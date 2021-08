Exportaciones siguen recuperándose; en junio crecieron 33,1 %

En junio de 2021 las ventas externas del país fueron 3.046,9 millones de dólares FOB y presentaron un aumento de 33,1 por ciento en relación con junio de 2020, de acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



(Le puede interesar también: 'Antes de adjudicar la planta, se deben encontrar eficiencias económicas')

Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 56,3 por ciento en las exportaciones del grupo de combustibles, que participó con 48,2 por ciento del valor total. Mientras que las Manufacturas, Agropecuarios, alimentos y bebidas; y otros sectores, tuvieron una injerencia del 22,2, 20,5, y 9,1 por ciento, respectivamente.



No obstante, al hablar de productos en particular, luego del Petróleo y sus derivados que sumaron US$ 1.003.250, se destaca el comportamiento positivo del Oro no monetario (US$ 275.826); y los del renglón del Café, té, especias y sus derivados, que juntos representaron US$ 145.139 en el sexto mes de este año.



Asimismo, de acuerdo con el reporte del Dane, las legumbres y frutas ($US 136.483), productos animales y vegetales en bruto (US$ 132.156), plásticos en formas primarias US$ 118.595) y Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados (US$ 100.490) también lograron ubicarse en los primeros lugares de las ventas de Colombia al exterior.



“Venimos en un período de recuperación en las exportaciones y en el primer semestre de 2021 Colombia superó en 9,9 por ciento las ventas de productos no minero energéticos hacia Estados Unidos en comparación con los primeros seis meses de 2019, en prepandemia, pasando de US$ 2.395,4 millones a US$ 2.632,5 millones respectivamente”, aseguró María Claudia Lacouture, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).



(Además, lea: Tostao lanza tienda virtual y por primer domicilio se dará un tinto gratis)



Y es que vale destacar que el último mes del primer semestre de este año, el país norteamericano fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,7 por ciento en el valor FOB total exportado. A este le siguieron las participaciones de China, Brasil, Panamá, Ecuador, México y Chile.



Con respecto a China y Brasil, el Dane explicó que en comparación con junio 2020, el crecimiento en las ventas hacia estos países aportaron 17,0 puntos porcentuales (pps) a la variación total (33,1 por ciento). En contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 1,6 pps negativos.



“El aumento en las exportaciones a China, se explicó principalmente por las mayores ventas externas de Aceites de petróleo crudos (223,8 por ciento), en comparación con junio de 2020”, enfatizó la entidad estadística. Rescata, además, que en comparación con junio 2019, la disminución en las ventas a Estados Unidos y Países Bajos aportó 7,5 pps negativos a la variación total de las exportaciones (-1,6 por ciento). Y que en contraste, las ventas externas a Brasil contribuyeron con 2,4 pps.

En el semestre

Con respecto al semestre, las entidades informaron que las exportaciones colombianas fueron US$ 18.044,2 millones FOB y registraron un aumento de 18,9 por ciento, frente al mismo periodo de 2020, donde los Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$ 8.282,4 millones FOB y aumentaron 15,3 por ciento frente al mismo periodo de 2020.



Este comportamiento se explicó por el incremento en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (36,4 por ciento), que contribuyó con 22,1 pps.



Asimismo, en el periodo enero-junio 2021, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$4.418,6 millones FOB y presentaron un crecimiento de 16,4 por ciento, frente al mismo periodo de 2020, como resultado principalmente de las mayores ventas de Flores y follaje cortados (24,3 por ciento) que sumaron 5,0 puntos porcentuales a la variación de este segmento.



En el periodo enero-junio 2021 en comparación con enero-junio del año pasado, el aumento en las ventas externas a Estados Unidos se explicó principalmente por las mayores exportaciones de Oro no monetario (42,5 por ciento), que aportaron 4,3 pps la variación del país.



(Le puede interesar también: Consumo de alcohol en el hogar aumentó 5,2 por ciento durante la pandemia)