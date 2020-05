‘Las dotaciones de bioseguridad son obligación de los empleadores’

Las administradoras de riesgos laborales (ARL) les salieron al paso a las reiteradas críticas que desde el sector de la salud les hacen por el supuesto incumplimiento en la entrega de las dotaciones de elementos de bioseguridad, previstos en medio de la emergencia económica, social y medioambiental (decretos 488 y 500).



Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), enfatizó que, si bien a raíz de esta emergencia se determinó que las ARL pudieran entregar esas dotaciones, que antes no les era permitido, la mayor parte de esta responsabilidad sigue siendo de los empleadores (EPS y ESE), algo que no se está teniendo en cuenta.

Como se recuerda, el Gobierno determinó que las ARL destinaran 7 por ciento de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales a la lucha contra el covid-19.

Gómez Martínez señala que atender a todo el personal del sector de la salud con este tipo de implementos de bioseguridad tiene un costo de 430.000 millones de pesos, de los cuales 23.571 millones los aportan las ARL, y el resto es obligación de los empleadores de ese sector, pero “pareciera que toda la carga se le han pasado a las ARL y eso no es así; alguien está incumpliendo con esa responsabilidad”.



El directivo también advirtió que a los críticos también se les olvida que el mundo entero padece esta crisis, que la demanda por ciertos implementos especiales ha desbordado la capacidad de producción, que muchos de esos elementos no se elaboran en el país y que, como si fuera poco, hay proveedores que no cumplen con los requisitos de seguridad exigidos, por lo cual no se puede contratar con ellos.



Pese a esto, señaló que, al cierre de abril, han entregado más de 7,3 millones de elementos de seguridad personal en todo el país, dando prioridad a las regiones con mayor número de contagios. “Nuestra meta es llegar a los 30 millones de entregas en los próximos meses”, dijo.

