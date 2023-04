Aunque el presidente Gustavo Petro solicitó aplazar el congreso extraordinario del gremio para elegir su líder, los cafeteros surtieron la elección. Germán Bahamón es el nuevo gerente, quien dejó claro en la W Radio cuál es su postura frente al Gobierno tras asumir el cargo.

(Además: ¿Quién es Germán Bahamón, el nuevo gerente de los cafeteros que molesta a Petro?).

El jefe de Estado compartió una serie de pronunciamientos que había hecho Bahamón en redes sociales hace unos años en su contra. "Petro + UP Farc MP = Venezuela", escribió. En otro mensaje, lo acusó de "inconstitucional e ilegal".

"Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común", puntualizó.

Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de cafeteros. Pensé que era el tiempo del dialogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales. pic.twitter.com/2sXzQgRkRs — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 27, 2023

¿Germán Bahamón se ratifica en sus mensajes sobre el presidente Petro?

Al ser preguntado de si se ratificaba en tales posturas, quiso poner la mira en el presente.

"No voy a entrar en temas del pasado. Hay políticos trabajando con el Gobierno y en algún momento tuvieron alguna diferencia. Las diferencias tienen que ser concertadas. Colombia busca la paz y la posibilidad de que tengamos esos puntos de encuentro", dijo en W Radio.

(Puede leer: Cafeteros se le rebelan a Gustavo Petro y eligen a nuevo gerente: Germán Bahamón).

Además, insistió en que, como líder ahora del gremio caficultor, lo único que planea es trabajar "de la mano y contribuir al Gobierno en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo que, seguramente, redundará en beneficio para las familias".

Facebook Twitter Linkedin

Germán Bahamón fue elegido por unanimidad como el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Algunos han tildado a Bahamón de "ser uribista". Al respecto aseguró: "He estado en el mundo privado, he estado trabajando en el exterior y todos hemos tenido la oportunidad de expresar nuestro derecho al voto en algún momento. Siempre he sido muy del centro si me quieren poner desde el punto de vista ideológico".

El nuevo gerente del gremio aseguró también que no tiene ninguna inhabilidad para desempeñarse en su puesto.

(En contexto: Sacan trinos contra Petro de nueva cabeza de Fedecafé y supuesta inhabilidad).

"Los cafeteros saben que este es un gremio enormes oportunidades. Las oportunidades están en el exterior. Buscaremos que la renovación suceda en cada uno de los años. (...) Vamos a trabajar muy fuerte en investigación y desarrollo", concluyó.

También puede leer:

¿Quién es Germán Bahamón, el nuevo gerente de los cafeteros que molesta a Petro?

Gustavo Bolívar confirma su intención de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá

Luis Alfredo Garavito tiene cáncer de ojo; esta es la reveladora foto en cárcel

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS