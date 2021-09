Así llega Colombia a la Exposición Universal de Dubái

Al igual que los Juegos Olímpicos de Tokio, la Exposición Universal de Dubái 2020 se realiza en el año 2021, y ya está en la cuenta regresiva para abrir sus puertas este viernes primero de octubre.



Colombia será uno de los 192 países presentes en el encuentro de 6 meses que va hasta el 31 de marzo del 2022. El país ocupará un pabellón de 2.000 metros cuadrados, en medio de una ciudadela de 4 kilómetros cuadrados, en uno de los eventos multitudinarios más importantes para la reactivación económica mundial, tras el golpe de la pandemia.



Así mismo, se espera que al pabellón colombiano entren 2 millones de los 25 millones de visitantes que se calcula que asistirán durante la cita de 180 días.



“Es sin lugar a dudas la vitrina más importante que va a tener Colombia sobre todo en una coyuntura tan particular y tan especial como la que tenemos hoy en día, de cara a la reactivación del país”, dice Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de Procolombia, y quien fue el primer gerente de la participación de Colombia en Expo Dubái.



Salcedo señala que en exposiciones universales anteriores -más allá de los visitantes del país sede- había público internacional, pero en Dubái, la meta es que el 70 por ciento de los visitantes sean internacionales, para lo cual es clave que el 80 por ciento de habitantes de la ciudad sede no son locales.



Las exposiciones universales comenzaron en el siglo XIX, como un encuentro para que la humanidad tuviera la oportunidad de compartir los grandes adelantos científicos e intelectuales.



De ese origen con propósitos muy humanísticos y de conocimiento, han venido incorporando cada vez más el carácter de plataforma para los negocios, lo que "es muy relevante para el momento que está viviendo actualmente el mundo entero", apunta Salcedo.



Las exposiciones son cada 5 años, y Colombia tendrá su tercera participación, luego de Exposhanghái 2010 y Expomilán 2015.

La ciudadela y el pabellón del país

El pabellón del país estará en el distrito de Oportunidad, dentro de la ciudadela de la Expo 2020 Dubái. La exposición está compuesta por tres distritos: Oportunidad, Movilidad y Sostenibilidad, que abarcan 4 kilómetros cuadrados, y 2.000 metros cuadrados son ocupados por la muestra colombiana, una de las de 192 países presentes.



“Estamos ubicados en un punto tremendamente estratégico”, comenta Salcedo, pues en el distrito de Oportunidad, Colombia es vecina de China y de Estados Unidos.



La presencia de esos dos gigantes en la misma calle hace que sea uno de los corredores de mayor tránsito de la exposición, lo que lleva a estimar que en los 6 meses visiten el pabellón colombiano entre 1,5 y 2,5 millones de personas, de los 25 millones que se calcula estarán en la exposición.



"La expectativa -dice Salcedo- es muy importante si se compara con el mejor año de turismo para Colombia, el 2019, cuando llegaron 4 millones de visitantes al país."

Puerta de la Expo 2020. Se espera que 25 millones de personas visiten la exposición durante los seis meses Foto: ProColombia La ciudadela de la exposición comprende 4 kilómetros cuadrados Foto: ProColombia En la ciudadela hay tres distritos: Movilidad, Sostenibilidad y Oportunidad. En este último está Colombia, cerca de China y Estados Unidos. Foto: Expo 2020 Aspecto del distrito de sostenibilidad. La ciudadela está entre Dubái y Abu Dabi Foto: Expo 2020 Dentro de la exposición hay pabellones de 192 países. En la imagen, el distrito de Sostenibilidad Foto: Expo 2020

La ciudadela está entre Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, y Dubái. Desde el centro de esta ciudad se construyó una línea de metro que llega directamente a la exposición.



Por la estación del metro se calcula la llegada de 26.000 personas por hora, en tanto que las instalaciones tendrán 4 accesos, y por cada una se recibirán 15.000 visitantes cada hora.

La experiencia para los visitantes del pabellón

Al entrar al pabellón colombiano, se espera que "que alguien que no conoce el país, en 20 o 25 minutos se lleve una impresión del destino, de su gente, de los productos, y del talento que tiene el país", dice Salcedo.



El pabellón es de diseño completamente colombiano -de Pacheco Estudios Arquitectos-, y se ideó con el objetivo de ofrecer un recorrido a través de las grandes regiones turísticas:



-El Gran Caribe Colombiano, que se presenta así porque se quiere mostrar que va más allá de otros destinos del Caribe en otros países.



