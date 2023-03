La Reserva Federal aseguró que el sistema bancario estadounidense es "sólido y resistente" y que el Gobierno y el regulador están preparados para actuar y mantener el sistema "sano y salvo".



El regulador estadounidense publicó este lunes el discurso que el vicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Fed, Michael S. Barr, ofrecerá el martes ante el comité bancario del Senado, en una comparecencia especial convocada a raíz de las caídas de los bancos Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank.



"Nuestro sistema bancario es sólido y resistente, con capital y liquidez sólidos. La Reserva Federal, en colaboración con el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, en inglés), tomó medidas decisivas para proteger la economía estadounidense y fortalecer la confianza pública en nuestro sistema bancario", apunta el discurso.



Así, tanto el Gobierno estadounidense como el regulador están comprometidos "a garantizar que todos los depósitos estén seguros", agrega.



"Continuaremos monitoreando de cerca las condiciones en el sistema bancario y estamos preparados para usar todas nuestras herramientas para instituciones de cualquier tamaño, según sea necesario, para mantener el sistema sano y salvo", afirma Barr.

Estas palabras están en sintonía con las pronunciadas la semana pasada por el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien afirmó -tras anunciar una nueva subida de tipos- que seguirán vigilando de cerca las condiciones en el sistema bancario y usarán "todas las herramientas necesarias" para protegerlo.



"Nuestro sistema bancario es sano, resiliente, con un fuerte capital y liquidez", apuntó, palabras que también van en la línea con las afirmaciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.



Tras la caída de los bancos y la posterior intervención gubernamental, Yellen defendió la "solidez" del sistema bancario del país y aseguró que la situación provocada por los problemas de dos entidades se estabilizó gracias a la acción "decisiva" del Gobierno y la Reserva Federal.

la Fed realizará una revisión "minuciosa y transparente" sobre lo sucedido. Foto: EFE

En su exposición, Barr hará un análisis sobre qué llevó a la quiebra al SVB: "Quebró porque la gerencia del banco no manejó de manera efectiva su tasa de interés y el riesgo de liquidez, y el banco luego sufrió una corrida devastadora e inesperada por parte de sus depositantes no asegurados en un período de menos de 24 horas".



"El fracaso de SVB exige una revisión exhaustiva de lo que sucedió, incluida la supervisión del banco por parte de la Reserva Federal. Me comprometo a garantizar que la Reserva Federal responda plenamente por cualquier falla de supervisión o regulación, y que abordemos por completo lo que salió mal", afirma.



Así, la Fed realizará una revisión "minuciosa y transparente" sobre lo sucedido, cuyas conclusiones se harán públicas antes del 1 de mayo, afirmó Barr, quien comparecerá el martes acompañado del presidente de la a Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés), Martin Gruenberg.