7,6 de cada 10 colombianos están orgullosos de las organizaciones en las que trabajan, pero solo 5,7 confían en quienes son sus jefes y solo 3,4 creen que son reconocidos por los logros que obtienen.

Esas fueron las conclusiones a las que llegó la firma Plurum, que encuestó a 45.200 personas de más de 60 empresas diferentes en el país para conocer qué tan felices son los colombianos en sus trabajos.



Quienes más se sienten a gusto en las compañías son aquellas personas que llevan menos de 1 año y más de 10, con 68% y 70%, respectivamente, en el Índice Neto de Felicidad (INF).



Los que trabajan de 36 a 39 horas semanales son los que tienen un INF más alto, con el 69,3% del total de los participantes, y quienes nunca han tenido días de incapacidad también son más felices, con un 67,9%.



El informe concluye que el 67% de los ‘millennials’ encuestados se sentían felices cuando llevaban menos de un año en sus trabajos. Después del primer año, el INF cayó a 59% y volvió a bajar cuando cumplieron más de 10 años en la empresa: a 58%.

Los ‘millennials’, por ejemplo, cuando más felices se sintieron en sus trabajos fue antes de cumplir el primer año en ellos. Foto: 123rf

Más puntos altos

El 87% de quienes respondieron la encuesta de Plurum sienten que cuando están en sus puestos están concentrados y el 84%, que lo que realizó genera un impacto positivo en la sociedad.



Además, 8,3 personas de cada 10 le recomendarían a sus seres queridos y conocidos el lugar en donde laboran, y se sienten con buena salud respecto a las actividades laborales que realizan.En total, el 64% de los encuestados se sienten felices con su trabajo.

Otros puntos bajos

Solo el 36% se siente con la tranquilidad de cuestionar métodos usados en su organización y ese mismo porcentaje es el que cree que tiene un puesto estable.



Otro punto bajo es que solo 3,4 de cada 10 trabajadores se sienten a gusto con su salario y solo 1,9 no siente estrés laboral.

El 84% de los encuestados considera que lo que realiza en su empleo genera un impacto positivo en la sociedad. Foto: 123rf

Qué dicen los expertos

“No hacemos mediciones para ‘ranquear’, sino para generar herramientas que ayuden a tener un buen ambiente laboral”, es lo primero que deja claro Andrés Ramírez, fundador de Plurum y primer profesor de la cátedra de felicidad en el país.



Ramírez agregó que es necesario entender que el mundo laboral cambió: ya no se acepta el sometimiento, lo que se quiere es propósito y trascendencia.

“La gerencia de resultados es el futuro: deberían pagarnos por el impacto que generamos y no por las horas que permanecemos en un puesto de trabajo”, resaltó.



El experto planteó la necesidad de fortalecer el reconocimiento, pero no solo uno del jefe hacia su subalterno, sino viceversa y entre pares: “Hay que dar las gracias por el trabajo hecho”.



Además, manifestó la importancia de la equidad en los entornos laborales, pues todavía “existen prejuicios sociales y perfiles ocultos”.

Andrés Ramírez aseguró: “Por qué pensamos que no tener hijos implica menos derechos y responsabilidades”. Foto: 123rf

“Las mujeres siguen ganando 16% menos que los hombres, hay empresas que solo contratan egresados de determinada universidad, las personas de baja estatura ganan menos que los altos y nada de eso está bien. El mundo necesita verdadera equidad. Hay que romper los moldes sociales”, afirmó.



Y resaltó que hay que trabajar en que la gente se vaya a vacaciones sin culpa y en la discriminación a quienes no tienen hijos. “Por qué pensamos que no tener hijos implica menos derechos y responsabilidades”, valoró.



Desde su análisis, Ramírez cree que las empresas deben mejorar en calidad de vida, en la confianza hacia los trabajadores y en entender el liderazgo.



“Que yo sepa vender y sea buen vendedor no quiere decir que sepa manejar gente para que venda. Hay que tener eso claro”, afirmó.



“En Plurum generamos valor, siempre sumamos y multiplicamos, dividir solo cuando debemos compartir, y nunca restamos. Queremos que los líderes pasen de ser autoritarios a inspiradores que sirven”, finalizó.



ELTIEMPO.COM