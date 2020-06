Exportaciones de Colombia en abril cayeron en 52,3 %

Al igual que tantos otros indicadores, las ventas externas de Colombia en abril del 2020 se desplomaron y presentaron una disminución de 52,3 %, al ubicarse en US$1.843,9 millones.



Este resultado se explicó principalmente por la caída de 70,1 % en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas, según el Dane.



En ese bloque de exportaciones los resultados fueron de US$701,3 millones y lo que más se redujo fue la venta de Petróleo, productos derivados de petróleo y productos conexos (-78,6 %), lo que restó 56,8 puntos porcentuales a la variación del grupo, indicó la entidad de las estadísticas.

En lo que tiene que ver con las exportaciones del grupo de Manufacturas, la cifra fue de US$ 443,6 millones, lo que corresponde a una variación negativa de 41,3 %, frente a abril de 2019.



Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución en las ventas externas de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (-47,7%) que contribuyó con 14,0 puntos porcentuales negativos a la variación de la agrupación.



Las ventas externas de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$569,3 millones FOB y presentaron una caída de 9,4%, comparadas con abril de 2019. Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución en las exportaciones de Bananas (incluso plátanos) frescas o secas (-40,1%) y Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (-17,0%) que en conjunto contribuyeron con 11,7 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.



En el mes de abril de 2020 en comparación con abril 2019, la reducción de las exportaciones del grupo Otros sectores (-1,4%) se explicó fundamentalmente por la disminución en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 2,4 puntos porcentuales negativos.



