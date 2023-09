Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), anunció en la mañana de este sábado un plan de austeridad para, según el comunicado oficial, hacer "más eficiente" la gestión de la FNC y y transferir "mejores servicios a los caficultores" en el marco de reducir "en 20% los gastos de la sede de Bogotá".



Bajo ese propósito, anunció la eliminación de siete cargos directivos y la "reorientación de las oficinas en el exterior", entre otras decisiones.

Los cambios en la Federación Nacional de Cafeteros

Facebook Twitter Linkedin

Germán Bahamón, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Mauicio Moreno/ ElTiempo

"La organización del cultivo ha sufrido variaciones estructura les de mercado que nos impactan directamente, en tal sentido, llegó el momento de preparar al gremio para concluir sus primeros 100 años y proyectarlo para los siguientes", expuso Bahamón en un comunicado compartido en su cuenta de 'X'.



Según dijo, en la FNC se ha "venido trabajando en el rediseño de la función comercial de la Federación, empezando por la reorientación de las oficinas en el exterior para que su enfoque tome un carácter puramente comercial y de acuerdo a los nuevos tiempos".



"En tal sentido, después de trabajar de la mano en el rediseño de la función comercial de las oficinas en el exterior y tras 4 meses de haber puesto a consideración su renuncia, Juan Esteban Orduz dejará el cargo en CCF (Colombian Coffe Federation)", anunció.



"La reorganización de dicha oficina lleva consigo el no reemplazo de esa posición y las actividades que allí se desempeñan serán asumidas en parte por el personal hoy presente allí y por la sede en Bogotá, de forma tal que se atiendan sin traumatismos la función comercial y la gestión de recursos para inversión social", explicó.



('Errores del pasado no son excusa para apropiarse del Fondo del Café': Germán Bahamón).



Asimismo, expresó: "He solicitado al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público su colaboración para adelantar los trámites legales que permitan presentar al Comité Nacional las alternativas de disposición de los inmuebles en Nueva York y Tokio para mejorar los ingresos del Fondo Nacional del Café y así atender las necesidades de la caficultura".



Bahamón remarcó que la meta, en el primer año de su gerencia, es que se reduzcan "el 20% de los gastos operativos de las empresas de la gremialidad en la sede en Bogotá".

#TransformacionFNC

- 20% reducción de los gastos operativos

- Menos cargos directivos, mas cercanía a las regiones

- Eliminamos gastos superfluos



Los cambios en la @FedeCafeteros están en marcha y la austeridad se volverá cultura. La transformación de la FNC ha comenzado. pic.twitter.com/j1NHr1SjFi — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) September 16, 2023

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS