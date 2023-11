Por fallos en sistema Syga, exportadores reportan pérdidas diarias de $ 50.000 millones

El 15 de noviembre el Sistema Syga Importaciones fue actualizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); desde ese momento, el sistema informático ha presentado reiterados problemas que resultan afectando a los importadores, quienes piden medidas al Gobierno y a la Dian.



Esta última decretó una contingencia el 17 de septiembre, la cual fue levantada al día siguiente y declarada nuevamente el 20 de noviembre. Desde el gremio del comercio exterior se redondean a 50.000 millones de pesos las pérdidas diarias desde el inicio de estos problemas.



El pasado viernes 17 de noviembre, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) hizo público el reclamo ya que estos inconvenientes vienen generando costos adicionales para los importadores, debido a los cargos de almacenamiento, retrasos en la entrega de contenedores y el incumplimiento de sus contratos comerciales.



Adicional a esto, existe el riesgo de cometer cometer una infracción aduanera, ya que no existen medios para cumplir con las obligaciones.

Para Analdex, el trabajo de la autoridad aduanera para resolver los fallos informáticos no se ha visto reflejado en acciones concretas que garanticen la continuidad de las operaciones ni medidas de contingencia para cumplir con los trámites aduaneros.

Por esto, hacen un llamado al Gobierno y a la misma Dian para implementar medidas como la suspensión de los plazos de almacenamiento y los términos para presentar la declaración anticipada.



"Esperamos que el servicio informático se restablezca lo más pronto posible. Mientras tanto, reiteramos nuestra solicitud a la autoridad aduanera para que se garantice la continuidad de las operaciones de comercio exterior", concluye Analdex en su comunicado.



El presidente de este gremio, Javier Díaz, se refirió a la incertidumbre que vive el sector en medio de la contingencia: "Declararon la contingencia pero los usuarios no conocen el plan, entonces no saben cómo actuar".



Estos inconvenientes para el sector se redondean a "50.000 millones de pesos de pérdidas diarias en bodegajes, transporte y stand by", según el líder gremial.



Al consultarle si se han ofrecido nuevos plazos para evitar así infracciones aduaneras, Díaz señaló que no: "Ni siquiera aceptaron que se suspendieran los términos". Informó además que las operaciones se hacen manualmente: "algunos operadores han logrado hacer operaciones electrónicas, otros no".