-El Pacifico Colombiano, 'sabor a selva y mar'.



También, la parte montañosa, dividida en dos regiones turísticas:

El pabellón de Colombia fue diseñado por arquitectos del país, y construido por contratistas de Dubái. Foto: ProColombia El pabellón es un recorrido por el Gran Caribe, el Pacífico, los Andes Orientales, los Andes Occidentales, el Macizo Colombiano y la Amazonía y Orinoquía. Foto: ProColombia El pabellón de Colombia se recorre entre 20 y 25 minutos. Se espera que sea visitado por entre 1,5 y 2,5 millones de personas. Foto: ProColombia Frente al pabellón de Colombia está el Jardín de Botero. Foto: ProColombia

-Los Andes Occidentales. Estos incluyen el Paisaje Cultural Cafetero y Antioquia, y sus montañas de café y flores.



-Los Andes Orientales, con 'los páramos y valles legendarios'. Se destacan estos ecosistemas pues el 50 por ciento de ellos en el mundo están en Colombia. Entre tanto, se acerca al visitante a las leyendas de los muiscas El Dorado y la gesta libertadora.



-El Macizo Colombiano, con las culturas vivas en la región así como la herencia arqueológica.



-Y la Orinoquía y Amazonía colombianas, que resumen el gran corazón verde, con un mensaje al mundo de sostenibilidad y biodiversidad, desde una zona llena de experiencias turísticas y de naturaleza.



Si bien, el eje del recorrido es una experiencia frente al país y su gente, habrá una serie de sitios dentro del pabellón para las artesanías, frutas, el cacao o la gastronomía e, incluso, un lugar donde se pueden adquirir algunos de ellos y, con la digitalización, herramientas para quienes quieren encontrar productos o servicios vistos en la muestra.



La presencia de Botero

Antes de llegar al pabellón de Colombia, en un jardín a la entrada, está la escultura 'Mujer reclinada' del maestro Fernando Botero. De hecho, a ese jardín se le ha dado el nombre de 'Jardín de Botero'.



La obra llega de Hong Kong, donde estuvo desde el 2018 en el hotel Península, y se logró por la vinculación de la familia Botero, que quiso sumarse a la presencia colombiana.



"Son dos grandes obras icónicas -dice Salcedo-. La otra es una réplica idéntica del David de Miguel Ángel, que estará en el pabellón de Italia".



A la propuesta colombiana de exponer la obra de Botero, las autoridades emiratíes respondieron que les parecía magnífico, pues les interesa proyectar muchas cosas, entre ellas, su voluntad de dar un paso adelante en el empoderamiento de la mujer.



Para Salcedo, “si por un lado, el David de Miguel Ángel es representativo del Renacimiento -de esa etapa de la humanidad que fue un despertar de las artes, de la esencia humana en general- la obra de Botero también representa un nuevo renacimiento de cara a lo que Colombia quiere presentar frente a la mujer".

Las metas de Colombia

Gilberto Salcedo, vicepresidente de turismo de ProColombia. Foto: ProColombia

Con su presencia en Dubái, el país se presentará ante los visitantes como un lugar -en palabras de Salcedo- "ideal para la inversión directa, el turismo, y para recibir sus exportaciones", señala Salcedo.



Cada uno de estos tres frentes se concreta de la siguiente forma:



En exportaciones no mineroenergéticas, se quiere alcanzar 32 millones de dólares adicionales para el 2022 y acercarse a la visión 2030, con exportaciones de 130 millones de dólares para Emiratos Árabes.



En proyectos de inversión, la idea es atraer dos nuevos proyectos por un monto de 75 millones de dólares.



En turismo, la premisa ha sido que la exposición es más un punto de llegada y no de partida, llegando a Dubái con propósitos ya alcanzados como robustecer la conectividad con esta zona del mundo. Es así como ya hay 7 frecuencias semanales de Turkish con Estambul, que es un punto de distribución muy relevante.



Así mismo, se ha avanzado en la adecuación de la oferta turística a los requerimientos, necesidades y demandas de los mercados del Medio Oriente. Al cierre del 2019 árabes y musulmanes eran ya el 10 por ciento del total de viajeros del mundo. "Pero no solo se trata de la cantidad de viajeros sino que son viajeros de alto gasto", subraya Salcedo.



Igualmente, con hoteles, turoperadores y aerolíneas se viene trabajando para que entiendan el sello halal, una certificación que se da a los actores de la cadena turística que prestan servicios de la manera que lo esperan los viajeros musulmanes.



