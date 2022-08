El aumento de los precios del petróleo, que se han mantenido altos en el último año, al igual que la cotización de otras materias primas como el carbón debido a la crisis energética que vive Europa por la invasión de Rusia a Ucrania mantienen en un alto ritmo de crecimiento el valor de las exportaciones colombianas.



Según el más reciente reporte del Dane, correspondiente a junio, en este mes del año las ventas del país al extranjero totalizaron 5.547,1 millones de dólares, mostrando un repunte anual del 74,3 por ciento.



(Le puede interesar: A freno al petróleo, nuevo gobierno sumaría moratoria a explotación de minerales)

De esta variación, el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, que no incluye el oro no monetario, aportó 54,2 puntos porcentuales, al totalizar en el sexto mes del año ventas externas por 3.331,1 millones de dólares, para una variación de 107,5 por ciento anual.



No obstante, y pese a la fuerte influencia del sector extractivo, la comercialización de productos agropecuarios, alimentos y bebidas también registró un crecimiento destacado, del 69,6 por ciento, con respecto a junio del 2021, al totalizar 1.059,1 millones de dólares vendidos en el extranjero, cifra que le permitió contribuir con 13,7 puntos porcentuales a la variación del mes.

(Lea además: ¿Por qué es clave para el país el nuevo hallazgo de gas en el mar Caribe?)

Al mismo tiempo, las exportaciones de la industria manufacturera avanzaron en junio 42,9 por ciento anual, al sumar 965,4 millones de dólares, seguidas finalmente por el grupo de otros sectores, en el que está el oro no monetario, el cual bajó 30,9 por ciento anual al sumar 191,4 millones de dólares.



Además, de acuerdo con los datos del Dane, las exportaciones de junio llegaron al nivel mensual más alto de los últimos dos años, luego del impacto de la pandemia en el comercio mundial, y el valor que mostraron en el sexto mes del 2022 fue superior en 2,4 veces al que se vio en junio del 2019.



María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), destacó que Estados Unidos se mantiene en el primer semestre de 2022 como el principal destino de las exportaciones colombianas, según las cifras del Dane.

Facebook Twitter Linkedin

La comercialización de productos agropecuarios, alimentos y bebidas también registró un crecimiento destacado, del 69,6 por ciento, con respecto a junio del 2021. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

(No deje de leer: ‘No podemos confundir más a la gente con un sistema complejo’: Colpensiones)

“En junio, las exportaciones

a Rusia fueron de 7,8 millones de dólares y presentaron una disminución de 12,8 con relación al mismo mes del año 2021”. FACEBOOK

TWITTER

Solamente entre enero y junio de este año se dio un incremento importante del 40,8 por ciento, como resultado del aumento de la demanda y la afectación del comercio el año pasado por los bloqueos durante el paro nacional.



Es decir que las ventas hacia el primer socio comercial pasaron de 5.197,7 millones de dólares en los primeros seis meses de 2021 a 7.314 millones de dólares en el mismo lapso de este año. Y destacó que el sector no minero-energético sigue siendo líder del primer semestre, al totalizar 3.842,3 millones de dólares exportados a Estados Unidos.



“Se deben seguir impulsando las políticas de aprovechamiento del acuerdo comercial a través del fomento a las empresas para adecuar, actualizar y/o cumplir con las normas de calidad para que se pueda dar un mayor aprovechamiento de este mercado”, destacó la dirigente gremial.

Balance semestral



El reporte del Dane de las exportaciones también destacó la buena recuperación de las ventas externas en el primer semestre del 2022, período en el que Colombia le vendió al mundo 28.637,7 millones de dólares, registrando un aumento de 57,4 por ciento frente al mismo periodo de 2021.



Y en este balance de la primera mitad del año, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas tuvieron igualmente un nivel destacado, al sumar 15.999,1 millones de dólares y aumentando 89,8 por ciento frente al mismo periodo de 2021.



“Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento en las ventas externas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (69 por ciento), que contribuyó con 49,7 puntos porcentuales a la variación del grupo”, indicó el Dane.



A su turno, entre enero y junio de este año, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de 6.111,1 millones de dólares, también con un crecimiento importante, del 38,3 por ciento frente al mismo periodo de 2021, como resultado principalmente de las mayores ventas de flores y follaje cortados (26,9 por ciento), renglón que sumó 5,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.