debería ser político y técnico. Lo que se está discutiendo es si el Estado, como administrador, puede producir mejores resultados que concertando con el sector privado. Es una controversia importante y legítima que se ha dado en todas partes. Aquí se ha degenerado por las declaratorias de guerra contra las instituciones que ha hecho el Presidente.

Esa retórica de lucha de clases es la que volvió a Petro un fenómeno político. Pero una cosa es estar en la oposición y otra es estar en el Gobierno. Fíjese que su imagen favorable está solo en el 35 % y la desfavorable está en más del doble.



Los problemas del país no se solucionan presentándolos como un enfrentamiento entre buenos y malos, hablando de élites y esclavistas. FACEBOOK

TWITTER

Para ser justos con Petro, con un aumento del 24 % en el costo de los alimentos, una imagen positiva del 35 % no es un mal resultado. Además leí que cerca de la cuarta parte de los colombianos no puede comer sino una vez al día. Eso es dramático, pues es hambre de verdad. Con esa situación cualquier presidente estaría en las mismas. Pero los problemas del país no se solucionan presentándolos como un enfrentamiento entre buenos y malos, hablando de élites y esclavistas. Se solucionan viendo qué funciona, qué no funciona y cuánto cuesta arreglar lo que no funciona.

Como usted dijo, Petro encasilla a todos sus críticos en la categoría de ‘malos’ y la verdad es que la mayoría de los críticos hoy son los colombianos de a pie….



No solo los de a pie, sino los tecnócratas y los expertos que de verdad conocen los temas. ¿O es que alguien cree que Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo estaban defendiendo intereses particulares cuando criticaron la reforma a la salud? Lo que tienen es el temor de un caos en la prestación del servicio y a unos costos exorbitantes. Lo mismo se puede decir sobre el proceso de paz. Los dos mayores conocedores de ese tema en Colombia son Eduardo Pizarro y Sergio Jaramillo, que definitivamente no son agentes del Centro Democrático. Y ninguno de ellos le ve un final feliz a la negociación actual.



En este país la mermelada arregla todo. Germán Vargas en su columna de hace dos domingos señalaba que toda la supuesta oposición de los partidos a las reformas no es más que una farsa para renegociar cuotas burocráticas. ¿Usted cree que las reformas van a acabar pasando?



Yo creo que sí, pero moderadas. En defensa de los partidos políticos, como será la convicción que tienen de los peligros de esas reformas que algunos de los de la coalición de gobierno han contemplado la posibilidad de renunciar a la mermelada para trancarlas.

No creo que esa renuncia a la mermelada se vuelve efectiva. Sería un grito de dignidad en medio del soborno colectivo que le están haciendo al Congreso.



El Congreso tiene mala imagen, pero allá hay mucha gente que sabe sumar. Todas las decisiones de cualquier Gobierno tienen beneficios y costos. Sin embargo, en el petrismo hacen caso omiso de los costos. Hacer de Ecopetrol la única compañía petrolera en el mundo que le cierra la puerta a nuevas exploraciones es poner en peligro la estabilidad económica del país. Aumentar la carga laboral en un 30 % para las empresas es muy bueno para los que tienen puesto, pero aumenta el desempleo. Marchitar los fondos de Pensiones Privados elimina un intermediario, pero tiene un impacto negativo enorme en el mercado de capitales, ya que esos fondos son los mayores inversionistas. En este gobierno la relación costo beneficio no existe.

Usted es bastante escéptico sobre el Gobierno y sin embargo su abuelo, o “papá abuelito”, como nos referimos a él en confianza, es citado permanentemente por Petro como el ejemplo a seguir. ¿Qué siente oyendo citar a López Pumarejo cómo el inspirador del Pacto Histórico?



Facebook Twitter Linkedin

Alfonso López Pumarejo fue presidente en dos periodos diferentes, de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. Foto: CEET

Mi abuelo fue presidente en un país feudal, que es lo que era Colombia en 1934. Él lo que hizo fue promover una serie de reformas para pasar del feudalismo al capitalismo. Ahora lo único que queda son el capitalismo y el socialismo, pero la gente no cree en ninguno de esos dos sistemas. Lo que pasa ahora es que el mundo entero esta confundido y en todas partes quieren patear el tablero porque ninguno de los modelos existentes soluciona los problemas. Por eso eligen a personajes tan exóticos como Trump en Estados Unidos y Castillo en Perú.

Según esa teoría, eso mismo pasó en Colombia y por eso ganó Petro….



Sí, su elección fue definitivamente el resultado de un voto protesta como el de Chile, México o Venezuela. Pero Petro es más inteligente, más preparado y más elocuente que esos presidentes. Uno no sabe si eso es bueno o malo en un gobernante populista. Porque él ha creado un exceso de expectativas que no son realizables. Eso va a producir una frustración grande. Yo no creo que esto vaya a acabar bien, pero tampoco estoy entre los que creen que va a ser el fin del mundo. Serán cuatro años de mucha turbulencia.

¿Le ve algo bueno al gobierno Petro?



Muchas cosas. La atención preventiva y primaria en la salud, los subsidios a los más necesitados, la compra de tierras para la reforma agraria, la importancia que se le da al cambio climático y muchas otras cosas más. Sin embargo, para mí, esas buenas intenciones se pierden, pues hay un criterio utópico y simplista en la obsesión de Petro de refundar la patria. Su radicalismo ha hecho que el país ponga la lupa en las fallas del sistema, que son muchas. Eso ha sido muy positivo. En el fondo la mejor defensa que se puede hacer de Petro es reconocer que el país se ha vuelto ingobernable.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

