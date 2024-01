'Hay un frenazo en la inversión tanto pública como privada': Fedesarrollo

“Va a ser un año difícil en materia económica". En Fedesarrollo, nuestra expectativa para el próximo año es de apenas el 1,8 por ciento de crecimiento. La inflación cerrará el 2023 en el 9,6 por ciento y el próximo año disminuirá al 6 por ciento, pero todavía por encima de la meta del Banco de la República. Es muy probable que el próximo año tengamos una cifra de desempleo cercana al 11 por ciento.

Con semejante pesimismo en su pronóstico, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, prevé el año que mañana comienza como económicamente preocupante. Fedesarollo es un centro independiente de investigación económica y sus análisis han sido siempre respetables por el acierto en el resultado de sus estudios. En diálogo con este cronista para EL TIEMPO, Mejía explica su pesimismo:



“Si usted mira las cifras del Dane en materia de inversión en el tercer trimestre del año, observará que se contrajo un 11 por ciento. Si no hay inversión es muy difícil que la economía retome un crecimiento potencial entre el 3 y el 3 ½ por ciento”.

¿La reducción preocupante que usted ve en la inversión es pública o privada?

Las dos. Cuando usted mira el comportamiento del sector de obras civiles, que se refiere justamente a las inversiones públicas en calles, carreteras, aeropuertos, en infraestructura en general, infortunadamente estas obras civiles han tenido un comportamiento muy desfavorable. De hecho, los niveles de actividad de obras civiles hoy son casi un 45 por ciento inferiores a los que teníamos en el 2019.

En su opinión, ¿qué quiere decir esto?

Que los gobiernos en la pospandemia no han tenido la capacidad de impulsar el crecimiento económico a través de obras de infraestructura, particularmente de 4G y 5G. Y por el lado de la inversión privada las noticias tampoco son favorables, especialmente por algunos anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional en sectores claves como el de edificaciones, vivienda, infraestructura, el sector mineroenergético, sectores que son muy importantes para la actividad económica y para la inversión en el país, que infortunadamente, a través de ciertas medidas regulatorias y ciertos anuncios han originado una especie de frenazo en la inversión.

¿Y a qué adjudica la baja inversión pública?

Le diría que es la incapacidad de resolver cuellos de botella.

¿De qué estamos hablando?

Temas de financiamiento. Cierre financiero de algunas de las obras de 4G y 5G, temas relacionados con licencias ambientales, problemas con comunidades como la energía eólica en La Guajira.

En el sector público hay baja inversión. ¿Por qué razón? Hasta el propio presidente Petro ha pedido a sus funcionarios que aumenten la inversión…

Sí. Sin embargo, no es solamente el problema de la ejecución, también tiene que ver justamente con la experiencia, los cambios en los gabinetes, a veces son necesarios, pero también dificultan esa curva de aprendizaje que es tan necesaria desde el punto de vista de lo que es la administración pública.

¿Usted cree que es conveniente una revisión en la conformación del gabinete?

No. Se ha hecho ya una curva de aprendizaje y ojalá los ministros puedan justamente acelerar esa ejecución del gasto público el próximo año.

¿El Banco de la República debe seguir bajando las tasas para reactivar economía?

No cabe duda, desde nuestros análisis, que el Banco de la República continuará reduciendo su tasa de interés el próximo año y eso eventualmente podría impulsar el crecimiento económico. Pero también hay factores relacionados con la incertidumbre, que es una barrera muy importante para la inversión privada y que fue un elemento que apareció en este 2023.

¿Qué es lo que origina la incertidumbre?

Fíjese que después de más de un año de gobierno todavía no se ha resuelto si se van a permitir nuevos contratos de exploración en petróleo y gas. Ese elemento, por supuesto, es una barrera frente a nuevas inversiones en el sector. Segundo, la vivienda. Si bien el aumento de las tasas de interés impactó negativamente el sector de la vivienda, también los cambios que anunció el Gobierno Nacional en la focalización de los subsidios generaron una gran cantidad de desistimientos que también han impactado negativamente el sector y finalmente la infraestructura.

¿En cuánto calcula usted cerrará la inflación este año?

Nuestra expectativa es que la inflación este año cerrará en el 9,6 por ciento por primera vez en más de un año y medio en un dígito. Y esa expectativa continuará para el próximo año. La inflación llegará a niveles cercanos al 6 por ciento al final del año que comienza. Esa reducción de la inflación es lo que le permite al Banco de la República empezar a reducir su tasa de intervención, como efectivamente lo hizo. Y en ese balance entre inflación y crecimiento, pues ahora creo yo que está pesando más el balance relacionado con el crecimiento y por eso el banco continuará reduciendo su tasa de interés.

¿En el país económico cuál es el mayor temor?

Las reformas estructurales especialmente la laboral que generarían un aumento del costo del empleo formal y, por ende, son dañinas para el crecimiento económico. Ojalá entonces esta sea una oportunidad para que el Gobierno escuche las críticas, los comentarios constructivos que se han hecho para mejorar esas reformas y permitir darle un impulso al crecimiento económico. Y, finalmente, son necesarias señales claras para la inversión privada, fundamental para la economía.

La informalidad laboral está por encima del 55 por ciento.

La solución para incluir a las personas informales en la economía moderna formal no es aumentar el costo del empleo formal, es al revés, es facilitarles el acceso a los empleados informales con menores costos de contratación al empleo formal y, por supuesto, de un componente fundamental que tiene que ver con mejoras en la formación, en la educación.

