De acuerdo con Petro, el Gobierno no se quedará quieto mientras las tasas suben. “Ante las alzas de las tasas de interés, se debe responder con mayores aranceles para proteger los sectores de la industria y la agricultura, y para proteger el trabajo nacional”, señaló

Precisamente, en el Plan de Desarrollo se aprobó un artículo que habla de “aranceles inteligentes".



Con el objetivo de atajar la inflación, el Banco de la República inició un ciclo de alza de tasas de interés desde septiembre del 2021, cuando los tipos estaban entre 1,75 y 2 por ciento. Desde entonces han subido 1.150 puntos básicos hasta el 13,25 por ciento actual. Y desde la llegada de Petro al poder, en agosto del 2022, la subida ha sido de 425 puntos, pues en ese momento se encontraban en 9 por ciento.



Rudolf Hommes, exministro de Hacienda de Colombia, explicó que subir los aranceles para contrarrestar el alza de las tasas de interés elevaría el costo de vida de los colombianos.



“¿Subir aranceles para contrarrestar el alza de las tasas de interés?, ¿nos volvimos locos? Eso sí dispararía la inflación y volvería la economía colombiana un quilombo”, expresó.



A su turno, el también exministro de Hacienda José Manuel Restrepo dijo que la propuesta de subir aranceles es, en este momento, realmente inconveniente.



“Estamos viviendo un alto nivel de la inflación, incluso con un alto nivel de la persistencia de la inflación en Colombia, así que es inconveniente porque un arancel es un impuesto y la propuesta a lo que apunta es a elevar los impuestos de los productos importados”, señaló.

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno viene adoptando algunas medidas para aliviar el costo de producción de los alimentos. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

Restrepo añadió que las tasas en cabeza del Banco de la República no deben bajar tan rápidamente porque sumado a más aranceles y algunos impactos de las reformas serían fuentes de nueva inflación.



“Seguir venciendo la inflación es clave para que no aumente la desaceleración de la economía y se deteriore el empleo”, expuso.



De acuerdo con Restrepo, establecer más aranceles significa que se busca poner más presión inflacionaria, la cual además se vería en productos alimenticios.



“Estos aranceles estarían también relacionados con el sector agrícola del país y además con el industrial, implementar esa idea iría en contravía del propósito que se ha seguido en el país de enfrentar el fenómenos inflacionario”, puntualizó.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, asegura que si bien la decisión del Banco de la República impacta al crecimiento, fue necesaria para evitar un desborde de la inflación.



“La inflación aumentó 23 meses de los últimos 24 y solo hasta el mes de marzo tocó un techo, y lo que intentaba hacer el Banco de la República era anclar de nuevo las expectativas inflación”, añadió.



En el caso de la propuesta de aranceles del presidente Petro, Mejía considera que no es el momento oportuno ya que tendría el efecto contrario en la inflación.

Más noticias

La polémica que se abre tras propuesta de tener más aranceles en Colombia

Más aranceles propuestos por Petro aumentarían los precios a los colombianos: AmCham