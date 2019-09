Esta sería la causa del recorte en presupuesto de inversión 2020

Desde que María del Rosario Guerra entró al Congreso, en el 2014, a ser parte de las comisiones económicas del Legislativo, repitió cinco veces como coordinadora ponente de los presupuestos anuales, y esta vez, aunque no quedó entre los elegidos, ya tiene estudiado renglón a renglón el proyecto para el 2020, que, ante la cercanía del 15 de septiembre, cuando debe ser aprobado el monto total, ya empieza a estar contra el reloj.



Metida de lleno en los círculos del poder, se ha convertido en ficha clave para las decisiones políticas que el Gobierno lleva al Congreso. En entrevista con EL TIEMPO destapó lo que se está moviendo con el presupuesto.

¿A qué se debe la reducción de la inversión para 2020?

Creo que a Hacienda la golpeó mucho que en el Plan de Desarrollo no hubiera sido aprobado el artículo 35; por lo tanto, ha buscado golpear al DNP. El 35 era ese artículo que sacaba a Planeación del manejo presupuestal y la dejaba como evaluador de política. Yo también soy de las que creen que Planeación debe seguir siendo una entidad técnica para evaluar la política pública, plantear el Plan de Desarrollo en sus grandes derroteros, y para articular el manejo de la inversión.



Más allá de esta crítica, ¿qué le ve al presupuesto?

Es un presupuesto con énfasis social. Hay 9 billones de pesos de inversión social, sobre todo para educación, salud, para el programa del adulto mayor, para Familias en Acción.



Es coherente con el pacto por la equidad del Plan de Desarrollo. Otro punto es que, efectivamente, tiene un manejo austero de gasto de personal. La nómina solo aumenta en el promedio del salario mínimo. Los cargos nuevos fueron frenados. Hay previstos 4.000 cargos, que se aprobaron desde la reforma tributaria, para fortalecer a la Dian (3.000 cargos).



En la destinación a la deuda veo un aumento que puede dar margen para reducción y más asignación a inversión, porque el año pasado ya se hizo una recomposición, y la deuda interna está en terreno sano. Lo que sí hay que mirar es el efecto de la devaluación en los compromisos externos.

¿Hay margen para pagar menos deuda con un límite de déficit en la regla fiscal?

Ese es el otro elemento clave de mirar con lupa en el presupuesto. Se establece el compromiso de cerrar en 2,4 por ciento el déficit del 2019 y en 2,2 el del 2020. Es una pela fuerte. La ventaja es que el comportamiento del recaudo ha sido positivo. Cerraron julio con 96 billones de pesos, por encima de la meta estimada en ese periodo. Todo va a depender de que el crecimiento sea superior a ese 3 por ciento que se mostró en este trimestre.



Los sectores empiezan a pedir más plata, ¿a quién le deben reajustar?

Educación se mantiene, lo mismo que salud; se les aumenta el presupuesto a ciencia y tecnología, a cultura. Al agro le quitan recursos, pero los ponen en vivienda, que asume ahora el tema de vivienda rural. Pero el sector agro tiene que fortalecerse más. A la par, hay que revisar la ejecución, porque la de ese ministerio ha sido pésima. Hay que castigar a los que no son buenos ejecutores. Tienen que ponerse pilas porque piden plata y no la ejecutan.



Desde enero hay que hacer los procesos licitatorios. Lo que no puede suceder es que ahora, en diciembre, salgan corriendo a hacer las contrataciones. Es una práctica poco sana.

¿Qué es lo que le falta al agro? Poco se desarrolla...



Las vías rurales de la Colombia rural. En el presupuesto –a mi juicio– es el mayor lunar; el presupuesto de vías terciarias, que es estratégico para el campo y depende de la ministra de Transporte. Resulta que ahora estamos dependiendo de una reprogramación de vigencias futuras a ver si podemos liberar 800.000 millones de pesos. Pero hoy no hay presupuesto. Creo que a algunos sectores hay que exigirles más.



¿De los que van a poner el sombrero, cuáles son los que más opciones tienen?



El agro es uno de los que el Congreso apoya siempre, pero le va a exigir mejor ejecución. No mejoramos la competitividad del campo, sino que mejoramos la red terciaria, sobre todo de los circuitos de producción. Eso debe evolucionar, tanto con recursos del presupuesto como de regalías de departamentos y municipios.

¿La ley de financiamiento ha dado resultado?



Sí. El impuesto simple es ejemplo de ello. Más de 6.000 empresas formalizadas tributariamente son un gran logro. Hay otras 20.000 en camino que quieren entrar. Se logra la idea de no poner sobre las empresas toda la carga, sino también sobre personas naturales. Pero el pleno impacto de la ley de financiamiento va a ser el otro año, cuando empiecen declarar renta.



Pero el punto débil es el empleo. Se les bajó la tasa y no generaron empleo...



Yo aspiro a que haya un gran pacto por el empleo en el próximo año. Éramos conscientes de que no todos los sectores iban a generar el mismo nivel de empleo, pero sí van a formalizar. O formalizas o generas empleo.



El freno en construcción de vivienda nos está pegando duro. Hay que hacer un programa de choque para que el sector se dinamice. El Plan de Desarrollo incluyó un artículo para que el 10 por ciento del empleo nuevo en el Estado sea para menores de 28 años. Y está una ley del Centro Democrático, de la exsenadora Nohora Tovar, para que haya un incentivo por contratar a mayores de 50 años. Son medidas que deben ayudar mucho.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS