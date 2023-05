¿Ha tenido problemas a la hora de recibir la factura electrónica en un establecimiento? A pesar de que todas las compañías están obligadas a expedirla, la Dian está detrás de ellas porque han identificado que algunas están poniendo trabas.



Ya van más de 26.000 visitas de control en lo corrido del año a sectores como servicios de salud, restaurantes, comercio al por mayor tipo 'San Andresitos', bares y gastrobares.



El objetivo de estas diligencias es verificar que sí están expidiendo la factura electrónica y que lo están haciendo bien, solo pidiendo a los consumidores los tres datos obligatorios, que son el nombre, la cédula y el correo electrónico.



“Hemos encontrado que en algunos casos piden dirección, teléfono y datos personales, que incluso pueden significar inseguridad para el consumidor”, señaló Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos de la Dian.

Funcionarios de la Dian inspeccionan los locales de centros comerciales para que expidan la factura electrónica. Foto: Dian

Listado de malas prácticas a la hora de facturar:

Debido a esta problemática Saphety Colombia, compañía que ofrece soluciones de facturación electrónica, elaboró una lista con las malas prácticas que han identificado:



1. Se está preguntando al comprador si quiere o factura, cuando la obligación legal es expedirla y entregarla en todos los casos. Esta se debe expedir en el momento de la transacción.



2. En el caso de los grandes contribuyentes se encontró que a pesar de estar obligados desde el pasado 1 de febrero a expedir la factura electrónica en lugar del tiquete del sistema POS, cuando la venta del bien o servicio supere las 5 UVT, esto es, 212.060 pesos (año 2023) sin incluir impuestos, no están entregando la factura y los remiten a un aviso donde indican un correo electrónico para solicitarla.



3. Se está solicitando a los compradores requisitos inexistentes en el artículo 617 del Estatuto Tributario y en la resolución 00042 de 2020, como adjuntar RUT, copia cédula, certificados de cámara de comercio, entre otros, o indicar información diferente de identificación, nombre o razón social y correo electrónico para obtener la factura.

A pesar de que todas las compañías están obligadas a expedirla, la Dian está detrás de ellas porque han identificado que algunas están poniendo trabas. Foto: 123RF

4. Le dicen al comprador que debe ingresar a las páginas web y diligenciar y adjuntar información que realmente no corresponde a lo que está exigiendo la normativa.



5. En algunos casos el comprador no recibe la factura electrónica y lo que se le entrega es un documento que no es equivalente, es decir, que no se factura la compra.



6. Otra mala práctica es que no se entrega la factura ni el documento equivalente y se solicita al comprador que ingrese a “ventas al por mayor”, sin mayores indicaciones.



7. Los compradores reciben sus facturas horas o días después de la compra y en otras ocasiones no las reciben.



8. Los requisitos de la representación gráfica de la factura no cumplen con lo requerido. Por ejemplo, el QR es ilegible en la mayoría de los casos o no se relaciona la información del fabricante del software (apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico).

