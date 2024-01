¿Por qué la Dian está cerrando almacenes por facturación electrónica en Colombia?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició el año ordenando cierres temporales en varios establecimientos comerciales por irregularidades y omisiones en el requisito de la factura electrónica, solo el año pasado fueron más de 350 comercios los sancionados y la implementación de este requisito se ha vuelto un dolor de cabeza para las empresas, pero ¿cuáles son las razones?

La factura electrónica es un documento que se genera, válida, expide, recibe, y conserva digitalmente. Si bien cuenta con la misma validez legal que la que se le entrega en papel al usuario al momento de hacer una compra, esta ofrece otras ventajas como el servir de soporte de las transacciones realizadas y los servicios prestados.



Funciona como un sistema de control por parte de la Dian para hacer el seguimiento de las facturas electrónicas que se expidan en el país.



Según explicó el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, su expedición "es una obligación legal esencial para combatir la evasión de impuesto de renta (por subfacturación y deducción de costos y gastos falsos) y la evasión de IVA".



De la misma manera, destacó que este documento permite garantizar, que el pago y recaudo de los impuestos se destine de forma correcta. "Esa es la garantía de que ese impuesto está yendo a donde deber ser, que es a la construcción de vías, provisión de justicia, educación y todos los bienes públicos que existen para los colombianos", aseguró.

¿Quien debe expedir la factura electrónica en Colombia ?

De acuerdo con la Dian, los responsables de impuestos sobre las ventas IVA son los que deben expedir la factura, además son los responsables del impuesto nacional al consumo; esto incluye a todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes sean importadores o prestadores de servicios o ventas a consumidores finales, también las instituciones educativas.



De acuerdo con el Decreto 442 de 2023, no estarán obligados a expedir factura electrónica los bancos, Cooperativas de ahorro y crédito, empresas de transporte público, o los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia, por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.



En el documento se debe incluir el nombre y número de identificación tributaria de la empresa, la identificación del cliente, el número correspondiente de un sistema de numeración consecutiva, también la fecha y hora de generación de la factura, los bienes o servicios vendidos o prestados, el valor de venta, la forma de pago (número de cuotas si es a crédito), discriminar el valor del impuesto IVA y firma digital del facturador electrónico, entre otros datos.



De acuerdo con el director de la Dian, el trámite no requiere que el cliente entregue muchos datos, pues solo debe dar: nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico para la expedición. El comprador, además puede usar esa factura electrónica como deducción de impuestos ya que las compras estarán a su nombre.

¿Cómo se puede expedir esa factura electrónica?

De acuerdo con Siigo, proveedor tecnológico autorizado por la Dian,existen tres opciones para expedir esa factura: Desarrollar un software propio, utilizar el software gratuito de la Dian y usar los servicios de un proveedor tecnológico autorizado por la Dian.



Cuando la empresa ha seleccionado la opción que más le convenga, debe habilitarse como facturador electrónico en la página web de la Dian y efectuar pruebas con el software. En dicha etapa debe crear mínimo una factura electrónica a través de esa plataforma, enviarla a la Dian y esperar que la entidad confirme la validez del procedimiento.



Finalmente, para completar el trámite, es indispensable solicitar ante la Dian la numeración de la factura. Este requisito funciona como un sistema de control por parte de la entidad para el seguimiento de las facturas electrónicas que se expidan en el país.



Antes de iniciar con el proceso de facturar electrónicamente, es importante que las empresas tengan el RUT actualizado, tanto de la empresa como de los representantes legales.



Deben contar con acceso al correo electrónico registrado en el RUT tanto del representante legal como de la empresa, tener el instrumento de firma electrónica.

Disponer de un certificado de firma digital, el cual podrá ser adquirido con las entidades autorizadas por la ONAC y para los facturadores que hayan optado por el software gratuito de la Dian, tal certificado podrá ser solicitado sin costo.

La Dian cierra 39 establecimientos comerciales en Bogotá por no expedir factura electrónica. Foto: Dian

'Ninguno ha sido cerrado por no pago de impuestos'

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, hay que tener claro que los cierres de esos comercios se originaron como consecuencia de tecnicismos en la implementación de la factura electrónica, pues a criterio de funcionarios de la Dian no se cumplían con los requerimientos.



"Ninguno de estos comercios ha sido cerrado por no pago de impuestos, como equivocadamente lo dice el presidente Gustavo Petro. Fenalco y sus agremiados, de la mano de la Dian lleva años trabajando en la implementación de este modelo de facturación y los comercios se han comprometido con el proceso, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, aún cuando los

tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes. Los recursos

invertidos en tiempo, personal y dinero son muy significativos” dijo el líder gremial.



Según Cabal, el gremio, hace un respetuoso llamado al Presidente y a los

demás representantes del Gobierno, "a no confundir a la opinión pública generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país, ya que el sector genera el 12,9 por ciento del PIB y emplea al 32 por ciento de la fuerza laboral. Es, además, uno de los mayores aportantes al fisco. Aporta más de la tercera parte del recaudo de industria y comercio".

¿Qué pasa con los cierres?

Para Ángela Sánchez, contadora de la Universidad Cooperativa de Colombia y miembro del Colegio de Contadores Públicos, el problema está en la cantidad de datos que hay que recopilar, por que si bien ante el cliente son tres, el contribuyente tiene que enviar hasta siete datos del consumidor, como nombre completo, dirección, correo electrónico, identificación, número de teléfono.



"Algunos usuarios se niegan a dar estos datos, pero en general el proceso de compra se vuelve más demorado porque hay que recopilar esa información. Operativamente es complejo cuando se trata de venta masiva”, explicó.



De acuerdo con Angélica Martínez, gerente de Unidad de Negocios de Novasoft, una buena estrategia para evitar sanciones futuras es contar con un buen software de facturación electrónica que esté actualizado con las últimas normativas y que facilite la generación de estas facturas.



Según Luis Miguel Zubieta, CEO de Computec en Colombia, estas normativas establecen que 'todos los documentos electrónicos que forman parte del sistema de facturación deben cumplir con las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario o la ley que los regula'.

"La Dian establece condiciones claras para los documentos electrónicos que

forman parte del sistema de facturación, destacando la necesidad de cumplir con los

requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y las leyes pertinentes. La idea es que las empresas como nosotros ofrezcan asesoría tecnológica de forma gratuita para garantizar una transición ágil y oportuna a este nuevo proceso. El compromiso es asegurar que la adaptación al nuevo marco normativo se realice con la calidad y garantía", dijo.

Pequeños negocios deben tener facturación electrónica

