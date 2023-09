Hace unas semanas el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de pagar "a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público", lo cual le daría el derecho a cualquier persona a usar este servicio en todo momento.



Actualmente, el sistema de transporte de Bogotá, que incluye Transmilenio y el Sitp, se encuentra en una situación financiera compleja, porque cada vez son menos personas las que usan estos servicios y la tarifa del pasaje que se cobra actualmente es menor al valor de la tarifa técnica.



Esto se suma a que los ajustes a las tarifas de los usuarios no se dieron en los tiempos requeridos y a que las poblaciones que reciben un subsidio en el precio que pagan han crecido considerablemente.



Un estudio realizado por Anif indica que, tomando el valor del pasaje promedio entre la zona troncal y zonal para usuarios que no tienen una tarifa diferencial, para el 2019 la diferencia entre la tarifa técnica y el valor del pasaje fue de 419 pesos; en el 2020 fue de 3.105; en el 2021 de 2.711 y para el año pasado de 1.271 pesos.



Esto significa que desde hace años los usuarios están recibiendo un subsidio sobre la tarifa del transporte público porque el sistema ofrece precios por debajo de su costo de operación, lo que es adicional al hueco en ingresos que dejó la pandemia del covid-19.



Un problema adicional en este frente es el gran número de personas que ingresan al sistema sin pagar, lo que reduce de manera importante los ingresos por pasajes. Si bien la tarifa cero que propone el presidente Petro desligaría el uso del pago del servicio y reduciría este problema, Anif considera que este mecanismo no es el mejor, pues genera otros inconvenientes.



Esto lo sustenta al plantear varios escenarios para el cobro de la tarifa de transporte público en el recibo de la luz para Bogotá y su área metropolitana, como lo propuso el presidente Petro.

El primero tiene en cuanta que, según las proyecciones de TransMilenio, para 2023 se estiman ingresos del sistema por 2,3 billones de pesos, al sumar servicios troncales, zonales y transbordos, y un costo de operación equivalente a los 4,8 billones de pesos.



Además, se debe tener en cuenta que Bogotá y su área metropolitana cuenta con 2,9 millones de hogares con conexión legal al servicio de electricidad para el primer semestre de 2023.



Bajo este escenario, si todos los hogares pagaran por igual el costo equivalente a los ingresos actuales del sistema, deberían adicionar al pago del recibo de la luz 63.617 pesos cada mes. Pero si todos los hogares debieran cubrir en igual proporción el costo operativo total, el aporte obligatorio ascendería a los 136.559 pesos al mes.



Esto significa que, por ejemplo, si la factura de la luz de una familia estrato 1 llega por 77.400 pesos al mes, el valor del recibo se incrementaría a 141.000 pesos si se financia el equivalente a los ingresos esperados de TransMilenio, y a 214.000 pesos si se financia todo el costo operativo del sistema. En este último caso, la cuenta de la luz se triplicaría.



No obstante, una tarifa plana para todos los hogares es regresiva, así que Anif plantea un segundo escenario en el que se haga un cobro diferencial por estrato social. Consiste en una tarifa base para el estrato 4 de tal forma que los hogares del estrato 1 solo paguen el 40 por ciento de esta tarifa base, los de estrato 2 paguen el 50 por ciento, los de estrato 3 el 85 por ciento y los hogares de estrato 5 y 6 el 120 por ciento.



Aunque resulta más progresivo teniendo en cuenta la clasificación de estrato social, el costo de la tarifa sigue incrementando de manera considerable. Por ejemplo, un hogar de estrato 1 pasaría de pagar 77.400 pesos al mes, a pagar hasta 154.000 pesos si se financia todo el costo operativo del sistema.



De igual manera, un hogar de estrato 5 pasaría de pagar 121.000 pesos al mes por electricidad a pagar 351.000 pesos. A simple vista, un aumento en más del doble de la tarifa actual para ciertos hogares es inviable; eso, asumiendo un esquema de subsidios para los primeros tres estratos, como está planteado hoy en día.