Digamos, entonces, que la expectativa negativa que hay en ciertos sectores conducen a concluir en que el año 2024 no va a ser económicamente un buen año…

Así es. Pero si el Gobierno logra ajustar los mensajes, logra escuchar las críticas constructivas que se han hecho a las reformas estructurales y logra coordinar una muy buena ejecución del presupuesto nacional y de las presupuestos a nivel local, podría tener instrumento muy importante para acelerar el crecimiento el próximo año. En ausencia de ello, infortunadamente el balance no va a ser muy favorable en materia de crecimiento y lo más grave aún es que ese bajo crecimiento, por supuesto, va a impactar de manera negativa la generación de empleo en el país.

Cuando usted habló al comienzo de “cuellos de botella”, ¿a qué se refería?

Lo más importante son elementos relacionados con los proyectos de infraestructura, como por ejemplo las licencias ambientales, las licencias sociales o consultas con las comunidades que infortunadamente no tienen en muchos casos tiempos determinados y que se extienden entonces en esas negociaciones y terminan demorando o retrasando los cronogramas de las inversiones en infraestructura. Por eso creo yo en este gobierno, justamente un gobierno de centroizquierda, que tiene una cercanía con las comunidades, sería muy útil, muy importante, que se pueda sentar a resolver estos problemas, estos cuellos de botella para permitir que empiecen a acelerarse las inversiones en infraestructura.

¿La inversión en construcción de vivienda va bien o va mal?

Las cifras son claras y eso no admite ninguna discusión. La contracción del sector de la vivienda en términos de ventas de vivienda de interés social y prioritaria ha sido superior al 40 por ciento en términos anuales. Lo que está pasando con el sector de la vivienda realmente es catastrófico, porque además es un sector que jalona el empleo y la actividad económica, sino que también por su énfasis justamente en sectores más vulnerables, pues no está entonces resolviendo los problemas de déficit de vivienda que son tan grandes. El anuncio de haber hecho una modificación sin ningún tipo de transición a los mecanismos de focalización de los subsidios, pues ha generado en particular una gran cantidad de desistimientos, es decir, personas que ya habían aceptado comprar una vivienda, pero que infortunadamente por el cambio de condiciones, pues desistieron justamente de adquirir esa vivienda.

¿Usted tiene seguridad de que las tasas de interés van a seguir decreciendo?

No nos cabe la menor duda. Le puedo asegurar que el banco continuará reduciendo su tasa de interés a lo largo del 2024. Nuestra expectativa actualmente es que las tasas del banco, que están en el 13 por ciento, puedan llegar a niveles cercanos al 6 por ciento en las tasas de interés el próximo año.

Escuchándolo, llega uno a esta conclusión: Fedesarrollo no es un ave de mal agüero, sino que evidentemente la situación para el año 2024 no es buena...

Tal cual. Pero el Presidente de la República, sus ministros y sus altos consejeros pueden dar mensajes de tranquilidad que permitan que el sector privado haga su tarea: no requiere más allá que reglas de juego claras y estables para poder hacer sus inversiones, generar empleo, y apoyar un crecimiento económico.

¿Y qué hacer, en su opinión, con el manejo de regalías?

Pues mire, hay una oportunidad muy interesante porque los autoridades locales van a llegar con el impulso de las elecciones, con la necesidad de mostrar resultados rápidamente. Infortunadamente no tienen experiencia administrativa, es decir, capacidad de ejecutar rápidamente los recursos. Hay una oportunidad para que el Gobierno pueda sentarse con varios de ellos, alcaldes, gobernadores, hacer planes de choque para que se puedan ejecutar rápidamente esos recursos de regalías en proyectos de infraestructura a nivel local. Eso sería un elemento fundamental para impulsar el crecimiento económico desde las regiones.

En estos retiros espirituales que el Gobierno acaba de tener, el balance que hizo al final el presidente Petro no fue especialmente bueno, sino más bien decepcionante con respecto al bajo rendimiento de sus colaboradores.

Lo que pasa es que las cifras económicas son tozudas este año con un crecimiento cercano al 1 por ciento. Tercer trimestre, crecimiento negativo, inversión privada y pública que vienen cayendo rápidamente con contracciones del 11 por ciento, en el tercer trimestre. Así que hay elementos positivos, pero al final de cuentas a lo que a la gente le importa es cómo va la economía y cómo va el empleo.

¿Por qué es tan baja la inversión privada?

Pues hay varios factores. Obviamente las altas tasas de interés no son un elemento que ayude a que la inversión sea más dinámica. Pero, el elemento más importante tiene que ver con la incertidumbre. La incertidumbre es la principal barrera para la inversión privada en el país y la incertidumbre tiene que ver con medidas regulatorias, anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional, que infortunadamente generan una especie de espera por parte de los inversionistas para poder llevar a cabo sus planes de inversión.

¿Qué está provocando la incertidumbre?

Las reformas estructurales son un elemento que juega en el contexto de esas reglas de juego; por ejemplo, la reforma laboral, que pretende aumentar los costos del empleo formal y que va a destruir más de 300.000 empleos.

¿Cuál es el mayor riesgo que corre el país en el año 24?

Yo creo que tiene que ver justamente con crecimiento económico; una economía que no crece es una economía que no genera empleo y es una economía que no permite que aumenten los ingresos de los hogares en el país.

¿Qué habría que hacer qué?

Lo primero, acelerar la ejecución del Presupuesto General de la Nación. Segundo, acelerar la ejecución del presupuesto de regalías para impulsar el crecimiento económico a nivel local, municipal y departamental. Tercero, eliminar estos mensajes de incertidumbre, darle reglas de juego claras al sector privado y permitir que el sector privado haga su tarea. Y cuarto, corregir algunos de los elementos que generan mayor preocupación en términos de las reformas estructurales y, en particular, la reforma laboral.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO