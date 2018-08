California, en EE. UU., mayor comprador de exportaciones colombianas

El pasado de 3 julio, el Dane reveló que en los cinco primeros meses del año, las exportaciones colombianas sumaron 17.160 millones de dólares, para un crecimiento de 14,5 por ciento frente al mismo periodo del 2017, cuando llegaron a 14.987 millones.



Lo anterior, como reflejo de la recuperación de los principales mercados a donde se envían productos 'made in Colombia', así como de los precios de los 'commodities'.



Sin embargo, el repaso a las cifras de la oficina del Censo de EE. UU. (US Census Bureau) indica que el primer lugar hacia el que se dirigió el mayor monto de ventas colombianas no fue un país sino un estado: California, que adquirió productos por 1.716 millones de dólares, es decir, el 10 por ciento del total.

Además, la unidad territorial norteamericana representó el 38,2 por ciento de las colocaciones de Colombia en EE. UU., que sumaron 4.491 millones de dólares entre enero y mayo del 2018. Con cierre al quinto mes del año, también EE. UU se consolidó en el primer escalón del ranquin como comprador de productos colombianos, con el 26,1 por ciento, seguido por Panamá con 1.591 millones de dólares y China con 1.245 millones de dólares.



Aunque a nivel de bloques comerciales es superado por la Unión Europea (UE) y la Aladi, California casi dobló en compras a la Comunidad Andina (CAN), que adquirió 1.210 millones de dólares en mercancías nacionales.



En el 2017, cuando las exportaciones colombianas sumaron 37.800 millones de dólares, el primer puesto del escalafón de las ventas externas colombianas lo había logrado otro estado en EE. UU., Florida, con 3.056 millones de dólares, superando en 19 millones de dólares a California.

Las estadísticas del US Census Bureau agregan que la mayor parte de los productos colombianos ingresan a California a través de las ciudades de Los Ángeles, San Francisco y San Diego, que operan los puertos El Segundo, Los Ángeles y Long Beach, respectivamente.

“Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Colombia, con una participación promedio del 26,1 por ciento. Progresivamente se están colocando más productos no minero energéticos como café, flores y cacao, y ya tenemos admisibilidad para otros productos como el aguacate 'hass' y otras frutas”, afirma María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana –AmCham Colombia–, organización que reúne empresas con inversión en Colombia y exportadores hacia EE. UU. Según dice ella, en total, Colombia puede exportar cerca de 97 productos agrícolas a Estados Unidos.



Algunos de los que juegan un papel significativo en la canasta exportadora a California son,según la ejecutiva, flores, café, cacao, banano, maracuyá, uchuva, guanábana, mango, mora, tomate de árbol y yuca.



“Este es un mercado que les ha ido abriendo la puerta a productos agrícolas y agropecuarios nacionales. Del 2012 al 2017, tras la entrada en vigencia del TLC, las importaciones desde Colombia aumentaron 64,5 por ciento”, agrega Lacouture.

“Llegar con más oferta agrícola a California es clave porque es un estado líder en procesamiento, distribución y exportación en EE. UU.”.

Además, allí la agricultura representa el 12,3 por ciento del total de ingresos de ese país, sin mencionar que, de acuerdo con su Departamento de Finanzas, sería individualmente la quinta economía más grande del mundo, superando a Reino Unido. De hecho, Estados Unidos tiene un producto interno bruto (PIB) de 19.391 billones de dólares, y California representa el 14,1 por ciento (2.747 billones de dólares).

Exploración del terreno

AmCham Colombia y la firma bogotana Sáenz Fety están preparando un viaje e empresarios con el fin de conocer de primera mano lo referente a cultivos, importación, procesamiento y comercialización de productos agrícolas en California.



La misión igualmente permitirá a los empresarios tomar talleres y seminarios acerca de genética agrícola, cadenas de frío, transporte de productos, regulación aduanera. Como parte de la misión, también visitarán, entre el 12 y 18 de agosto, el puerto de Los Ángeles, supermercados y algunos productores e importadores de productos agrícolas, como Dole Food.

Aguacates, limones bikinis, fajas y tilapia, parte de la oferta

El portafolio de productos colombianos para EE. UU. es diversificado. En julio, un cargamento de 18 toneladas de aguacate 'Hass' cultivado en departamento del Quindío, fue despachado por Pacific Fruits International desde Cartagena, con llegada al puerto de West Basia, de Los Ángeles.



El gremio Asohofrucol (Colombia) señale que 17 cultivos de cítricos ya manifestaron su interés en cumplir el plan de trabajo que impuso el país del norte para renglones como los limones. Se trata de los dueños de 1.226 hectáreas, que representan 1,3 por ciento del total cultivado en Colombia.



Por su lado, cifras de la oficina del Censo y el Departamento de Comercio de EE. UU. indican que en los últimos 3 años las importaciones de fruta procesada colombiana pasó de 35 millones de dólares a 55 millones de dólares. Mientras que las de filetes de pescado, especialmente tilapia y trucha , se elevaron de 46 a 50 millones de dólares. Agregandéles langosta y camarones la cifra sube a 59 millones de dólares.



Entre tanto, las exportaciones de flores suman unos 800 millones de dólares anuales y según la Asociación de Importadores de Florida, cerca de 200.000 personas dependen económicamente de ellas y generan 6.000 empleos solo en el sur del estado.



De los 473,2 millones de dólares que Colombia exportó el año pasado en textiles y confecciones, 44,2 por ciento llegó a EE. UU., es decir 209 millones de dólares. Entre los productos destacados estuvieron la ropa de control, 'jeans' y los vestidos de baño

En los primeros cinco meses, totalizaron 92 millones de dólares, frente a 87 millones de dólares en el mismo período del año pasado.



La marca de vestidos de baño para mujer Maaji Tiene hace cuatro años una sede en Doral, en Miami, desde donde los distribuye a almacenes como Ocean Drive Gallery y Leblon Boutique en Miami Beach, y Agent Provocateur en Bal Harbour. En Miami, el sello de ropa interior y de baño Leonisa también vende en tiendas especializadas como Mia Fashion. La marca de ropa interior Ellipse también exporta.



