El presidente del Grupo Empresarial Oikos, Luis Aurelio Díaz, aseguró que el panorama para la venta de vivienda nueva en Colombia es preocupante, no solo por las altas tasas de interés -producto de la inflación-, sino por la escasez de recursos para financiar los subsidios de vivienda en el país.

“Hoy en día el 90 por ciento de la Vivienda de Interés Social (VIS) se vende con subsidio, incluso hasta con doble subsidio: el de la caja de compensación y el de Mi Casa Ya. El no disponer de estos recursos, reducirían en más de 40 % las ventas de vivienda en el país”, precisó Díaz.



De acuerdo con el experto, frente este panorama, es importante mantener los subsidios de vivienda, acompañados de una reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República en el mediano plazo.



Al respeto, es clave que los nuevos compradores tengan en cuenta que las tasas no van a estar altas por mucho tiempo y, quien adquiera hoy en día proyectos con 12 meses o más para la entrega, se estaría no solo ganando una alta valorización, sino asegurándose de tener unos tipos de interés más competitivas de los que se ven hoy en día.



Se prevé, entonces, que esto pueda ocurrir hacia finales de 2023, ya con una economía más estable tanto interna como externa.



Todo lo anterior quiere decir que las familias que compren sobre planos para proyectos que superen los 12 a 14 meses de entrega, estarían haciendo un gran negocio.



“En la actualidad, en viviendas VIS se venden casi 170.000 unidades por año, pero si no se asignan los recursos por parte del Gobierno para mantener los subsidios, podría verse una reducción y llegar solo a 80.000 u 90.000 unidades al año; es decir, casi la mitad de lo que ese hace en la actualidad”, manifestó Díaz.

¿Cómo estimular la venta de vivienda?



En línea con las observaciones del presidente del Grupo Empresarial Oikos, para mantener las ventas de vivienda en Colombia, sin afectar en mayor medida el bolsillo de los consumidores, es clave mantener las ayudas, auxilios y subsidios que permiten adicionar recursos a las familias para que cumplan el sueño de tener casa propia.



“Entendemos que es un esfuerzo complejo que en este momento debe hacer el Gobierno Nacional. Pero estamos seguros que esto se verá en un alto desempeño el tema laboral y la economía. Realmente mejora la calidad de vida de las personas dentro del esquema social que tiene el Gobierno para los próximos cuatro años”, manifestó el líder del Grupo Oikos.



Añadió que, una vez que el Banco Central vea que la inflación va cediendo, podrá ir buscando los escenarios para la reducción de tasas de interés; de esta manera, tener créditos más competitivos, aumentar la capacidad de endeudamiento de las personas y, por ende, el de compra.