Además, Anif considera que el estrato social es una medida deficiente de la clase social a la que pertenecen los hogares y por consiguiente no es la mejor manera de focalizar subsidios. Por lo tanto, se requiere de un mecanismo mejor para la asignación de subsidios de manera justa y progresiva.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el valor de la energía es muy

sensible a aumentos pronunciados en la inflación, que también afecta el valor de la tarifa de TransMilenio.



Por lo tanto, ante un episodio inflacionario se podría tener un aumento en el recibo de la luz mediante dos canales distintos: la tarifa de energía eléctrica y el cobro al sistema de transporte.



De esta forma, -dice Anif- el cobro del transporte público en el recibo de la luz afectaría la canasta familiar al estar ligado al pago de la electricidad, que tiene un peso de 2,92 por ciento.



Adicionalmente, aumentar el costo del recibo de la luz podría aumentar las situaciones de impago o las conexiones ilegales al sistema, dependiendo de cómo se decida distribuir el cobro a lo largo de la población.



Esto agravaría la situación económica de los comercializadores de energía, pues desde la opción tarifaria instaurada en 2020 se le adeudan aproximadamente 4,9 billones de pesos que no le han podido cobrar a los usuarios.



Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué pasaría con el auxilio de transporte?

El análisis de Anif también indica que el 35 por ciento de la población ocupada de estrato 1 recibe el auxilio de transporte que les pagan las empresas (140.606 pesos en 2023), mientras que en el estrato 2 es del 42 por ciento y en el estrato 3 es el 27 por ciento. Una proporción considerablemente mayor al 5 por ciento que se observa en los estratos 5 y 6.



Si se plantea el escenario de una persona que utilice TransMilenio dos veces al día durante seis días de la semana, se calcula un costo aproximado de 159.300 pesos al mes, que serían cubiertos casi en su totalidad por el auxilio de transporte.



En la práctica, una persona solo termina aportando 18.694 pesos adicionales al mes para su transporte. Entonces, si el transporte público se lleva hacia una tarifa cero financiada por medio de un cobro a los hogares con el recibo de la luz, Anif señala que podría ponerse sobre la mesa la discusión de retirar el auxilio de transporte, ya que su principal razón de existir desaparecería.



Con esto, si se toma el escenario de tarifa diferencial que cubre el costo operativo total y se asume que por hogar dos personas utilizan el transporte público seis días de la semana, para un individuo promedio de estrato 3 el costo ascendería a 81.000 pesos al mes en gastos de transporte.



Por su parte, en el escenario de tarifa plana, en la que solo se cubren los ingresos proyectados del sistema, pagaría aproximadamente 32.000 pesos al mes. En ambos casos, a una persona le costaría más que el adicional que pagaría al agotar el auxilio de transporte.

Para Anif, una tarifa cero en el transporte masivo es una propuesta que, a pesar de sus buenas intenciones, no se ha estudiado cuidadosamente, pues no se conocen estudios de factibilidad ni planes detallados de operación.



Además, es importante tener presente que el hecho de que no haya un cobro del pasaje no quiere decir que el transporte sea gratis, porque siempre habrá alguien que tendrá que asumir esos costos.



"Vincular ese cobro a la factura de la luz generaría grandes distorsiones en el mercado de la energía con graves consecuencias, reduciría el poder adquisitivo de las personas y podría ser perjudicial para algunos individuos que hoy en día reciben auxilios para la financiación de su transporte", asegura Anif.



En ese sentido, el centro de estudios económicos considera que lo mejor es pensar en múltiples fuentes adicionales para invertir en mejoras del transporte público y en hacer una focalización más eficiente de los subsidios que se otorguen.



También es clave resolver los problemas de congestión, seguridad y eficiencia que tiene el sistema de transporte público de Bogotá, serían soluciones menos ambiciosas, pero de gran relevancia.