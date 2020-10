Los cuatro sectores que Bill Clinton destaca para invertir en Colombia

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton invitó a los empresarios extranjeros a seguir apostando por Colombia como destino de inversión, durante la inauguración, ayer, del Colombia Investment Summit.



El exmandatario y fundador de la Fundación Clinton participó en la instalación de la cumbre de inversión extranjera convocada por Procolombia, en la que participan más de dos mil asistentes de manera semipresencial. De estos participantes, 1.085 son inversionistas de 50 países.



En su discurso, Clinton hizo un llamado a aprovechar el potencial colombiano, como el talento local y la posición geográfica, y, de paso, ayudar a proteger, con más empleos, a las comunidades y cuidar el medio ambiente. Así mismo, explicó que la inversión extranjera puede contribuir a una economía más incluyente en Colombia, ayudar a la reconciliación y a mitigar los efectos del covid-19 y de la crisis migratoria venezolana.



“Aunque los eventos del año 2020 han trastornado todas nuestras vidas, y han afectado las economías nacionales y la economía global, –dijo el expresidente- algunas cosas no han cambiado, incluyendo el inmenso talento y creatividad del pueblo colombiano. O la infinidad de recursos del país y su inmensa belleza natural. Incluso, en este momento difícil hay inversiones inteligentes por hacerse. Estas permitirán expandir las oportunidades, crear empleos, desarrollar infraestructura, combatir el cambio climático y el agotamiento de recursos, así como mejorar el balance social y económico entre las áreas urbanas y rurales”, aseguró.



Clinton, quien gobernó en los Estados Unidos entre 1993 y el 2001, destacó cuatro sectores específicos para los empresarios internacionales, uno de ellos el de energías renovables. “Colombia está especialmente bien posicionado para hacer la transición a un sistema de energías limpias y renovables, lo cual no solo ayudará contra el cambio climático, sino que creará muchos más empleos. El Foro Económico Mundial ubicó a Colombia en la tercera posición en Suramérica en el Índice de Transición Energética con un potencial significativo para desarrollar energía eólica solar y fuentes de biocombustibles”.



También habló de la agricultura forestal. “La ubicación de Colombia la hace adecuada para albergar al menos 10 especies de bosques y el gobierno ofrece incentivos para proyectos de reforestación. Espero que muchos de ustedes aprovechen esta oportunidad”.



Resaltó, además, el potencial del sector agroindustrial. “Colombia tiene el clima, la agricultura, el conocimiento y las habilidades para cosechar casi que cualquier cultivo, incluyendo exportaciones de alta calidad, como café, aceites esenciales y especias, lo cual puede apoyar con el sustento y el crecimiento económico de muchas comunidades rurales. Este enfoque también ayudará a incrementar la seguridad en Colombia, especialmente para los más vulnerables y a disminuir el impacto que ha tenido la covid-19, en comunidades de todo el mundo”.



Y mencionó el potencial de invertir en tecnología y en innovación. “Colombia también promete crecer en el sector de la tecnología innovadora. Antes del covid-19, según The International Data Corporation, había doblado sus ventas en los últimos siete años. Más aún, el Gobierno demostró un gran apoyo hacia el sector de la tecnología incluyendo el establecimiento de nuevos beneficios gubernamentales que contemplan becas, mentorías, redes de trabajo y otros servicios para apoyar la innovación y el emprendimiento en este campo tan importante”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS