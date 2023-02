El pasado 3 de febrero se conoció que Flor Esther Salazar, quien ocupaba el viceministerio de Trabajo y Pensiones, presentó su carta a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



Inicialmente, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, en la que escribió: "Estoy a la espera de poder hablar con el señor presidente de quién he tenido y agradezco toda la confianza", debido a que la información se filtró en medios de comunicación.



(Lea también: ¿Por qué renunció viceministra de trabajo? Ministra Gloria Inés Ramírez responde)

Luego de esto, se conoció que la viceministra entregó a Ramírez una carta en la que decía que su renuncia era irrevocable y sería efectiva a partir del viernes 3 de febrero.



También agradeció al Presidente y a la titular de la cartera de trabajo por la oportunidad de ocupar el cargo.



Días después, a través de su cuenta de Twitter, Salazar publicó un comunicado a la opinión pública mucho más extenso donde detalla los motivos reales de su renuncia.



La ministra Ramírez había comentado en medio de una entrevista con Yamid Amat para el periódico EL TIEMPO que la salida de Salazar del Viceministerio correspondía a proyectos personales.



En el documento publicado en Twitter, la exviceministra Salazar señaló que renunciar a su cargo fue una decisión difícil, sobre todo teniendo en cuenta que "esta dependencia del Ministerio del Trabajo tiene a cargo temas que han sido de su especial interés académico y profesional, como son los asuntos laborales y de protección social en la vejez", escribió.

Por otro lado, habla sobre la reforma pensional y muestra su preocupación por la manera en la que considera que se está llevando esta iniciativa: “Considero que la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable”.



Más noticias: Inflación anual en Colombia no da tregua y llegó a 13,25 % en enero



"Le hice saber a la ministra en distintos momentos la urgencia e importancia de disponer del apoyo técnico; sin embargo, no conté con tal apoyo, no conté con el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley", indicó.



Además, agregó que se le hacía difícil estar en un lugar en donde sintió que en diversas circunstancias no se tomaba en cuenta su opinión en la toma de decisiones sobre asuntos que le competen al Viceministerio.



Por otro lado, en cuanto a Colpensiones dijo que espera que los temas críticos que enfrenta la entidad, y que informó al presidente Gustavo Petro, reciban especial atención.



"Colpensiones debe ser una entidad con altos niveles de eficiencia, transparencia y solidez en todos sus procesos".

Respecto a mi renuncia, me permito comunicar a la opinión pública: pic.twitter.com/J4hDVAAdQA — Flor Esther Salazar (@fesalazarg) February 6, 2023

También puede leer: