Consumo e inversión, los motores del mayor crecimiento económico

El gasto de los hogares continuó como el principal motor de la economía colombiana, aunque la inversión de las empresas también fue determinante para que en el tercer trimestre la economía alcanzara su mayor ritmo de crecimiento de los últimos cuatro años.

De acuerdo con el Dane, el producto interno bruto (PIB) del país –el valor de lo que produce la economía– creció en el tercer trimestre 3,3 por ciento frente al mismo periodo del 2018. Este es el mayor crecimiento en 16 trimestres (cuatro años), desde el 3,6 por ciento registrado en el tercer trimestre del 2015.



Y para lograrlo es clave la expansión del gasto de los hogares, que fue de 4,94 por ciento, junto con un aumento de la inversión aún mayor, de 5,5 por ciento. Estos últimos son decisivos por cuanto el gasto de los hogares pesa casi el 70 por ciento del total de la economía, y la inversión, el 24 por ciento.

El PIB conocido ayer estuvo en línea con los pronósticos de los analistas, que apuntaban a entre 3,2 y 3,4 por ciento. “Es un dato alineado con nuestras expectativas, sigue estando debajo de lo que quisiéramos, pero es necesario entender que, junto con el del segundo trimestre, es claro que la economía está superando choques anteriores y seguirá creciendo”, señaló Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.



También dijo que se debe insistir en lo que se está haciendo bien, en alusión a las medidas de la ley de financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional a partir del 1.º de enero. “Por eso –afirmó– debemos continuar en esta senda de expansión con las medidas que presentamos en la ley de crecimiento”, nombre de la reforma tributaria llevada al Congreso.



Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, lo que puede estar reflejando la cifra de crecimiento es una mayor capacidad de consumo, lo que explica la dinámica del comercio y el sector financiero, sectores que están en pleno repunte de sus operaciones.



Una opinión similar tiene Camilo Herrera, director de la firma Raddar, para quien “la dinámica de la demanda interna es la que está jalonando el crecimiento del gasto de los hogares”.



Al mirar los sectores de la producción que más aportaron a ese total, se tiene que el comercio al por menor y al por mayor puso el 30,8 por ciento del crecimiento total; administración pública, seguridad social, salud y educación, el 18,8 por ciento, y las actividades financieras, el 11,2 por ciento.

Para los economistas del Grupo Bancolombia, la sola evolución del comercio y del sector financiero “ha estado apalancada en la fortaleza del consumo de los hogares, en la medida en que este segmento es el que ha jalonado la expansión de la cartera total.



Si bien su evolución contrasta con el deterioro del mercado laboral, la financiación de este gasto estaría fundamentada en el crecimiento en pesos de las remesas y los avances en bancarización, lo que impulsa el consumo”.



En esto coincide Mauricio Hernández, economista del BBVA Research, quien agrega que la tracción del gasto de los hogares provino principalmente del consumo de bienes durables y semidurables, aunque los otros bienes también crecieron por encima del PIB.



El experto destaca el desempeño registrado por la inversión y dice que su impulso se debió al buen resultado del gasto en obras civiles, y en maquinaria y equipo.



Por el contrario, para el tercer trimestre de este año, la construcción le sigue restando al crecimiento de la economía, toda vez que se contrajo un 2,6 por ciento. A esta se sumó el renglón información y comunicaciones, con un desempeño negativo de 0,6 por ciento.



De manera individual, la actividad financiera y de seguros fue la que mayor crecimiento tuvo en el trimestre evaluado, con 8,2 por ciento. Le siguió el comercio, con 5,9 por ciento, mientras que el sector de administración pública, seguridad social, salud y educación avanzó en 4,3 por ciento.



Industrias manufactureras y explotación de minas y canteras fueron los sectores con el crecimiento más bajo (1,5 y 1 por ciento, respectivamente), mientras que construcción e información y comunicaciones fueron los únicos renglones en terreno negativo. El primero cayó 2,6 por ciento y el segundo lo hizo en 0,6 por ciento.

Expectativa por pronta recuperación de la construcción

Con tres trimestres en serie restándole crecimiento a la economía y una caída de 2,6 por ciento en el tercer trimestre del año, el sector de la construcción en Colombia tiene hoy toda la atención del Gobierno y los empresarios, quienes coinciden en que su pronta recuperación contribuirá a mejorar las cifras del empleo en el país.



El Dane reveló ayer que mientras la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó 11,1 por ciento, las obras civiles –que generan empleo formal– repuntaron 13,3 por ciento.



Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, dijo, no obstante, que se espera que una vez concluya el cuarto trimestre del 2019 y empiece el 2020, se dará una verdadera dinámica en la construcción y generación de empleo, en la medida que se iniciará un nuevo ciclo del sector en el que aún persisten los altos inventarios de viviendas en estratos altos.



Según el funcionario, las obras civiles van bien, se están construyendo más carreteras, parques y obras de infraestructura en general, lo cual es positivo en la medida que es un renglón que demanda empleo formal, pero no sucede igual en el de las edificaciones.

Para Sandra Forero, presidenta de Camacol, garantizar los subsidios de vivienda para los próximos años es uno de los factores fundamentales para la reactivación del sector. “Garantizar que haya una cantidad suficiente de subsidios disponibles para los próximos años nos permitirá mantener la confianza del comprador y los buenos resultados que hemos visto a la fecha en comercialización de vivienda social”, precisó la vocera.



La directiva sostiene que tener mayor certeza en la entrega de subsidios será clave “no solo para sostener los volúmenes de la actividad y el dinamismo del mercado de vivienda social, sino también porque les permitirá a los nuevos mandatarios locales estructurar de manera más eficiente sus metas de desarrollo local, de vivienda y de generación de mano de obra”.



Al referirse al comportamiento del sector, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, dijo que buena parte del problema actual de este radica en los altos inventarios de vivienda de rangos altos (precios), un fenómeno que no es exclusivo de Colombia y que toma tiempo solucionar.



“Cada cosa tiene su tema específico. En el caso de la construcción hay unos inventarios muy grandes que cuestan tiempo en todos los países. Manejar esos problemas de altos inventarios es complicado. Y esa es la razón por la cual, mientras tengamos esos (niveles de) inventarios, no hay tantos incentivos para la construcción. Se ve muchísimo el caso en viviendas de rangos muy altos de precio, no en las viviendas de interés social ni viviendas de interés prioritario, que van muy bien”, explicó.

Las tareas pendientes por realizar

Aunque en términos generales las cifras sobre el desempeño de la economía son positivas –solo dos actividades, de las 12 que hacen parte del aparato productivo, están en terreno negativo–, empresarios y analistas advierten sobre lo que se requiere para mantener esa senda de crecimiento y seguir siendo ejemplo, como lo dijo el propio ministro Carrasquilla.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que -sin duda- Colombia tiene que aprovechar esas buenas señales que da la economía.



Y agregó que “la consolidación, o no, de esta tendencia dependerá de las condiciones que se aprueben en la ley de crecimiento, en trámite en el Congreso”.



En Bancolombia creen que, además de la industria, la recuperación de la construcción también es una tarea prioritaria.



El impulso de estas dos actividades será fundamental para la generación del empleo, el cual, pese a esta nueva dinámica económica, no reacciona como debe.

