La Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas) celebró que el Plan de Desarrollo siga priorizando la cultura ancestral del caballo y su papel en la sociedad colombiana.



Mediante un comunicado la agremiación destacó que “el caballo criollo no es sinónimo de narcotráfico, sino el aliado de millones de colombianos en el campo y en la ciudad.

“Más que una herramienta de trabajo, una pasión nacional protegida”, destacó Héctor Vergara, presidente Ejecutivo de dicha federación.



Caballo de paso. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



La agremiación, que agrupa a 24 asociaciones federadas distribuidas en 19 departamentos del país, recordó que gestiona desde 1998 la construcción del libro genealógico de la raza del caballo criollo colombiano de paso, registrando cerca de 280 mil ejemplares y más de 87 mil propietarios únicos.



“La crianza y cuidado de los equinos representa una fuente de ingresos importante para el país, además de generar empleos directos e indirectos y ser una actividad que cuenta con innumerables espectáculos a lo largo del año”, subraya la agremiación en el comunicado.



Fedequinas, de igual forma, lidera iniciativas en pro del bienestar, protección, respeto y garantías para el buen trato y desarrollo de buenas prácticas para el caballo colombiano.



Las campañas lideradas por la agremiación se enmarcan en principios de bienestar adoptados por la resolución 136 de junio de 2020, publicada por el Ministerio de Agricultura, que establece que el bienestar y protección del animal es fundamental para su expresión natural y comportamiento innato.



Finalmente, Fedequinas destaca que es fundamental enfocarse en la protección y bienestar del caballo como fin último, reconociendo su importancia en la cultura, economía y pasión de los colombianos.



“Continuaremos trabajando en pro de la crianza y cuidado del caballo colombiano, garantizando su bienestar y respeto a través de buenas prácticas y principios de bienestar animal”, concluye el comunicado.



