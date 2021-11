La travesía de 200 negocios colombianos que buscan vender en Medio Oriente

Con la tarea de ofrecer pulpa de aguacate hass llegó a Dubái, a los dos días de la Macrorrueda Colombia, la empresaria Natalia Moranth, de la firma antioqueña Montana Fruits.



Moranth representa a una de las 200 empresas procedentes de 17 departamentos, que están cumpliendo, este lunes y martes, 3.400 citas de negocios con 125 compradores de 25 países.



En el primer día de la Macrorrueda, en medio de Expo Dubái 2020, los empresarios colombianos presenten habían logrado ventas en el sitio de al menos 1,4 millones de dólares y se habían generado expectativas por 20 millones de dólares.



Si bien hay énfasis para exportar a países de Medio Oriente, sur de Asia y el norte de África (Measa), también es importante Canadá, al cumplirse 10 años del TLC con ese país, y los compradores europeos, que “están a la vuelta de la esquina”, como dice Juliana Villegas, vicepresidente de Exportaciones de Procolombia.



Pabellón de Colombia en Expo Dubái 2020. Foto: EL TIEMPO

Los participantes son, primordialmente, pequeños y medianos empresarios, teniendo en cuenta que las pymes son el 96 por ciento del tejido empresarial exportador, dice Villegas. La funcionaria subraya el hecho de que las exportaciones a los países Measa han crecido 76,2 por ciento.



De los que asisten, casi la mitad son futuros exportadores, es decir que nunca o casi nunca han exportado, y han debido hacer listas de precios en dólares y prepararse para ofrecer su producción en inglés.



Por su lado, Montana Fruit ya ha acumulado experiencia en exportaciones, luego de que el 15 de abril de 2019 entregó su primer contenedor. Un año antes, cuenta Moranth, había sido fundada la empresa con algunos socios que ya llevaban llevaban 13 años sembrando gulupa. Tras su conformación, lograron el apoyo de la agencia alemana IPD que respalda a exportadores de otros países, y hoy cuentan con 40 empleados directos y llegan a 150 trabajadores en temporadas altas.



Montana Fruit es una muestra de la sobresaliente apuesta en esta macrorrueda por el sector de agroalimentos, aunque también hay presencia de otro tipo de oferta como de la industria o de servicios turísticos, entre los negocios colombianos que buscan empezar o ampliar sus exportaciones.



Dentro de la producción de Montana Fruits, del sector de alimentos, está la gulupa y el aguacate hass. De este último está en capacidad de sacar dos contenedores por semana pero, como lo explica Moranth, les interesa vender pulpa porque hay épocas en que la producción de Colombia compite con una mayor producción estacional de otros países y puede ser una oferta muy grande para lo que demandan por ese tiempo los importadores.



En la rueda de Dubái, junto a productos emergentes, también está presente el café, el producto más tradicional del país. Con la oferta de alimentos se busca aprovechar el impulso dado por la FAO que incluyó a Colombia en el club de países claves para la seguridad alimentaria en el mundo. De la producción agraria, también se destaca el sector de flores.



Tanto en ventas como en expectativas se ha destacado el sector agroalimentos, así como las industrias 4.0 y ciencias de la vida y químicos, lo que viene confirmando lo que se esperaba, dice Villegas.



Para llegar a Expo Dubái 2020, relata Moranth, Montana Fruits subió a la plataforma la documentación requerida, una vez Procolombia había hecho la convocatoria.



Tras ser aceptados comenzaron a concertar las citas con compradores, y cuando aseguraron seis vieron que era viable estar presentes. Su participación ha contado, pues, con el apoyo para ubicar los compradores y concertar las citas, así como un respaldo para el desplazamiento.



Además de las citas, las empresas como Montana Fruits tendrán visitas de campo a zonas francas y a negocios de comercio electrónico. Este último segmento es importante para la empresa y, por eso, señala Moranth, uno de los encuentros en la rueda es con Kibsons, un comercio emiratí en línea que ofrece y entrega a domicilio productos frescos, como frutas, en las ciudades de este país.



Otra de las citas que destaca Moranth es con una cadena rusa de minimercados a la que también tendrán la oportunidad de presentar sus productos.



Pero los dos días de citas de negocios o las visitas de campo son apenas un comienzo para los empresarios, enfatiza la vicepresidente de Procolombia. Con la participación de las 22 oficinas que tiene la entidad en el exterior, viene un seguimiento a los compromisos que hicieron los empresarios. Por ejemplo, si se pactó enviar muestras o visitar al posible comprador.



El seguimiento es clave teniendo en cuenta que un incumplimiento no solo afecta individualmente al empresario que había establecido un compromiso sino al país. El posible comprador podría terminar generalizando que “Colombia no me sirve”, dice la vicepresidente de Procolombia.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía y Negocios

*Por invitación de ProColombia