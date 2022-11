Los planteamientos esbozados por el Gobierno en relación con la reforma pensional, proyecto que sería presentado en la próxima legislatura del Congreso, y para lo cual ya se instaló una subcomisión que trabajará en ello, dejan más interrogantes que luces sobre lo que será este importante tema para el país y los colombianos en general.



Así lo hizo saber ayer Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones, al señalar que ninguna discusión sobre temas pensionales puede darse sin tener a la mano los cálculos sobre los distintos impactos que pueda tener una reforma, pero además, sin tener en cuenta la opinión de todos los trabajadores del país, incluidos los independientes e informales.



Sin embargo, Gloria Inés Ríos, ministra del Trabajo, dijo que el cronograma que será concertado debe tener espacio para la discusión con los expertos y sectores, al tiempo que señaló que el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que se respetarán los ahorros de las personas.



Daniel Wills, vicepresidente Técnico de Asofondos, le dijo a EL TIEMPO, que si bien la reforma pensional se ha esbozado, los detalles de esta no se han terminado de colorear.



¿Hacia dónde se deben enfocar las discusiones de la reforma?



A aclararle a la ciudadanía de dónde saldrán los recursos para pagar el subsidio de 500.000 pesos que ha prometido el presidente Petro, el cual es costoso. ¿A las personas les tocará entregar su ahorro para acreditar semanas? Se necesita claridad, si esos recursos saldrán de una bolsa que está destinada a pagar pensiones, cómo se repondrán esos dineros... Creo que ahí está el foco de la discusión. Pero también, sobre si de esas discusiones harán parte el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y las entidades cuya misión es cuidar los recursos públicos.



¿Cuánto vale ese subsidio?



Para 3 millones de personas, a razón de 500.000 pesos mensuales, unos 18 billones por año, pero ayer dijeron que sería de medio salario mínimo, por lo que para el año entrante estaría entre 550.000 y 600.000 pesos, así el costo total subiría a unos 20 billones.



¿Qué mecanismos hay para que haya buena a representación de los trabajadores en esas discusiones?



La primera pregunta que yo le haría a la sociedad es si como trabajadores se sienten representados por las centrales obreras, si la respuesta es no, habría que pensar en mecanismos participativos, como por ejemplo, movimientos de la sociedad civil que se han ido conformando y muestran su preocupación frente al futuro del ahorro pensional; otra opción es, ahora que el gobierno habla de los diálogos vinculantes, las economías populares y ha abierto espacios de escucha, sería importante que allí se les pregunte a las personas por su ahorro pensional y si están de acuerdo que esos recursos se usen para pagar un subsidio y tomar así una decisión en democracia.



Usted dice que el foco debe ser el ahorro ¿qué le preocupa?



Es muy importante que los medios de comunicación pregunten al Gobierno si se respetarán los saldos que hay en las cuentas de las personas de los fondos privados. De todas maneras, que se lleven lo que entra en las cuentas, los aportes, es malo porque esos recursos dejan de crecer. Entonces, qué alternativas tendrá para pensionarse una persona que ha cotizado 10 años o 20 años en un fondo privado y que gana 4 salarios mínimos ¿nunca le volverá a entrar plata a su cuenta? Podrá acreditar semanas a Colpensiones, pero tendrá que entregar su saldo; si no las acredita, le devolverán su ahorro o no. Ese tipo de interrogantes es muy importante que aclaren y son del mayor interés para todos los trabajadores. La primera tiene que ver, si hoy en día los recursos que están en los fondos de pensiones y son propiedad del trabajador, si este muriera o algo malo pasara, ¿dejarán de ser heredables como sucede hoy? Creemos que la reforma pensional se ha esbozado, pero los detalles no se han terminado de colorear.



¿Qué elementos son claves en estas discusiones?



Creo que hay dos elementos importantes. El primero, los Beps (Beneficios Económicos Periódicos) una alternativa inteligente, eficiente económicamente y menos costosa para darle ingresos a esa población que no alcanza a formar un ahorro para su pensión. En Asofondos creemos que es muy importante que independiente de quién administre esos recursos, entes públicos o privados, la fórmula tiene que ser aumentar el ahorro y los recursos que se destinan a pagar pensiones, no reducirlos, esa es la clave para que cualquier país tenga un sistema de pensiones sólido, porque al final las pensiones se pagan si existen recursos, si hay buena plata se pagan pensiones generosas, si no la hay, se deben tomar medidas complicadas. Nuestra recomendación es que existan entidades públicas o privadas y sean los trabajadores quienes decidan dónde o quién lo administre, pero en todo caso lo clave es que no se reduzca el ahorro.



¿Qué diferencia hay con lo planteado enl a reforma de Chile?



En Chile, y esto es muy importante, los recursos que hoy están en los fondos del pensiones privados son propiedad de las personas, son para pagar su pensión. El porcentaje al año que se destina a la cotización que va a los fondos como aporte seguirá entrando a los fondos, ellos incrementan el aporte de 10 a 16 por ciento, pero la discusión hoy es sobre qué se hará con esos 6 puntos adicionales. Lo clave es que esos 10 puntos son sagrados de los trabajadores y nadie propone desviarlos a un fondo común o a otra cosa distinta.



¿Cómo manejar el tema de la cobertura?



En un país con tanta pobreza e informalidad, como Colombia, tiene todo el sentido que la población pobre que llega a la edad de pensión sin haber cumplido los requisitos reciba un subsidio, eso es loable, el problema es de dónde salen los recursos. Nosotros hemos planteado para aumentar la cobertura, además del pilar no contributivo, fortalecer los Beps que combinan el ahorro que construyó una persona con un subsidio estatal que premie ese esfuerzo, ese programa tiene potencial y es menos costoso.