Al respecto, Cecilia Porras Eraso, presidente de la Cámara de Comercio Árabe Colombiana, dice que la carne Halal ha sido el motor que sube las cifras de la presencia colombiana en medio oriente.



"Países como Egipto, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait -dice Porras- tienen protocolo sanitario firmado con Colombia, esperamos hace años que se firme con Argelia. Es un buen momento para Colombia, puesto que por un brote en la carne, en Brasil por ahora no se puede exportar. El café, las frutas exóticas, los dulces, las fajas, la ropa de playa entre otros buscan mantenerse estables en los promedios mensuales".



En síntesis, "nuestro gran propósito con la participación en ExpoDubái -dice Salcedo- es lograr un impacto muy amplio en los negocios, con un alcance internacional muy importante, impactando, especialmente, el norte de África y Medio Oriente, mercados con mucho potencial".



Ya en Colombia hay una presencia creciente de inversión árabe. Como lo destaca Porras, hay incursiones como la de una empresa árabe-india en minería de esmeraldas en Boyacá, por 110 millones de dólares, o donaciones por 27 millones de dólares para regiones víctimas de desastres naturales y en apoyo a las pymes.



Pero esa presencia deberá recibir un impulso adicional, comenta Porras: "visibilizar a Colombia con otras entidades del Estado Emiratí le permitirá recibir inversión que otros países latinoamericanos atraen haciendo presencia en congresos y a través de constantes visitas de Estado".



La presencia privada

Cecilia Porras, presidente de la Cámara Árabe Colombiana. Foto: Cámara Árabe Colombiana

Salcedo subraya que la participación en Dubái no es un proyecto exclusivo del Gobierno. "Es la iniciativa con más participación del sector privado. Más de 40 empresas de todos los tamaños y sectores, como Nutresa -con Nacional de Chocolates, Colcafé o Noel-, ISA, Bancolombia, Friogán Fedegán, Súplex, Pretecor, etc."



De esta manera, el 20 por ciento del total del presupuesto para la participación de Colombia en ExpoDubái corresponde a aportes del sector privado.



"Es algo que tenemos que ‘cacarear’ de manera muy clara porque se vislumbra como un epicentro real de negocios. No es solo ir a tener un buen pabellón, con una experiencia adecuada de primera línea de talla mundial, sino que venga acompañado y acompasado de empresarios, de fuerzas gremiales", dice Salcedo.



Por su parte, Porras señala que desde la Cámara Árabe Colombiana "hemos tenido, tenemos y tendremos la mejor voluntad para articular esfuerzos mancomunados en pro del proyecto país; conocemos el mercado, estudiamos con interés los cambios y oportunidades y nos preparamos con correcta información para poder guiar y aumentar la probabilidad de éxito en estos acercamientos".

Las acciones de negocios

La agenda comercial de la representación colombiana contempla más de 60 acciones para generar negocios de empresarios del país con compañías emiratíes y del resto del mundo.



Durante los seis meses de exposición estas acciones comerciales corresponderán a las temáticas y sectores estratégicos como flores, café, cacao o turismo, entre otras.



Por ejemplo, en el calendario se espera la Semana de las Flores, del 4 al 10 de noviembre.



También, a todos los países se le asigna una jornada, y el Día Nacional de Colombia será el 5 de noviembre, cuando toda ExpoDubái se llenará de música, danza, sabores y mucho más de Colombia.



Entre el 7 y el 11 noviembre se realizará la Macrorrueda Colombia, con empresarios de los sectores exportador y de turismo.



También se realizará la Semana de la Moda, del 11 al 18 de noviembre, y la Semana del Turismo, del 9 al 15 de enero del 2022.



Durante todo febrero se llevará a cabo el Mes del Agro, para presentar a Colombia como 'la gran despensa del mundo'. Y del 23 al 25 marzo del año entrante será la Semana de la Inversión, en el marco del Global Business Forum Latinoamérica.



Igualmente, habrá actividades con cada uno de los aliados. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá tendrá una semana de actividades enfocadas hacia la capital.



"Desde la Cámara de Árabe Colombiana -dice la presidente de la entidad- tenemos misiones comerciales, académicas: de estudiantes, profesores, investigadores y rectores de Instituciones de educación superior, de gobiernos departamentales con sus equipos y mesas de trabajo, de cámaras de comercio y sus empresas afiliadas, de microempresarios y del sector turismo, en búsqueda de atraer la mirada a un país como el nuestro diverso y encantador".



