Expertos plantean alternativas a la idea del Gobierno de poder renegociar con el FMI

Las palabras del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de refinanciar la deuda que Colombia tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan un nuevo debate relacionado con la calidad del país como deudor, los datos del endeudamiento y las consecuencias de un acercamiento de ese estilo con el FMI más propio de economías como Argentina, con historiales financieros muy distintos al de Colombia.

Durante su discurso en la ‘Asamblea popular por la paz y la vida’ que se realizó en Caucasia (Antioquia), el Presidente dijo: “yo voy a hablar con la presidente (directora gerente) del Fondo Monetario Internacional para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda porque hay que pagar. Nosotros pagamos, pero en el largo plazo, de tal manera que puede abrirse un espacio de financiación mayor que el que tenemos para el gasto social del pueblo colombiano”.

En ese sentido, afirmó que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, viajará con esa propuesta a Washington, Estados Unidos, y la compartirá en una reunión de ministros. Incluso dijo que la solicitud para ampliar el plazo para el pago de la deuda se hará ante jefa del Fondo, Kristalina Georgieva.

“Debe llevar este mensaje del Presidente de Colombia de cómo volvemos mejor el perfil de la deuda de Colombia porque nos están ahogando y ahorcando”, dijo Petro.

Ante estas declaraciones, dos exministros de Hacienda, José Antonio Ocampo y José Manuel Restrepo, comentaron cómo se hacen esas negociaciones y examinaron las afirmaciones del presidente Petro sobre el origen de la deuda.

Ocampo enfatizó en que la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que ha tenido el país desde 2009 es un privilegio para Colombia pues apunta que “no tiene condicionalidad y solo se les otorga a países con muy buenas prácticas macroeconómicas”.

Según el exministro, es claro que “el FMI no renegociará el cronograma de pagos de un programa acordado sin exigir nada a cambio”. Además, sería un craso error cambiarla por una línea de largo plazo del Fondo, que tendría condicionalidad (como la de Argentina), sería más costosa y daría la señal de que el historial de fortaleza macroeconómica del país se está perdiendo”, señaló.

Para Ocampo, lo que debe hacer el Gobierno es pagar, por un lado, las cuotas que le debe al Fondo y además pedir la renovación de la línea de crédito flexible.

“Los recursos de crédito que necesita debe conseguirlos con los bancos multilaterales, emisiones de bonos internacionales o en el mercado nacional de TES”, sentenció el exjefe de la cartera de Hacienda.

El cupo de endeudamiento flexible de Colombia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 70.000 millones de dólares. Foto:OLIVIER DOULIERY Compartir

El jefe de Estado también hizo referencia al préstamo que pidió el gobierno de Iván Duque para atender la pandemia del covid-19. Dijo que Duque era “el papá de la deuda de Colombia y que este fue el único país del mundo que hizo ese préstamo, porque ningún otro cayó en esa tontería. A tres años pagar y por eso salta la deuda de 70 billones a 100 billones de pesos”.

Ante esto, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda de Duque indicó que el Gobierno puede planteárselo al FMI, pero que cambiar o renegociar esta deuda en particular no es una buena idea.

“Esta es una deuda que tiene el Gobierno Nacional, que es como un sobregiro como fuente de recursos que el mismo FMI ve como uno de los grandes activos de Colombia, que le da resiliencia y que reconoce el buen manejo macroeconómico del país y se ha usado menos del 50 por ciento y es muy barata, porque es el 1 por ciento anual, ya que hoy puede ser 7 u 8 veces más costoso. Así que no hace ningún sentido ir al FMI a pedir una deuda a más largo plazo porque además nos van a pedir compromisos a cumplir”, destacó.

No hace ningún sentido ir al FMI a pedir una deuda a más largo plazo porque además nos van a pedir compromisos a cumplir.

Restrepo recordó que en este momento no existe ningún compromiso por parte de Colombia ante el FMI y es una línea automática. “De pronto se podrían sí buscar otras fuentes de financiación con bonos globales o TES, pero pagando esta deuda y dándole continuidad a la línea que ya existe y que es lo más conveniente, yo diría que ese es el mejor camino”.

Para el exministro, el Gobierno “está hablando de una asfixia que no existe entre otras porque la deuda pública viene cayendo por debajo del límite inferior de la regla fiscal al 2023 y no es conveniente hacerlo en ese escenario, sino sentarse con el FMI y buscar caminos sin que se cambie la línea o se agreguen compromisos”, sentenció.

Sobre el préstamo durante la pandemia, Restrepo dijo que como les sucedió a Europa, a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo en general, fue necesario atender al microempresario, a las personas en vulnerabilidad e informalidad y al sector de la salud, “justamente para enfrentar ese choque económico y social. No haberlo hecho significaba no haber tenido subsidio a la nómina y perder miles de empleos, no proveer vacunas, no tener programas sociales como ingreso solidario y otros más. Para eso el país tuvo que hacerlo con recursos fiscales y deuda y eso permitió que Colombia fuese de los tres países con mejor recuperación luego de dicha pandemia, de acuerdo con la revista The Economist”.

En el caso del aumento en el déficit y en la relación deuda sobre el PIB durante la pandemia expuso que se inició un ajuste fiscal y “logramos el mayor ajuste fiscal en 31 años y como lo previmos en los marcos fiscales, tres años seguidos de disminución del déficit y también de la deuda con relación al PIB”.

De acuerdo con el hoy rector de la Universidad EIA, en 2023 la deuda cerró en 53 por ciento del PIB. “Dato que es inferior al límite menor que permite la regla fiscal. El gasto crece en 2023 y 2024 al punto que en 2024 es casi del nivel de gasto en un año de pandemia en relación con el PIB. Luego de tres años de reducción o ajuste fiscal, crece la deuda al 57 por ciento del PIB”, apuntó.

El dilema del Gobierno

Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el Gobierno está en el dilema de si continúa cumpliendo con sus obligaciones financieras en los términos que están pactadas o en acelerar las inversiones que requiere el país para reactivar la economía.

Bonilla dijo que el cupo de endeudamiento flexible de 70.000 millones de dólares se activa o se cierra en la medida que el Gobierno vaya haciendo uso de esos recursos, y agregó que el Gobierno viene pagando varias deudas del pasado, algunas por la pandemia.

Según expuso el ministro, esas deudas se vencen este año y el próximo y no abren la posibilidad de obtener más cupo. “Hoy estamos pagando el crecimiento al debe, buscando los recursos para eso en el presupuesto”, señaló.

De acuerdo con Bonilla, en 2023 los pagos en deuda, interna y externa, sumaron 85 billones de pesos y este año ese monto asciende a 96 billones de pesos, para lo cual el Gobierno estudia diversas alternativas para cumplir con esas obligaciones, entre esos los compromisos de corto plazo que se tienen con el FMI.

“Estamos tratando de correr hacia adelante esos compromisos porque tenemos muchos pagos por hacer en el 2025 que suman 125 billones de pesos”, dijo el ministro.

Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, este no es el mejor momento para hablar de una renegociación de la deuda pública del país.

“Ese es un mensaje que puede generar incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno Nacional de honrar sus compromisos, con acreedores locales e internacionales. Tampoco hay espacio para aumentar el gasto público; de hecho, esperamos que el Gobierno tenga que recortar el gasto en cerca de 15 billones para poder cumplir con la regla fiscal”, agregó.

Mejía apuntó que lo mejor es focalizar los esfuerzos en acelerar la ejecución del presupuesto, “especialmente el de inversión, que ha sido el talón de Aquiles en la política económica del Gobierno Nacional”.

MAURICIO GALINDO

EDITOR DE ECONOMÍA

