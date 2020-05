Factura del gas ¿sabe qué tanto más costosa le llegará?

La concentración de la familia con todos sus miembros, la mayor parte del tiempo en los hogares colombianos, debido al confinamiento decretado a nivel nacional, empieza ya a notarse en el recibo del gas.



Cocinar tres veces al día en casa, hacer o calentar el café de la media mañana, demorar un poco más en la ducha (si funciona con gas natural) tiene su precio y ya está registrado en el incremento en el consumo de este servicio, según revisión realizada por La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas.

En promedio, en la última semana de medición, la sexta después de iniciarse el confinamiento, las familias que viven en hogares de estrato 1 consumieron 20 % más gas natural que en el mismo periodo del mes anterior. Para ilustrar un ejemplo en este aumento hay que decir que, si a un usuario en este estrato el recibo le llegaba por 10 mil pesos, ahora le vendrá por 12 mil.



En cuanto a las familias en estrato 2, el incremento en el consumo fue de 27 %; las familias en estrato 3, alzaron su consumo en 19 %, y las familias de estrato 4 aumentaron el consumo en 14 %.



“La actual coyuntura ha hecho que las familias usen más sus gasodomésticos lo que se traduce en crecimientos considerablemente de los volúmenes de gas natural consumidos, y en un aumento en el recibo del servicio, por lo que es necesario que los hogares hagan un uso racional y eficiente del gas natural”, explicó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



Según la revisión, las familias empezaron con incrementos tímidos, por ejemplo, en el estrato 1, durante la primera semana, el uso del gas se subió en uno por ciento, pero paulatinamente fue aumentando hasta los niveles en los que llegó a la sexta semana.

Aplique medidas

Aunque la industria del gas natural ha implementado diferentes medidas para beneficiar a los usuarios y mitigar las alzas en los recibos, como la pandemia continúa su curso, es mejor que tome algunas medidas de control para no exceder el consumo.



1. Tape los recipientes en combustión y caliente solo la cantidad de alimentos que va a consumir.



2. Evite que la llama asome por el borde inferior de los recipientes.



3. Mantenga los quemadores de cocinas, estufas y calefactores limpios. La llama debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso.



4. Use el horno en forma mesurada, pues este consume el equivalente a tres pilotos/quemadores encendidos.



5. Apague el piloto o quemador una vez alcanzada la cocción de los alimentos.



6. Si la cocción alcanza el punto de ebullición, disminuya la llama lo suficiente para mantenerlo.



7. Revisar que no haya fugas de gas para evitar peligros y gastos innecesarios.



