Comité Nacional de Paro anuncia nuevas movilizaciones en todo el país

Los sindicatos de Colombia convocaron a nuevas manifestaciones para protestar contra la brutalidad policial tras la muerte de Javier Ordóñez, quien falleció después de ser reducido con exceso de fuerza y el uso prolongado de una pistola eléctrica táser por dos agentes de la Policía, y contra la crisis generada por la pandemia.

Desde el Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y movimientos estudiantiles, anunciaron que la próxima fecha para las movilización que se realizará el 21 de septiembre.



Las centrales obreras convocaron a una caravana nacional programa para el próximo fin para rechazar cualquier tipo de violencia que afecte la protesta social en Colombia.



"Seguimos reinvindicando como puntos fundamentales de esta retoma de la movilización y de las calles de Colombia como primera medida de rechazo absoluto a la brutalidad policial evidenciada ante la reacción de los ciudadanos por el asesinato del señor Javier Ordóñez", detalló Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.



El asesinato de Ordóñez desató violentas manifestaciones en varias ciudades del país contra el abuso policial, jornadas en las que al menos 13 personas perdieron la vida víctimas de disparos con armas de fuego.



"Esa brutalidad policial está reflejada indiscutiblemente en que hubo disparos. Hubo 14 asesinatos y hubo más de 200 heridos. Exigimos por tanto la restructuración de la Policía Nacional y la renuncia del ministro de Defensa (Carlos Holmes Trujillo)", agregó Orjuela.



Otras causas

Los convocantes, aseguran, también se movilizarán contra el decreto 1174, expedido el pasado 27 de agosto, con el que el Gobierno reglamentó el piso de protección social, que para las centrales obreras es la "más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años" en Colombia. Según los sindicatos, esa norma abre la posibilidad de contratar por horas y desconoce otros derechos de los trabajadores como subsidios y afiliaciones a entidades para recreación.



Además se movilizarán contra los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc, así como para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla en 2016.



"Rechazamos la violencia de todo género, buscamos que el proceso de paz sea cumplido para evitar este desorden en nuestro país y la muerte de tanta gente. Tenemos que estar para que no haya violencia y por la paz", dijo el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Miguel Morantes.

En otra esfera, sectores y personas señalan que no es el momento de convocar a unas manifestaciones pues aún la pandemia está presente y las aglomeraciones pueden incidir en aumento de contagios.



El Gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que las aglomeraciones pueden ser una de las principales causas de un rebrote.



Asimismo, el decreto 1168, por medio del cual se estipuló el aislamiento selectivo, advierte que están prohibidas las aglomeraciones.



Según el Ministerio de Salud se entiende por aglomeración de personas "toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos metros, como mínimo, entre persona y persona. De igual manera, en espacios cerrados que impliquen más de 50 personas en un mismo lugar. También se considera que hay aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento".

