En menos de 20 días dos altas funcionarias del actual Gobierno presentaron renuncias a su cargos. Lo que en principio se trató, aparentemente de una decisión de carácter personal, el paso de los días dejó entrevé las graves fisuras entre los altos mandos del Ministerio de Minas y Energía, así como en el Ministerio del Trabajo, dos carteras que tienen bajo su responsabilidad de sacar adelante importantes proyectos para el país y los colombianos.



Belizza Ruiz, exviceministra de Energía y Flor Esther Salazar, exviceministra de Trabajo y Pensiones, dos profesionales con amplia trayectoria en sus respectivos sectores, se dieron a conocer no por sus capacidades técnicas, las cuales nadie ha puesto en duda, sino porque se mantuvieron firmes en sus convicciones, conocimientos y principios, lo que les generó grandes diferencias con sus jefes inmediatas, las ministras de Minas, Irene Vélez y y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



Mujeres, profesionales, viceministras, eran solo unas pocas características que las identificaban, pero a las que se sumarían el hecho de que ambas decidieron apartarse de sus cargos al no coincidir con el manejo y el rumbo que estos ministerios estaban tomando.



Sus cartas de renuncia solo guardan unos pocos días de diferencia. Mientras Ruiz tomó la decisión de renunciar a su cargo a finales de enero pasado, Salazar hizo lo propio a comienzos de febrero, y así se lo hicieron saber al Presidente de la República, Gustavo Petro.

Formación

Belizza Ruiz solo duró en el cargo cuatro meses. Llegó al viceministerio de Energía por decisión de la propia ministra Vélez, quien eligió su hoja de vida entre otras más que le presentaron. Es ingeniera electricista de la Universidad Nacional y tiene una maestría y doctorado en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con tres posdoctorados en energías renovables de esta misma institución mexicana.



Salazar, por su parte, permaneció en su carto solo 23 días. Es Magister en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Ingeniera de Sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Contadora Pública de la Universidad Nacional. Ha trabajado en diferentes universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación Universidad Central, la Universidad Autónoma y la Universidad Nacional en cargos administrativos y desempeñándose como docente, además ha trabajado en entidades como la Secretaria de Desarrollo Económico y la Seguridad Social Colombia, entre otras.

Polémicas salidas

Las renuncias de estas dos funcionarias clave para sus respectivas carteras, en la medida que estaban al frente de proyectos de reformas fundamentales, no solo causó sorpresa en el mercado sino que, además, generaron una fuerte polémica por las circunstancias en que se presentaron las respectivas dimisiones a sus cargos, sobre todo, porque en principio se trató de ocultar los verdaderos motivos de esas salidad.



En el Ministerio de Minas y Energía se aseguró que la salida de la viceministra de Energía y otros cambios que se estaban haciendo en cargos directivos y de coordinación hacían parte de "los procesos de ajuste definidos para acelerar la transición energética y lograr el diseño de su hoja de ruta".



Por su parte, en la cartera de Trabajo, la propia ministra Ramírez aseguró que la salida de su subalterna había sido por petición propia debido a que entre sus planes estaba desarrollar proyectos personales, por eso había decidido aceptar su renuncia.



Ruiz salió del viceministerio de Minas en medio de la polémica que generó un cuestionado documento sobre reservas de hidrocarburos del país presentado por la ministra Vélez, el cual tenía serios problemas de interpretación de cifras y no tendría un sustento de sus mismos autores.



De hecho, la exviceministra demostró no estar conforme con dicho informe y destacó que sí tiene errores técnicos, que no cumplía con las metodologías internacionales y por eso solicitó que su nombre, que aparece en el mismo, fuera retirado del documento.



Ruiz sostuvo, además, que en el Ministerio de Minas y Energía “se estaban violando” los principios en el hacer profesional y acusó a su jefe inmediata de gritarla, de mentir y hasta de meter en juntas directivas a personas que no deben hacer parte.



Similares argumentos fueron esgrimidos por Salazar al justificar su salida de la cartera de Trabajo, contradiciendo lo que su jefe, la ministra Ramírez había dicho en entrevista con Yamid Amat el domingo y publicada en EL TIEMPO, acerca de un retiro voluntario.



Pero Salazar, en un documento publicado en Twitter, señaló que renunciar a su cargo fue una decisión difícil, sobre todo teniendo en cuenta que "esta dependencia del Ministerio del Trabajo tiene a cargo temas que han sido de su especial interés académico y profesional, como son los asuntos laborales y de protección social en la vejez", escribió.



Mostró su preocupación por la manera en la que considera que se está llevando el proyecto de reforma pensional y dijo que: “Considero que la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable”, y agregó que en su paso por el ministero del trabajo "no conté con apoyo, no conté con el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley".



Además, agregó que se le hacía difícil estar en un lugar en donde sintió que en diversas circunstancias no se tomaba en cuenta su opinión en la toma de decisiones sobre asuntos que le competen al Viceministerio y mencionó que "Colpensiones debe ser una entidad con altos niveles de eficiencia, transparencia y solidez en todos sus procesos".