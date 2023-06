Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en abril de 2023, las ventas externas de Colombia alcanzaron los US$ 3.738 millones, lo que representa una disminución del 31,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior y según el informe la razón detrás de la caída está asociada al comportamiento de uno de los grupos de exportaciones.





Se trata del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, el cual tuvo una disminución en abril de 42,9 por ciento de las ventas externas, frente al mismo mes de 2022. Este sector tienen la mitad de la participación en las exportaciones, con 50,9 por ciento, por lo que las variaciones que presentan influyen directamente en los resultados generales.





Las exportaciones dependen en gran medida del comportamiento de las ventas de combustibles y derivados. Foto: Drummond

En cuanto al comportamiento de otros grupos, el de manufacturas alcanzó los US$ 818,5 millones en abril, una caída de 1,6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2022. Por su parte, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$ 771,6 millones, registrando una caída del 26,4 por ciento y finalmente los Otros sectores tuvieron ventas de US$ 244,1 millones, 1,3 por ciento en comparación con abril del año anterior.





Comportamiento de las exportaciones desde enero hasta abril

Cabe destacar que desde el inicio de año con corte en abril, las exportaciones colombianas alcanzaron los US$ 16.102,2 millones, registrando una disminución del 11,8 por ciento en comparación con el mismo período de 2022.



Durante este tiempo, el comercio internacional de combustibles y productos de las industrias extractivas fue de US$ 8.520,4 millones, experimentando una caída del 14,9 por ciento en relación al mismo período del año anterior.



Otros sectores como el comercio de productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron bajas; entre enero y abril este alcanzó los US$ 3.345 millones, lo que comparado con los US$ 4.021millones del mismo periodo del año anterior supone una caída de 16,8 por ciento.



La caída se explica principalmente por la caída de las ventas de café sin tostar descafeinado o no, que registró un descenso de 30,6 por ciento que contribuyó con un impacto negativo de 10,8 puntos porcentuales en la variación del grupo.



En cuanto a la industria manufactura, esta alcanzó los US$ 3.192,2 millones, una caída de 3,1 por ciento en comparación con enero y abril de 2022. La disminución de exportaciones de productos químicos y productos conexos 10,3 por ciento fue la principal causante de la variación negativa del grupo.







Finalmente los otros servicios fue el único grupo que registró un aumento durante los primeros cuatro meses, con un incremento del 13,7 por ciento, impulsado principalmente por las ventas de oro no monetario, que contribuyeron con 13,5 puntos porcentuales a la variación del grupo.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

