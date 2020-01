Sin combustibles sí aumentaron las exportaciones del país

El 2019 fue de caída constante en las exportaciones de Colombia. Entre enero y noviembre (último dato disponible), las ventas del país al exterior disminuyeron 6,2 por ciento.



Sin embargo, esa cifra esconde una realidad: el crecimiento de las exportaciones del conjunto de todos los bienes diferentes a petróleo y carbón. Sin estos dos últimos, las ventas al exterior crecieron 1,3 por ciento, y se destacan productos como el aluminio, el banano, los insecticidas y los fungicidas.

Por su parte, el petróleo y el carbón sufrieron caídas de 6,6 y 22,1 por ciento, pero por su peso dentro de la oferta de bienes colombianos afectaron el resultado total.



Los productos distintos a los combustibles se agrupan en productos agropecuarios y bebidas, sector manufacturero y otros sectores. Este último es el que más contribuye al crecimiento. Allí se incluyen diversos artículos manufacturados, además del oro no monetario, el cual se destaca con un aumento en sus ventas de 19,8 por ciento, que le permitió llegar a más de 1.546 millones de dólares hasta el onceavo mes del año pasado. Sin embargo, Javier Díaz, presidente de Analdex, advierte que el dinamismo puede ser preocupante “puesto que en buena parte el oro tiene un origen ilegal”.



De otro lado, la venta de productos agropecuarios, alimentos y bebidas no tuvo en los once meses del 2019 una variación con respecto al año 2018. Según el reporte del Dane, estos productos se vendieron a otros países por un valor de 6.736 millones de dólares, frente a los 6.738 millones de dólares de hace dos años.



El presidente de Analdex resaltó que el buen comportamiento de los precios de productos como las flores, el banano, las frutas y el café derivó en un desempeño positivo de las ventas de este sector en el extranjero.

Las exportaciones del banano crecieron 7,3 por ciento con respecto al 2018, alcanzando ventas cercanas a 865,6 millones de dólares Foto: Archivo El Tiempo

En este sentido, el reporte de la Dian indicó que en el penúltimo mes de 2019 se recibieron 121.009 millones de dólares por la venta de flores en el extranjero, sobrepasando en un 11,2 por ciento la venta del mismo mes del 2018, convirtiéndose en uno de los subgrupos que más aportó a los productos agropecuarios, alimentos y bebidas.



Sin embargo, en lo referente a los once meses del año anterior, productos como el banano fueron los que obtuvieron mayores incrementos en las ventas internacionales. De acuerdo con Procolombia, las exportaciones del banano crecieron 7,3 por ciento con respecto al 2018, alcanzando ventas cercanas a 865,6 millones de dólares, especialmente a Italia, Reino Unido y Alemania.



Asimismo, los derivados del café fueron demandados en Estados Unidos, Canadá y Alemania por 35,3 millones de dólares, correspondientes a una variación del 12,8 por ciento, según Procolombia.



Además, llama la atención que las exportaciones de alta tecnología, si bien solo pesan el 2 por ciento del total de las ventas, crecen en los once meses 6,6 por ciento. Al respecto, Procolombia evidenció en su estudio que hay un 47 por ciento de exportaciones correspondientes a los productos con alto contenido tecnológico, mientras que los bienes primarios y los basados en recursos naturales venden en el extranjero 25,2 por ciento.



Sin embargo, hay que tener en cuenta, como lo explica Díaz, que si bien “hay un repunte de equipo de transporte, en el que están incluidos los vehículos, también se registran salidas de aviones que terminan sus contratos de leasing y salen del país”.



En términos generales, el presidente de Analdex señaló que dado que en la actualidad los bienes primarios continúan siendo la mayor parte de la canasta exportadora, es necesario promover el dinamismo de las ventas en el extranjero de los productos con valor agregado. Por su parte, Procolombia resaltó en su informe que los bienes de valor agregado que Colombia exporta a Latinoamérica (63,6 por ciento) son superiores a las exportaciones de productos primarios hacia estos países.



Entre tanto, Flavia Santoro, presidenta de la entidad, anotó que “el aprovechamiento de los 16 acuerdos comerciales que tiene el país para que más empresarios nacionales usen las ventajas arancelarias que hay en mercados es clave para que se demanden cada vez más productos colombianos”.



Mientras que Díaz resaltó que el propósito central de la política comercial de Colombia en 2020 debe estar encaminado a la facilitación del comercio tanto en la importación como en la exportación.



MARÍA CAMILA PÉREZ G. G

camgodeltiempo.com