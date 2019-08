Ecopetrol identificó 4.700 pozos para ‘fracking’ en EE. UU.

La multimillonaria apuesta de 1.500 millones de dólares que anunció Ecopetrol, como parte de la alianza estratégica con Occidental Petroleum para entrar a las grandes ligas de la extracción de hidrocarburos con la tecnología del fracking en Estados Unidos, no solo es de largo plazo, sino que implicará un aumento en los recursos destinados en busca de incrementar la producción y las reservas.

El jueves pasado, en una conferencia con los inversionistas, el presidente de la petrolera de mayoría estatal, Felipe Bayón, señaló que en los próximos 20 años los recursos que se proyecta inyectar a esta actividad llegarán hasta los 6.000 millones de dólares, que saldrán de la misma operación y del retorno que arroje.



En entrevista con EL TIEMPO, Bayón dijo que esta apuesta no condiciona la intención de destinar 500 millones de dólares para fracking en el país, a la espera de la definición del Consejo de Estado y una vez se den los debates y el Gobierno defina la ruta por seguir.

¿Cómo se concretó la alianza con Occidental?



Dijimos que estábamos mirando los no convencionales en Estados Unidos porque nos permite crecer y seguir internacionalizando la compañía.



Desde el año pasado estamos trabajando con Occidental, mirando opciones, y esta se materializó de manera rápida en los últimos meses. Hubo un buen entendimiento desde lo técnico con base en los intereses y las estrategias de la compañía y ahí fue donde encontramos el espacio.



¿Cómo será el inicio de las actividades?



Se firmó el joint venture y hay que recibir autorizaciones regulatorias, lo cual va a tomar unos meses. Pero este año vamos a ver actividad importante, eso va a ir creciendo y vamos a ver producción. Estamos terminando de estimar qué volúmenes serán y de definir cuáles de los pozos que ya tenemos identificados se pueden perforar.



Identificamos potencialmente más de 4.700 pozos y hay que entrar a priorizar. Antes del cierre del año, eso nos va a permitir adicionar a nuestro inventario de reservas unos 160 millones de barriles, es decir, casi 0,7 años, y quedaríamos en 7 años.

Además permite que nuestros ingenieros y técnicos estén directamente en esa operación, profundizando todo el aprendizaje que hay que seguir haciendo sobre los no convencionales.



¿Cómo son en concreto los períodos de pago?



El monto de la transacción es de 1.500 millones de dólares. De estos, 750 millones de dólares se pagan en efectivo cuando se dé el cierre de la alianza. Y los otros 750 millones van a una bolsa que va a permitir aportar a las inversiones de capital.



Y con estos recursos pagaremos el 49 por ciento de las inversiones, que corresponde a la participación de Ecopetrol y al 75 por ciento de las inversiones de Occidental, que es el 51 por ciento hasta que la bolsa se acabe.



Estamos haciendo desproporcionadamente inversiones que le corresponden a Occidental y eso es una de las ventajas del negocio. Occidental va a aportar el 25 por ciento de lo que le toca. Eso nos permite estar alineados con una operación segura, eficiente y rápida que pueda mostrar resultados de una manera muy contundente en el corto plazo.

¿Cómo se reparten la producción?



La producción sí la vemos en un 49 por ciento nosotros y esos 160 millones de barriles de reservas son nuestros solamente este año, pero en los próximos cuatro años estamos viendo entre 110 y 120 millones de barriles más. Todo el tiempo vamos a estar adicionando reservas.



De esos pozos, ¿cuántos se van a perforar?



En los primeros 10 años de la alianza esperamos llegar a un nivel de producción para Ecopetrol de 95.000 barriles por día. Es un crecimiento importante, luego de no tener nada en no convencionales, de un crudo que es de 40 grados API, es decir, liviano, que tiene buena receptividad en el mercado.



La intención es seguir hacia delante y vamos a tener la oportunidad de perforar esos 4.700 o muchos más. Hay algo importante, y es que las empresas que operan en el Permian (la cuenca a la que entrará Ecopetrol) tienen mucha flexibilidad de perforar más o menos pozos. Todo esto está considerado dentro del negocio y es fundamental poder profundizar el conocimiento que tenemos en una operación directa nuestra.



¿Se fueron a EE. UU. porque en Colombia aún no se permiten los proyectos piloto de 'fracking'?



No son excluyentes con el tema de Colombia y claramente salió mucho más rápido que los pilotos de no convencionales en el país, pero las dos oportunidades son absolutamente complementarias. No hay que olvidar que Colombia tiene unas necesidades, desde el punto de vista de reservas y seguridad energética, muy importantes. El país tiene que seguir dando el debate; el tema del Consejo de Estado tiene sus procesos y somos superrespetuosos del tema.



Pero el país tiene que tomar la decisión de si nos damos la oportunidad para mirar el asunto, porque estamos convencidos de que se puede hacer bien. No se trata de hacerlo rápido, sino hacerlo bien, con una participación muy activa de todo el mundo.



¿Cambia esto las proyecciones de Ecopetrol?



Creo que no. Tenemos que crecer de manera ordenada, rentable y segura, protegiendo la caja. Eso permite construir sobre el plan de negocios 2019-2021, en el que en este último año había una producción muy pequeña de no convencionales. Esto nos permite acelerar el cumplimiento de algunas de las metas. En su momento tendremos que volver a presentar un plan de negocios ajustado.



¿Se copó el espacio para crecer en el exterior?



Todos los proyectos los miramos con un crudo a 55 dólares. En términos de espacio, todavía hay más.



La buena noticia es que no tenemos que ir a pedir prestado. Tenemos un nivel de deuda de ebitda superbajo, que, eventualmente, si uno requiere tomar algunos recursos prestados, lo podría hacer sin ningún problema. Estamos generando mucha caja y somos muy resilientes en medio de la volatilidad que ha tenido el precio internacional del crudo.



ÓMAR AHUMADA

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu