Los ganaderos del país agremiados en Fedegán le hicieron saber al Gobierno de Gustavo Petro que la oferta de tierras para la venta ya va en 400.000 hectáreas, oferta derivada del convenio suscrito con la actual administración, la cual, además, es resultado de la labor de promoción realizada por dicho gremio.



(Lea también: 'Estamos listos para empezar a comprar tierras': Cecilia López')

De esta forma le respondieron los ganaderos al mandatario colombiano, quien se refirió ayer a los avances del Acuerdo para la venta de tierras con destino a la Reforma Agraria. “Fedegán no firma un acuerdo para no cumplirlo”, señaló José Félix Lafaurie Rivera, vocero de los ganaderos, quien además se refirió, precisamente, a la oferta de tierras que le han hecho al Gobierno y frente a la cual esperan una respuesta, advirtiendo que para dicha compra pueden haber dificultades en el proceso de adquisición.



“El presidente puede seguir contando con la certeza de nuestro compromiso, porque los ganaderos estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo”, insistió el dirigente gremial.



(Le puede interesar, además: Cambios a Mi Casa Ya prenden las alarmas porque se beneficiaría a menos familias)



Aunque Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, dice que la meta del Plan Nacional de Desarrollo ya no es entregar 3 millones de hectáreas sino unas 400.000, es una meta ambiciosa. Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura, insiste en que ella sigue apegada a la meta planteada por el Gobierno de las 3 millones de hectáreas.



El convenio, sin embargo, recordó Lafaurie Rivera, va más allá de la venta y redistribución de las tierras, pues, "como se ha reiterado y está expresado en el Acuerdo, un título de propiedad no saca a nadie de la pobreza, si esa propiedad no está rodeada de las condiciones para hacerla verdaderamente productiva y generadora de ingresos y bienestar para el beneficiario de reforma agraria".



El dirigente gremial recordó que a través de la Federación ya se han recibido y tramitado ante la Agencia Nacional de Tierras, 502 ofertas por un total de 303.964 hectáreas, las cuales se encuentran en los procesos de calificación de factibilidad en esa entidad.



Indicó además que este jueves 23 de febrero, junto con la Agencia Nacional de Tierras, estarán en Montería invitando a los ganaderos a sumarse al Acuerdo con ofertas de venta en esta zona de trópico bajo húmedo, y lo propio harán en Valledupar y en el Magdalena Medio.



"Comienzo tienen las cosas, y no es un proceso sencillo, pero los ganaderos seguiremos cumpliendo, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras", puntualizó Lafaurie Rivera.



Frente a los obstáculos para la adquisición de esos predios, López Montaño, en entrevista con EL TIEMPO publicada el domingo pasado, dijo: "La limitación no ha sido de plata, sino una oferta menos en los sitios adecuados que cumpla con los requisitos. Yo estoy convencida de que ya cuando Fedegán vea que nosotros empezamos a comprar tierra que no es de ellos, nos oferten más. Adicional a ello, está el freno del catastro. Tenemos que acelerarlo. El primero de marzo llega una misión de expertos coreanos que nos asesorará".