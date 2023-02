A partir del 30 de marzo, Felipe Bayón dejará la presidencia de Ecopetrol después de cinco años y seis meses al frente.



Aunque su decisión sorprendió a algunos, en diálogo con Caracol Radio Bayón dijo que ya lo había conversado con su familia desde hace tiempo. Incluso, aseguró que se lo planteó a la junta directiva desde el año pasado.



“Les dije, hagamos las cosas ordenadas, hagamos las cosas bien, aquí lo importante son las instituciones y los equipos y logramos con la junta llegar a un tipo de acuerdo dentro del respeto”, resaltó en la emisora.



Si bien señaló que aún no tiene definido su futuro laboral, reconoció que no se ve en el lado público. “Yo creo que el tema de irme a hacer algo público no es lo mío”, admitió.

Respecto a qué pasará en Ecopetrol después de su salida, Bayón dijo que “Colombia queda en una compañía con un plan de vuelo de clase mundial. “Hay que cuidar la compañía”, resaltó.



Sobre el futuro energético del país, aseguró que el Gobierno sigue analizando si se necesitan nuevos contratos y puntualmente sobre el fracking dijo en Blu Radio que acatará la decisión del Congreso, pero que sí en Colombia no se puede hacer, Ecopetrol lo hará en otro país.

Este ingeniero mecánico asumió en septiembre del 2017 la presidencia de Ecopetrol. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

“Si el Gobierno y el Congreso deciden que no hay fracking en Colombia, Ecopetrol no hará fracking; sin embargo, esto permitiría a la empresa no solo producción en reservas sino utilidad y también que las cuentas de Ecopetrol sean sólidas. Hoy entre dividendos, impuestos y regalías puede ser el 10 por ciento del Presupuesto”, contó Bayón.



Además, dijo que hay que tener estos negocios funcionando, pero con una baja intensidad de carbono, con reutilización y recirculación del agua y con políticas que permitan esa descarbonización. “Hay que seguir avanzando en la transición. Son cosas que no van peleando, sino complementándose”, sentenció.