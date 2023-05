La Dian sigue detrás de los comercios del país para que expidan de una manera correcta y sin trabas la factura electrónica en las compras.



Ya van más de 26.000 visitas de control en lo corrido del año a sectores como servicios de salud, restaurantes, comercio al por mayor tipo San Andresitos, bares y gastrobares.



(Puede leer también: Exportación de flores colombianas por Día de la Madre)

Hoy fue el turno de 5.000 establecimientos de comercio ubicados en 18 centros comerciales de Bogotá. Entre ellos, estuvieron Multiplaza, Titán, Portal 80, Centro Mayor, Santafé, Parque La Colina, Andino, Plaza Claro, Mall Plaz, Unilago y Unicentro.



Y más adelante los funcionarios de la Dian llegarán a 200 centros comerciales por todo el país.

Facebook Twitter Linkedin

Funcionarios de la Dian inspeccionan los locales de centros comerciales para que expidan la factura electrónica. Foto: Dian

El objetivo de la visita fue verificar que sí están expidiendo la factura electrónica y que lo están haciendo bien, solo pidiendo a los consumidores los tres datos obligatorios, que son el nombre, la cédula y el correo electrónico.



Las consecuencias para los establecimientos que no estén facturando electrónicamente estando obligados, o que no lo estén haciendo con el lleno de los requisitos van desde sanciones del 1 por ciento de la operación no facturada hasta el cierre del establecimiento por 3 días.

Facebook Twitter Linkedin

Desde el 2019, la DIAN recibe alrededor de 5 millones de facturas diariamente y tienen unos tiempos de respuesta de menos de un segundo para las validaciones de cada factura. Foto: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

“Hay funcionarios orientando al ciudadano responsable de omitir la factura, pese a que desde el pasado diciembre todos los obligados a facturar electrónicamente debían empezar a cumplir con esta obligación”, señaló Cecilia Rico, directora de gestión de ingresos de la Dian.



Según la entidad, la cartera morosa de los establecimientos ubicados en los 18 centros comerciales suma un total de 204.505 millones de pesos.



Esto corresponde a 622 contribuyentes en mora identificados en los 18 centros comerciales.