El 50 % de productos que más van a EE. UU. ya superan ventas prepandemia

En el golpe de 8.432 millones que tuvieron las exportaciones en 2020 por la pandemia, casi la tercera parte (30,7 por ciento) obedeció a la contracción de las ventas a Estados Unidos, país para el que en el año del covid-19 Colombia representó el 29 por ciento del total comercializado.



Pero cinco meses después, los valores vendidos al primer socio de negocios evidencian una recuperación representativa con corte al mes de mayo, incluso aprovechando los espacios que necesariamente han venido quedando por las tensiones comerciales entre el país del Tío Sam y China.



Un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), realizado con base en cifras del US Census Bureau, reveló que la mitad de los sectores que Colombia exporta habitualmente a Estados Unidos recuperaron el ritmo de sus ventas y entre enero y mayo superaron el valor exportado a ese país en el mismo período de 2019.



Así, 45 de los 90 rubros que Colombia exporta a Estados Unidos ya están por encima de los niveles observados durante el mismo período de 2019, pasando de un valor 1.908 millones de dólares a 2.748 millones en 2021, para un incremento de 44 por ciento frente al año anterior a la pandemia.



Según el documento, para ello el sector no minero energético fue fundamental, toda vez que las industrias textil, manufacturera y agrícola han venido impulsado el comercio actualmente.



De acuerdo con el US Census Bureau, durante enero y mayo del presente año las exportaciones a Estados Unidos sumaron 5.101 millones de dólares, de los cuales las ventas diferentes a petróleo y minería representaron cerca del 59 por ciento de las relaciones de intercambio.



De ese grupo de productos, los cinco rubros con crecimientos por encima del 100 por ciento con respecto al nivel mostrado en 2019 fueron el de hierro y acero, con 17,4 millones de dólares y avance de 651,3 por ciento; sal, azufre, rocas, cal y yeso, que vendió 13,6 millones de dólares para un aumento de 419,3 por ciento), y los jabones, ceras, pulimentos, velas y preparaciones dentales, cuyo valor subió 304,3 por ciento.



Les siguen por nivel de aumento la laca, gomas, resinas y otros extractos vegetales, rubro en el que se vendió un 162,2 por ciento más, y los animales vivos, partida en la que se vendieron 1,6 millones de dólares, para un repunte de 155,4 por ciento frente al lapso enero-mayo de 2019.

Aprovechando la tensión

Y además, entre enero y mayo, las exportaciones hacia Estados Unidos de los productos colombianos identificados por Amcham Colombia con oportunidad dentro de la tensión comercial de ese país con China siguieron creciendo, al pasar de ventas por 2.616,4 millones entre enero y mayo de 2019 a 2.913,1 millones de dólares en igual período de este año, para un crecimiento de 11,3 por ciento.



“Es importante seguir incentivando el comercio exterior, y en particular las exportaciones, como una estrategia de largo plazo de las empresas para poder enfrentar mejor las coyunturas de la economía”, afirmó María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia. En este frente, según el análisis de la entidad, en los primeros cinco meses de este año, de los 108 productos que se han identificado con oportunidad, las ventas hacia Estados Unidos de 48 aumentaron, superando los valores exportados prepandemia.



En efecto, en esos meses del año los textiles; artículos de cerámica; máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; hortalizas conservadas; de la industria alimentaria; productos químicos inorgánicos; partes y accesorios de armas; jabón y preparaciones para lavar; aparatos mecánicos; papeles y sus manufacturas; metales comunes y sus productos derivados; insumos para construcción; frutas frescas; y oro son los principales sectores que presentaron incrementos.



“De los 108 productos, 48 mostraron un crecimiento en promedio de 181,6 por ciento, mientras que Estados Unidos disminuyó sus importaciones provenientes de China en 26 de esos productos”, recalca el análisis, y precisa que la caída promedio de la proveeduría desde China en esos bienes es del 35,1 por ciento.



Se trata de productos del sector textil; alimentos y sus preparaciones; aluminio; plásticos; flores e insumos de la construcción los que destacan en los crecimientos colombianos y decrecimientos chinos.



Productos con clara ventaja frente a China

En 2021, AmCham Colombia identificó 16 productos en los que Colombia tiene una ventaja comparativa revelada mayor de 1 frente a China, pero no realizaba transacciones comerciales hacia Estados Unidos.



Se trata de bienes pertenecientes a sectores de la industria química; del reino vegetal; metales comunes y herramientas; piedras, cementos, cerámicos y vidrio, así como materiales textiles y sus manufacturas; curtido y recurtido de cueros, preparación de bebidas, y productos alimenticios, fabricación de papel y cartón, de productos metálicos fabricados, productos textiles, fabricación de sustancias y productos químicos y otras industrias manufactureras.



En este aspecto, la entidad encontró que, en lo corrido de este año, hasta mayo, el país ya ha realizado exportaciones en siete de las 16 oportunidades identificadas, por 5,7 millones de dólares, valor que puede verse pequeño pero que suma a la hora de la diversificación.



Entre esto se destacan las ventas de compresas y tampones; levaduras; ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos; cloruro de hidrógeno; flúor, cloro y bromo; y cueros y pieles en bruto frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo. Y mientras que desde Colombia aumentan las exportaciones, Estados Unidos ha disminuido sus importaciones de China en 8 de 16 productos.

