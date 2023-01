Los pocos avances en unos proyectos de trasmisión y la no terminación de una subestación eléctrica tienen al borde de un apagón a Bogotá y Cundinamarca.



La advertencia la hizo Belizza Ruiz, exviceministra de Energía, en un Facebook Live con EL TIEMPO. También dijo que el suroccidente enfrenta el mismo riesgo porque existen graves problemas en algunas líneas de transmisión.



(Lea también: Belizza Ruiz sobre Irene Vélez: 'Quisiera a una persona diferente en Minminas')

¿Fue responsable que la ministra Vélez dijera que no habrá nuevos contratos petroleros basada en un estudio con serias falencias?



Más allá de la responsabilidad de una persona, debo concentrarme en la respuesta técnica. Si se firman nuevos contratos dependerá de un análisis de la demanda, particularmente del gas, que es un combustible que ha permitido que se transite hacia tecnologías menos contaminantes.



El gas se utiliza en Colombia en los sectores residencial, transporte e industrial y se proyecta un crecimiento de su demanda, mientras van entrando las tecnologías de la transición. Eso nos permite concluir si se deben o no dar nuevos contratos, en qué medida se tendría que hacer o si se abre una puerta de tiempo, la cual se va reduciendo hasta que se lleve a cero. Ese es el tipo de análisis que se tiene que presentar para definir si se entregan los contratos o no.



(Además: Belizza Ruiz: '¿La ministra Irene Vélez mintió? Sí y yo tengo la prueba').

¿Cree que la ministra Vélez es garante para la transición energética que requiere el país?

Es una pregunta difícil. Como ciudadana, ya no como viceministra, quisiera tener una persona diferente, pero esas decisiones las toma el Presidente. Hay personas que consideran que ella es muy buena porque imprime la parte social y ambiental, pero creo que en las cuestiones técnicas tiene deficiencias, no quisiera que siguiera allí, porque tampoco quiero que haya un racionamiento.

Hay riesgos de apagones...

Facebook Twitter Linkedin

Exviceministra de Energía, Belizza Ruiz. Foto: Ministerio de Minas y Energía

Para darle solo dos ejemplos, aquí en Bogotá y Cundinamarca hay una probabilidad de apagón por dificultades en unos proyectos en transmisión y una subestación que no se ha podido finalizar. Y en el suroccidente del país hay problemas con otra línea de transmisión. Si eso no se resuelve pronto, existe una probabilidad de que haya un corte en el encendido eléctrico porque existe alta congestión en las redes y ya no aguantan.



Estos temas me duelen porque tenemos los recursos energéticos para generar, la disposición de las empresas para invertir y construir, pero la gestión del sector requiere dinamismo, celeridad y mucho más apoyo del Gobierno para que los procesos no sean tan burocráticos y puedan ejecutarse.

¿En cuánto tiempo se podría llegar a esa situación?

Yo preferiría que sea el ministerio (de Minas y Energía) el que dé esa información. Ellos la tienen todo el detalle, saben las dificultades que se están presentando en la zona oriental del país, saben cuáles son los problemas a los que se enfrentan porque han sido de carácter jurídico.



Es una interconexión que requiere el centro del país. En la última semana recibí esa alerta de la empresa sobre una probabilidad de que si no se resuelve esto pronto el centro (del país) pueda quedar desabastecida eléctricamente.



(Lea también: Hay que 'garantizar la seguridad jurídica', le dicen gremios de energía a Petro)

¿Comparte la decisión del Presidente de intervenir el mercado?

Hasta que no salga el decreto es difícil responder la pregunta. Lo que sí es cierto es que la Constitución le permite hacerlo, eso está en el marco de la legalidad. Si es apresurado, pues preferiría conocer el decreto del presidente Petro primero, hacer un análisis y ahí sí emitir una opinión.

¿Qué queda pendiente en regulación del sector eléctrico?

En una sesión de la Creg que presidió la Ministra Irene Vélez, aprobaron una subasta de Cargo por Confiabilidad para que entren nuevos proyectos de energía solar y eólica, principalmente. Lo que pasa es que esas resoluciones se discuten, se deciden y algunas veces tardan varias reuniones para tomar una decisión final. Pero, por lo menos en ese punto, sí saldrá esa subasta, tengo entendido que fue aprobada y eso es una buena noticia.

¿Por qué las tarifas de energía no han bajado como se esperaba?

Primero, estas dependen de unas fórmulas que se han actualizado, creo que dos veces. Cuando uno mira la fórmula tarifaria, eso es una sumatoria que incluye generación, transmisión, distribución, comercialización y otros componentes, es una fórmula compleja.



Creo que hay que cambiar completamente esa fórmula y que, luego de unos estudios técnicos rigurosos, la nueva refleje esas reducciones y valore la energía eléctrica en su justa medida.